自治体・公共Week 2026「第5回 地域防災EXPO」にAQUAが出展

アクア株式会社

アクア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：杜 鏡国）は、2026 年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトにて開催される自治体・公共向け展示会「自治体・公共Week 2026」に参加し、「第5回 地域防災EXPO」に出展します。

「自治体・公共Week」は、「住みやすい街づくり」「活性化」「業務効率化」につながる製品・サービスを求めて、全国から自治体や官庁、公共機関が来場し、製品・サービスの比較検討や最新トレンドの情報収集を行っていただける展示会です。

当社は、自治体向けの災害（地震・風水害・火山）対策をご紹介する「第5回 地域防災EXPO」に出展。全国に広がる「災害対応型コインランドリー」や、「地域貢献型コインランドリー」、「地域コミュニティ型コインランドリー」、「公民連携プロジェクト型ランドリー」等の事例をご紹介する展示を行います。コインランドリー機器 販売台数シェアNo.1(※1)の 当社ブースに、ぜひお立ち寄りください。

※1：コインランドリー機器出荷台数（2025年1月～12月）において。当社調べ。

【出展概要】

自治体・公共Week 2026と同時開催の「マンション総合EXPO 2026」にも出展します。ぜひご来場ください。

◎イベント名称： 自治体・公共Week 2026 「第5回 地域防災EXPO」

WEBサイト：https://www.publicweek.jp/ja-jp.html

開催日：2026年5月13日（水）～15日（金）

開催時間：10:00～17:00

出展場所：東京ビッグサイト 西１～2ホール ブース番号：G10-50

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

＜主な展示＞

・災害対応コインランドリー店舗の相談から開業まで、業界NO.1の実績でサポートします。

◎イベント名称：マンション総合EXPO 2026

WEBサイト：https://housing-biz.jp/

開催日：2026年5月13日（水）～15日（金）

開催時間：10:00～17:00

出展場所：東京ビッグサイト 南１～2ホール ブース番号：S5-28

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

＜主な展示＞

・マンション共有部への入居者専用コインランドリールームをご提案します。

・充実したコインランドリー機器ラインナップ、 各種決済システムをご紹介。

（共同出展：株式会社Fujitaka）

■AQUA のミッション

AQUA が大切にしているのは「創新」（そうしん）の精神。それは、生活をより豊かにする使いやすさ、多機能性、デザイン性、感動と満足が高い製品を生み出し、付加価値を新しく創り続けること。そして、今と未来を幸せにする価値を提供し続けること。

AQUAは社名の由来となった、ミッション「Authentic Question Unique Answer」のもと、本質的な課題をユニークな発想と技術で解決し、「まだ見ぬ新しい価値」をこれからも提供していきます。

■アクア株式会社について

アクア株式会社は、2012年1月、三洋電機の一部事業を継承し設立。

Haierグループの日本法人として、業務用洗濯機や、家庭用の洗濯機、冷蔵庫、掃除機などのAQUAブランド商品、サービスの企画・開発・販売を行っています。

https://aqua-has.com/biz/