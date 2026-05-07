6月17日から3日間開催【コンテンツ東京 2026】来場登録を開始！

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年6月17日（水）～19日（金）、東京ビッグサイトで開催する日本最大級のコンテンツビジネス総合展「第19回 コンテンツ東京」の来場登録受付を開始いたしました。

開催の背景と見どころ

コンテンツは単なる制作物にとどまらず、ブランド価値や事業成長に直結する重要な存在へと進化してきました。本展は、制作・IP活用・ブランディング・マーケティング・ファンコミュニティ・表現テクノロジーを横断し、企業がコンテンツを活用した次の打ち手を見つけるための場として、過去最大規模で開催します。

コンテンツビジネスに不可欠な要素を網羅した８つの展示会・特設エリアで構成され、業界の垣根を越えたビジネスマッチングを実現します。

■構成展

第19回 ライセンシングジャパン

第18回 クリエイター EXPO

第17回 映像・CG制作展

第15回 広告クリエイティブ・マーケティング EXPO

第15回 コミュニケーションデザイン EXPO

第2回 イマーシブテクノロジー EXPO

【初開催！】第1回 ファンコミュニティマーケティング EXPO

■特設エリア

CONTENT Hub

本展でできること

詳細を見る :https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp.html1. 他社との差別化につながる“コンテンツ活用”を比較・検討

クリエイティブ、デザイン、IP活用、ファンコミュニティなど、人の心を動かし、選ばれ続けるための多様なコンテンツ活用を横断的に比較。自社のブランディングやプロモーション、商品開発において、他社と差別化を図るための具体的な打ち手が見つかります。

2. 出展社とその場で相談しながら次の打ち手を具体化

会場内では、自社の課題や要望をその場で出展社に直接相談することができ、具体的な施策やパートナーをその場で比較・検討できます。

3. 最新トレンドと事例を学んで、自社の課題解決に活かす

大根 仁 氏（映像ディレクター） 、又吉 直樹 氏（芸人・小説家） など業界のトップランナーによるセミナーを3日間毎日開催。サンリオ、集英社、味の素、ライオン、日本航空、KDDIといった企業の戦略・事例、最新トレンドを学び、自社の施策や戦略判断に活かせる視点を得られます。

全セミナーの詳細はこちら(https://biz.q-pass.jp/f/11989/ctxr26/seminar_register)。

入場には事前の来場登録（無料）が必要です。

来場登録（無料）はこちら(https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1/YGAU5s7j/y5PZ5YDXp0rnez7xV2C2fSs=&ct=U2FsdGVkX1+ylaS1aqna+7maEo6WKwiuXB3XqFX/Nco=&p=U2FsdGVkX1/QT7o4Su6F9kwTsO2f7S6u14crkAnXyEyzJz14EFv4vMZblpmsL02N)。

主催者コメント

コンテンツ活用に取り組む企業が増える中で、コンテンツを通じていかに人の心を動かし、選ばれ続けるかという視点での取り組みが求められています。一方で、ブランド体験の設計やファンとの関係性づくり、コンテンツを通じた価値の伝え方、さらにはキャラクターやブランドといったIP（知的財産）の活用など、何から着手すべきかに悩むケースも多く見られます。

本展では、企業が抱える課題や目的に応じたヒントを得て、実践のための一歩を踏み出すきっかけとなる場を目指しています。展示・セミナー・イベントを通じて、体験と学びを同時に得られる機会を提供してまいります。本年は新たに「ファンコミュニティマーケティングEXPO」を新規開催し、ファン/コミュニティとブランドとの継続的な関係性構築という観点から取り組みがさらに広がることを期待しています。あわせて、業界のトップランナーによる講演を通じて、課題解決に直結する考え方や事例に触れていただける機会をご用意しています。

展示会概要

展示会名：第19回 コンテンツ東京

構成展名： 第19回 ライセンシングジャパン／第18回 クリエイター EXPO／第17回 映像・CG制作展／第15回 広告クリエイティブ・マーケティング EXPO／第15回 コミュニケーションデザイン EXPO／第2回 イマーシブテクノロジー EXPO／第1回 ファンコミュニティマーケティング EXPO

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（西展示棟）

主催：RX Japan合同会社

公式HP：https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/(https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp.html)

【本件に関するお問い合わせ先】

RX Japan合同会社 コンテンツ東京 事務局

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11 階

TEL：03-6739-4107 MAIL：content-tokyo.jp@rxglobal.com