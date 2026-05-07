特許技術で心疾患の「見逃し」をゼロに。日本最大級の招待制カンファレンス「B Dash Camp Pitch Arena」で心疾患リスク検知の取り組みを紹介

株式会社ココロミル

株式会社ココロミル（本社：東京都新宿区、代表取締役：林 大貴）は、日本最大級の招待制カンファレンス「B Dash Camp 2026 Spring in Sapporo」のピッチコンテスト「Pitch Arena」のファイナリスト12社に選出されました。エントリー150社超の中でヘルスケア企業としては唯一の選出となります。

本登壇では、自社開発の特許技術を基盤に、日常の早期発見（ホーム心臓ドックpro）から確実な医療接続（eclat）までを一気通貫で担い、「救えたはずの命を救う」新たな社会実装について発表いたします。

なぜココロミルだけが「今まで救えなかった命」を救えるのか

従来の健康診断で行われる数十秒の心電図検査は、一日のうちのわずか0.1%にも満たない瞬間の記録であり、不整脈や狭心症などの「いつ起こるかわからない」予兆を見逃している可能性があります。

健診で異常なしとされながら心臓由来の突然死に至る場合、この「検査されていなかった時間」に致命的なリスクが潜んでいるケースもあるのです。

当社は「心臓の状態」をより可視化し、適切な医療へ繋ぐ独自のスキームを構築しています。

1. 【圧倒的な検知力】日常に潜むリスクを可視化する「ホーム心臓ドックpro」

当社が提供する「ホーム心臓ドックpro」は、独自開発の軽量パッチ型心電計デバイスで、日常生活を制限することなく9時間～24時間の計測が可能です。

これにより、不整脈や心臓リスクをはじめ、突然死リスクにつながる睡眠時無呼吸症候群(SAS)やストレスの兆候など潜在的なリスクを可視化します。抽出したデータは医療従事者が解析し、レポートにまとめて利用者にメールでお届けします。

2. 【医療の繋ぎ込み】「発見」から「治療」へのラストワンマイルをシームレスに

「ホーム心臓ドックpro」の結果は、医療機関受診の際にもお持ちいただくことができます。またオンラインクリニックも完備しており、診断結果に応じて大学病院への紹介状も手配できます。多忙で通院時間が取れない方でも速やかに適切な医療機関を受診できる体制を構築しています。

さらに、通院先の医療現場には、すでに全国の医療機関に導入されている自社開発の医療用デバイス「eclat（エクラ）」が用意されています。 eclatは、患者様にとって煩わしい電極コードがないパッチ型で、シャワーなど日常生活の制限を大幅に軽減しながら7日間の連続計測が可能です。

病院側にとっても、「完全使い切り」である本製品は、従来の検査機器で必須だった機器の回収・洗浄・消毒、再充電といった付帯業務を完全にゼロにするという圧倒的なメリット（働き方改革への貢献）を提供します。

3.「日常でのスクリーニング」と「医療現場への接続」で救命のバトンを繋ぐ

日常でのスクリーニング（ホーム心臓ドックpro）から、確定診断・治療（eclat）までを自社インフラで一気通貫させることで、患者様と医療現場の双方に負担をかけずに「救命のバトン」を繋ぎます。

この「日常でのスクリーニング」と「医療現場への接続」を特許技術で統合したエコシステムこそが、ココロミルが「突然死をなくす」と言い切れる最大の根拠です。

成長戦略：人間から動物医療、そしてグローバルへ

当社の技術基盤は、すでに医療現場（eclat）と家庭（ホーム心臓ドックpro）の両輪で稼働しており、このモデルは「言葉で症状を伝えられない」ペットを対象とした動物医療領域においても極めて高い親和性を持ちます。

B Dash Campの舞台では、人間から動物、そして世界中から突然死をなくすための、圧倒的なスケーラビリティを秘めた事業ビジョンをプレゼンテーションします。

【登壇概要】

■B Dash Campについて

B Dash Campは、スタートアップ業界の一線で活躍する経営者や著名人が集結する日本最大規模の招待制カンファレンスです。スタートアップの経営者、上場企業の役員、ベンチャーキャピタル、スタートアップの支援者などが参加し、業界のトレンドに関するパネルディスカッションや参加者同士のネットワーキング、スタートアップによるピッチコンテストなど、様々なプログラムを3日間にわたって実施します。

■B Dash Camp 2026 Spring in Sapporo

・開催日程：2026年5月20日（水）～22日（金）

・開催場所：札幌市内

・主催：B Dash Ventures株式会社

・イベントサイト：https://camp.bdashventures.com/sapporo/

製品概要１.：完全使い切りパッチ型ホルター心電計「eclat」

日本初の7日間計測完全使い切りパッチ型、製造後2年間充電不要

「eclat（エクラ）」は、日本初となる「完全使い切り」仕様を実現した心電図検査デバイスです。患者様の日常を制限しない「7日間連続計測」 、製造から2年間充電不要の「メンテナンスフリー」 など医療現場の業務を軽減し、患者様と医療従事者双方の負担を劇的に軽減します。

※ 日本初：日本国内における「7日間連続で使用できる使い切りタイプのホルター心電計」として（2024年11月の『eclat』発売時点、当社調べ。インターネット検索および医療機器データベースによる調査

製品概要２.：在宅型心電図検査サービス「ホーム心臓ドックpro」

胸に貼って寝るだけで心疾患、睡眠時無呼吸症候群(SAS)、ストレスをチェック

胸部に小型心電計を貼り付け、9時間以上の長時間計測を行うことで、健康診断（30秒程度の心電図検査）では見逃されやすい不整脈を検出します。さらに、睡眠時無呼吸症候群（SAS）や睡眠の質、ストレス指標も同時に測定可能。データは臨床検査技師が解析し、数日以内にレポートを返却。万が一異常が見つかれば、医療機関との迅速な連携やオンラインクリニックによる専門医フォローまで自宅で完結します。

株式会社ココロミル 代表取締役 林 大貴のコメント

日本の医療インフラは素晴らしいものですが、未だ『見逃されているリスク』が存在します。私たちは特許技術と全国での導入施設という確かな実績を武器に、この空白を埋めます。今回のB Dash Campでは、ヘルスケア企業唯一の選出という誇りを胸に、テクノロジーで『救えなかったはずの命』を救える未来がすぐそこまで来ていることを証明します。



会社概要

株式会社ココロミルは「病気で後悔しない社会へ」をミッションに掲げ、ウェアラブル心電計を活用した長時間検査が可能な「ホーム心臓ドック(R)」を提供しています。取得したデータを通じて、多くの方々が自分自身や家族の健康状態を可視化し、健康寿命やQOL（クオリティ・オブ・ライフ）を向上させることを目指しています。



会社名 ：株式会社ココロミル

代表取締役社長：林 大貴

所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目2番16号 菅野ビル2F

設立 ：2021年11月

事業内容 ：ヘルスケア及び臨床研究事業

HP ：https://kokoromil.com/





【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ココロミル

広報部: info@kokoromil.com

HP: https://kokoromil.com/

https://prtimes.jp/a/?f=d98284-127-ca444204e24c3b522802f6a8e7d24689.pdf