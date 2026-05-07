近畿大学附属広島中学校東広島校（広島県東広島市）は、令和8年（2026年）5月14日（木）に、東広島警察署の協力のもと、全校生徒391人を対象に交通安全・防犯講習会を実施します。この講習会を通して、交通ルールの大切さやSNSの安全な利用方法について学びます。 【本件のポイント】 ●近畿大学附属広島中学校東広島校の全校生徒を対象とした交通安全・防犯講習会を実施 ●東広島警察署の協力のもと、交通ルールを理解し、事故防止のためにルールを守ることの大切さを認識する ●スマートフォン・パソコンの安全な使い方やSNSトラブルについて学び、防犯意識を高める 【本件の内容】 近畿大学附属広島中学校東広島校では、交通ルールの遵守と安全な通学の徹底を図るとともに、地域の方に愛される生徒の育成をめざし、日々、最寄り駅や通学路の交差点等で教員による登校指導を行っています。このたび東広島警察署の協力のもと交通安全講習会及び防犯講習会も実施します。 生徒はこれらの講習会を通して、交通ルールを守る重要性を再認識するとともに、スマートフォン・パソコンの適切な利用方法やSNSに関するトラブルについて学び、トラブルを未然に防ぐための防犯意識の向上を図ります。 【実施概要】 日時：令和8年（2026年）5月14日（木）9：00～10：00 場所：近畿大学附属広島中学校東広島校 （広島県東広島市高屋うめの辺2番、JR山陽本線「西高屋駅」から徒歩約20分） 対象：近畿大学附属広島中学校東広島校 全校生徒391人 講師：東広島警察署 生活安全課 大濱忠人 氏 【関連リンク】 附属広島中学校東広島校 https://hh.kindai.ac.jp/