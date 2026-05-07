愛知県弥富市の株式会社鈴木紙工所(以下、当社)は、このたび、弥富の文鳥文化を伝える新商品として、入浴剤「文鳥の湯」を企画開発し、2026年5月23日(土)に発売します。同日は、弥富市歴史民俗資料館で長年親しまれてきた文鳥「ぶんちゃん」の退官イベントが開催される日であり、当社はこれにあわせて同商品を販売開始します。









当社は紙の加工を主業としながら、紙を通じて人や文化をつなぐ取り組みを行うとともに、地域とも積極的に関わってきました。

過去には、弥富の文鳥文化に着目した紙製品「もちっとぶんちょう栞」を企画・開発・販売しており、今回の「文鳥の湯」は、そうした取り組みの延長として企画されたものです。





弥富市は、一般には金魚のまちとして知られる一方、文鳥の飼育文化でも長い歴史を持ち、人と文鳥が近くに暮らす地域として知られています。

こうしたなか、弥富市歴史民俗資料館で長年親しまれてきた文鳥「ぶんちゃん」が、高齢のため“退官”することとなり、これにあわせた記念イベントが2026年5月23日(土)に弥富市内で開催されます。

その一環として同時開催される、みなともまちなか交流館2階「やとみっけベース」での交流マルシェでは、地域に関わる出店者が集まり、来場者とともにぶんちゃんのこれまでを振り返る機会にもなります。





当社はこの交流マルシェに出店し、今回開発した「文鳥の湯」をイベントにあわせて先行販売します。

文鳥をモチーフにした立体作品で知られる立体造形作家 midonos.と共同で企画・開発し、弥富市歴史民俗資料館の協力も得ながら、文鳥と過ごす時間のやさしさや空気感を、お風呂の時間の中で感じられる商品として仕上げました。

商品は「しろ」「さくら」の2種類で、それぞれ白文鳥と桜文鳥をイメージした香りと湯色を採用。

パッケージには造形作品の写真を使用し、文鳥たちが湯に浸かりほっとする情景を表現しています。

価格は1個770円(税込)。2026年5月23日(土)のイベント当日は同会場で先行販売し、その後の販売チャネルは現在調整中です。

決定次第、当社およびKirieFabbricaのSNS等で案内します。





弥富は文鳥のまちとして知られながら、現地で手に取れる商品はまだ多くありません。この入浴剤「文鳥の湯」が、文鳥ファンはもとより、広く文鳥文化に親しみを持つきっかけとなることを目指しています。





文鳥の湯(しろ)の商品パッケージデザイン

文鳥の湯(さくら)の商品パッケージデザイン





◆商品概要

商品名 ： 文鳥の湯(しろ／さくら)

内容量 ： 25g/袋(入浴一回分)

価格 ： 770円(税込) 1袋

共同開発 ： 立体造形作家 midonos.

協力 ： 弥富市歴史民俗資料館





◆共同開発者について

立体造形作家 midonos.

公式サイト ： https://midonos.jp/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/midonos_midori









白文鳥パッケージに使用した、立体造形作家 midonos.制作の白文鳥の粘土細工(湯は合成)

桜文鳥パッケージに使用した、立体造形作家 midonos.の桜文鳥と白文鳥の粘土細工(湯は合成)





◆先行発売 出店イベント

名称： やとみっけベース一周年記念！やとみっけベース交流マルシェ

(文鳥館長ぶんちゃん退官式同時開催)

日時： 2026年5月23日(土)10：00～16：00

会場： みなともまちなか交流館 2階フリースペース

(愛知県弥富市前ケ須町南本田347)









＜会社概要＞

代表者 ： 鈴木 裕一(スズキ ユウイチ)

設立 ： 平成元年11月(創業 昭和45年)

資本金 ： 1000万円

事業内容： 紙製品の加工 および 企画・販売

URL ： 【会社webページ： http://suzuki-shikojo.com/ 】

【KirieFabbricaページ： https://kirie-f.com/ 】