ちょっと不思議で夢いっぱいな展覧会【高園ワンダーランド】が5月12日（火）から嬉々!!CREATIVE GALLERY＆CAFEでスタート！！

ジョイン・クリエイティブマネジメント株式会社本展メインアーティストの高園洋介さん（障がい者芸術世界展にて2025年参議院議長賞受賞）ある日突然、高園さんがペイントをし出した事務用の椅子

神奈川県平塚市にある「嬉々!!CREATIVE GALLERY&CAFE」(平塚市明石町14-8)では5月12日

(火)から6月26日(金)まで所属作家による展覧会、『高園ワンダーランド』を開催します。

なぜ高園ワンダーランド！？

本展では、公募展初応募にして昨年度参議院議長賞を受賞した高園洋介さんを中心に、嬉々!!CREATIVEのワンダーなアーティストが集います。

メインアーティストである高園さんは、ゲームに出てくるワード、アイテム、ファストフードとそのロゴマーク、好みのモチーフや文字を組み合わせたりしながら個性的なコラージュ作品を制作しています。ある日事務用の椅子の背もたれを外し始め、色を塗って絵を描きだしたというアートな椅子も展示予定。（上記掲載写真）

< 高園洋介Instagram ＞https://www.instagram.com/yosuketakazono/(https://www.instagram.com/yosuketakazono/)

(C)Tsumugi Matsunaga(C)Justine Ikeda

(C)Sayaka Yokomizo自身の作品の前で作品を紹介する宮下和也さん

他にも、過去に逗子市主催手作り絵本コンクールで最優秀賞を受賞した横溝さやかさん、第３世界ショップパッケージデザイン等を手掛ける池田Justineさん、松永紬さん他、光野七海さん、宮下和也さん、西村友里さんなど個性派アーティストが勢ぞろい。

今回のように人気個性派アーティストの作品が一挙に見られる展覧会は、嬉々!!CREATIVEの中でも数多くありません。ちょっと不思議で、まるでワンダーランドのような賑やかさとストーリー性がある、大人も子供もワクワクするような空間となっています。ぜひこの機会をお見逃しなくご覧ください。

【 展示概要 】

■高園ワンダーランド

会期日程 2026年5月12日(火)～6月26日(金)

場所 嬉々!!CREATIVE GALLERY&CAFE ( 平塚市明石町14-8 / 平塚駅西口より徒歩6分 )

時間 10：30～15：30 ※ 日・月・祝はCLOSE、土曜日は第３週のみOPEN

【嬉々!!CREATIVE（キキ!!クリエイティブ）について】

2022年4月に設立された、ボーダーを越え、だれもが嬉々として創造的に働く社会を目指すアーティスト集団。現在、約90名のアーティストが登録！生まれた作品は、パッケージデザインなどとして企業へのイラスト・デザイン提供を行っています。嬉々!!CREATIVEは、アトリエ/福祉施設、GALLERY&CAFEを運営しています。

●HP https://www.kikicreative.jp/

●Instagram https://www.instagram.com/kiki_creative2022/