【ノボテル奈良】古都・奈良に浮かぶ、夏のルーフトップビアガーデン　奈良食材とグリル料理を堪能するプレミアムプランを提供

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

ノボテル奈良（所在地：奈良県奈良市）は、2026年の期間限定で、8F「ルーフトップテラス」にて夏のルーフトップビアガーデンプランを提供いたします。

開放感あふれるルーフトップで、心地よい夜風を感じながら、奈良県産食材を取り入れたグリル料理とともに、ビールやシャンパンを楽しむ夏ならではのひとときをご提案いたします。

■ 炭火で焼き上げたジューシーなグリルプレートとマシュマロのピッツァ

メインには、奈良県産の「ばあく豚」を豪快に炭火で焼き上げたグリルプレートをご用意。

甘みのある脂と濃厚な旨味が特徴のブランド豚を、香ばしくジューシーに仕上げました。

ソーセージのグリルやケイジャン風フライドチキン、ばあく豚の自家製ベーコンの炭火焼など、ビールと相性抜群のラインナップを取り揃えています。

ポテト好きにはたまらない、時間内で何度もおかわり可能な無限ポテトフライに加え、スモーキーなBBQソースやカレー風味のマヨネーズなど、味の変化も楽しめるディップもご用意。

また、奈良市の姉妹都市、ウズベキスタンにあるサマルカンドでもおなじみのお米料理「プロフ」や、スパイスを効かせた枝豆など、異国のエッセンスを取り入れたメニューもラインナップしています。

締めには、香ばしく焼き上げたピザにマシュマロの甘さを合わせたデザートピッツァをご用意。

食後のひとときにふさわしい一品として、最後までお楽しみいただけます。

■ 多彩なフリーフロー付きプランもご用意

グリルプレート イメージマシュマロのデザートピッツァ イメージ

本プランでは、シーンに合わせてお選びいただける２つのドリンクプランをご用意しております。

まずは、ビールやワイン、六(ROKU)GINを使用したGin Tonic含むカクテルを楽しめる「スタンダードフリーフロー」、

そしてシャンパンを含むすべての飲み放題ドリンクをお楽しみいただける「プレミアムフリーフロー」をご用意しております。

ご利用シーンやお好みに合わせてお選びください。

■ ルーフトップで過ごす夏の夜

フリーフロー イメージ

夕暮れから夜景へと移ろう景色を眺めながら、ビールとともに楽しむ開放的なひととき。

カジュアルでありながら上質な空間で、夏の特別な時間をお過ごしいただけます。

ルーフトップテラス イメージ

【古都・奈良に浮かぶ、夏のルーフトップビアガーデン概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52177/table/906_1_8f893f047c4d89535f27484614913e4d.jpg?v=202605070251 ]

※メニュー内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。

詳細・ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/novotelnara-rooftop-terrace/reserve?menu_lists=69f8d6f0510e1b7dd3d9430a

■「ルーフトップテラス」概要

場所：ノボテル奈良 8F

営業時間：14:00～22:30 (L.O. 22:00)

*金曜日、土曜日、祝前日

14:00 - 23:30 (L.O. 23:00)

仕事の後は、ルーフトップテラスでくつろぎのひと時を。奈良の山々を眺めながら、友人や同僚とのティータイムをお楽しみいただけます。活気ある雰囲気に浸りながら、オリジナルカクテルを味わったり、交流を楽しんだり、思い思いの時間をお過ごしください。

■ノボテル奈良 施設概要

名称：ノボテル奈良

開業：2024年9月4日(水)

ホテル運営：アコー

所在地：奈良県奈良市大宮町7-1-45

交通：

新大宮駅から徒歩8分

奈良駅からバスで10分／車で6分

客室数：264 室

付帯設備：

ロビー・ウェルカムエリア、ソーシャルラウンジ、レストラン、ウェルネスエリア、大浴場、ジム、2つの宴会場とミーティングルーム、エグゼクティブラウンジ、屋外テラス＆バー

公式HP :https://www.novotelnara.com/

ノボテルについて

ノボテルは、より長く、充実した人生をサポートすることを目指し、「睡眠」「食」「運動」「つながり」を大切にした滞在体験を提供するホテルブランドです。日常から離れるすべての旅行者に向けて、ウェルビーイングを身近なものとし、ビジネス利用からご家族・ご友人とのレジャーまで、幅広いニーズに応える質の高いホテル、スイート、リゾートを展開しています。2024年には、環境保全団体であるWWF（世界自然保護基金）とパートナーシップを締結し、科学的根拠に基づく取り組みや保全プロジェクトを通じて、世界の海洋環境の保護と再生を推進しています。ノボテルのホテルでは、自然で機能的なデザインを取り入れた広々としたモジュール式客室、栄養バランスに配慮したメニューを揃えるリラックス感のあるレストラン、柔軟に利用できるワークスペース、きめ細やかで心配りの行き届いたサービス、キッズ向けエリア、多目的に活用できるロビー空間、使いやすいフィットネス施設など、多彩な設備とサービスを備えています。ノボテルは、60か国以上に600軒以上のホテルを展開しており、110以上の国と地域で5,800軒を超えるホテルやリゾートを展開する世界有数のホスピタリティ・グループ、アコーの一員です。また、宿泊予約や多彩な特典・サービス・体験へのアクセスを提供する統合型ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110カ国以上で5,800を超えるホテルやリゾート、10,000を超えるレストラン＆バー、ウェルネス施設、フレキシブルワークスペースなどを提供する、世界をリードするホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで45以上のホテルブランド、さらにEnnismore（エ二スモア）と共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたホスピタリティエコシステムを展開しております。ALL Accor（オール アコー）は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、地域社会への貢献、多様性と包括性を通じて、前向きな行動を推進することに焦点を当てています。アコーのミッションは、グループの理念「心を込めたケアで文化をつなぎ、責任あるホスピタリティの芸術を切り拓く」に反映されています。1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、CAC 40指数に採用されています。また、米国のユーロネクスト・パリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）および米国OTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細は、https://group.accor.com(https://group.accor.com)またはX、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTokでご覧ください。

＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞

ノボテル奈良 担当：佐久間 弘一

メール：Koichi.SAKUMA@accor.com TEL：0742-32-3020