同志社大学社会学部では、「国際コミュニケーション論」の講義を一部公開し、これまでに「戦争体験者講演会シリーズ」として、大阪大空襲を経験された作家の故小田実さんはじめ、ベトナム戦争に行った退役アメリカ兵、元日本海軍整備兵、広島、長崎で被爆された方々らをお招きし、講演会を行ってきました。

本年度は近藤紘子さんに広島よりお越しいただき、講演会「『今こそヒロシマから平和を追求する』～核を自分のこととして考える～」を開催します。近藤さんは生後8ヶ月で、爆心地から1.1キロの広島市内で被爆しました。父は広島流川教会の牧師で、多くの被爆者の救援にあたり、戦後は国内外で平和活動を行った谷本清さんです。

近藤さんは、父の平和への思いを引き継ぎ、関西万博の国連イベントでのトーク、国際会議への参加、国内外での講演会などで平和を訴え続けておられます。また、原爆被害をアメリカに伝えた『ヒロシマ』の作者、ジョン・ハーシーと谷本清牧師を描いた製作中の映画『What Divides Us』にプロデューサーの一人として関わっておられます。

広くご周知いただくとともに、当日の取材を賜りますようお願い申しあげます。

■テーマ：『今こそヒロシマから平和を追求する』～核を自分のこととして考える～

■講演者：近藤 紘子 氏

■日 時：2026年5月14日（木）14：55～16：25（4講時）

■会 場：同志社大学 今出川校地 新町キャンパス 臨光館201番教室(R201)

■使用言語：英語および日本語

■その他：入場無料（受講者数制限有・先着順）、事前申込不要

【本件に関するお問合せ】 同志社大学 社会学部事務室 電 話：075-251-3411 e-mail：ji-shajm@mail.doshisha.ac.jp

―――取材に関するお問い合わせ―――

同志社大学 学長室総合企画部 広報課 TEL：075-251-3120 FAX：075-251-3080 〒602-8580京都市上京区今出川通烏丸東入e-mail: ji-koho@mail.doshisha.ac.jp