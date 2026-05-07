「イトーヨーカドー・ヨークのお中元 夏ギフト 2026」5月7日（木）より承り開始！

株式会社 イトーヨーカ堂

株式会社イトーヨーカ堂（本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：真船 幸夫、以下「イトーヨーカドー」）は、2026年5月7日（木）※より、イトーヨーカドー、ヨークフーズ、ヨークマートなどの197店舗およびイトーヨーカドーネット通販にて、「イトーヨーカドー・ヨークのお中元 夏ギフト 2026」の承りを開始いたします。

近年の夏ギフト市場では、季節のごあいさつとしての贈答需要に加え、両親や親族への感謝、自分へのご褒美など、贈り方や楽しみ方が多様化しています。こうした変化を背景に、2026年のお中元では、格式ある贈答品から気軽に楽しめるカジュアルギフトまで、幅広いラインアップを取り揃えました。

今年は、物価高が続く中でも、よりお得にギフト選びをお楽しみいただけるよう、昨年ご好評をいただいた「掘り出しモノ」シリーズをさらに強化します。アイテム数は前年の10品目から17品目へ約1.7倍に拡大し、規格外や数量限定など、通常の流通では取り扱いが難しい商品を、品質や味わいはそのままに、お求めやすい価格でご提供します。

また、近年の気温上昇を受けて需要が拡大しているアイスギフトについても、ラインアップを充実させます。昨年のお中元では、アイスカテゴリーの売上が既存店前年比で約1割増と好調に推移しました。2026年は新たに、「ハーゲンダッツ」と「南国白くま」を組み合わせたイトーヨーカドーオリジナルのアソートセットなどを展開し、幅広い世代にお楽しみいただける商品をご提案します。

さらに、2019年の取り扱い開始以来、根強い人気を誇る「アートコレクション」シリーズでは、印象派を代表する画家クロード・モネの作品をテーマに採用します。2026年は没後100年の節目にあたり、夏らしい涼やかな色彩とモチーフを取り入れたパッケージデザインに仕上げました。見た目の美しさと味わいの両方を楽しめる特別感のあるギフトとして提案します。

イトーヨーカドーは今後も、季節の催事を通じて、お客様一人ひとりの多様なニーズに寄り添いながら、日々の暮らしに楽しさと便利さをお届けしてまいります。

※ヨーク店舗（ヨークフーズ、ヨークマート、ヨークプライス、コンフォートマーケット）は5月14日（木）からの承りとなります

【「イトーヨーカドー・ヨークのお中元 夏ギフト2026」概要】

■承 り 場 所：イトーヨーカドー、ヨークフーズ、ヨークマート、ヨークプライス、コンフォートマーケット 197店舗

■ネット通販：https://iyec.itoyokado.co.jp/shop/r/rA1/

■受 付 期 間：2026年5月7日（木）～2026年8月6日（木）※

■早割り期間：2026年7月8日（水）までのお申込みで最大10％割引

【商品一例】

※商品画像はすべてイメージです。

【アートコレクションシリーズの一例】

商品名：シベール ラスク フランスプレミアムバター

価格：3,380円（税込3,650円）

※早期割(10%OFF)対象7/8まで

特長：小麦の風味が香るフランスパンに、溶かしバターの上澄みと

グラニュー糖を塗って焼きあげたラスク。サクッとした食感に甘すぎない軽い味わいで、シベールの一番人気のラスクです。

商品名：ガトー・ド・ボワイヤージュ ミルフイユ詰合せ・夏

価格：3,280円（税込3,542円）

※早期割(10%OFF)対象7/8まで

特長：国産小麦１００％の薄力粉「白金鶴」を使ってバターを包みながら、１４４層に折り込んだパイ生地は香ばしくサクサクとした食感です。

商品名：榮太樓總本鋪 ひとくち水羊羹

価格：3,380円（税込3,650円）

※早期割(10%OFF)対象7/8まで

特長：いつでも好きなときに片手で食べやすい仕様の水羊羹。

小豆の甘みと柔らかさにこだわりました。

冷やしてお召し上がりください。

商品名：中央軒煎餅 花色しおん

価格：3,380円（税込3,650円）

※早期割(10%OFF)対象7/8まで

特長：食べ合わせにこだわった、あられ、菓子の詰合せ。藤紫、薄紅それぞれの小袋の中に7種類、合計14種類の味、食感をお楽しみいただけます。

【優美な夏の美味一例】

初登場ブランド 商品名：富士屋ホテル カレー・スープ6個セット

価格：4,780円（税込5,162円）

特長：富士屋ホテルの味を楽しむカレーと濃厚コーンスープの詰合せです。

商品名：米沢牛黄木（おおき）米沢牛焼肉食べ尽くしセット

価格：16,800円（税込18,144円）

※早期割(10%OFF)対象7/8まで

特長：1頭から約5kg未満しか取れない米沢牛の希少部位を含む8種と米沢牛ホルモンを黄木（おおき）が焼肉用としてご用意。米沢牛の味わいを存分にお楽しみいただけます。

商品名：京橋千疋屋 ロイヤルマスクメロンシャーベット

価格：15,000円（税込16,200円）

特長：マスクメロン一玉を使った、ジューシーな果肉と芳醇な香り、果実のおいしさが詰まった贅沢なシャーベット。

【掘り出しモノシリーズの一例】

メーカー希望小売価より23%OFF 商品名：国産 うなぎ蒲焼詰合せ

価格：4,580円（税込4,946円）

特長：国産のうなぎを香ばしく焼き上げ、食べやすくカットしました。

メーカー希望小売価格より25%OFF 商品名：米久 ごちそうたっぷり福袋「寿」

価格：7,980円（税込8,618円）

※早期割(10%OFF)対象7/8まで

特長：人気の肉グルメを集めたボリューム満点なのお得なセット。

10種、合計2.2kg以上のごちそうをお届けします。

【組み合わせギフトの一例】

商品名：ハーゲンダッツ・南国白くま オリジナルアイスアソート

価格：4,780円（税込5,162円）

特長：ハーゲンダッツのバニラ、ラムレーズン、グリーンティー3種と、鹿児島名物南国白くまのアソート

商品名：ふらのメロン＆札幌すみれラーメン詰合せ

価格：5,880円（税込6,350円）

特長：ふらのメロンと、札幌ラーメンの代名詞とも言うべき名店

「すみれ」の味噌ラーメンをセットにしてお届けします。

豚肉と香味野菜の旨みが効いた、すみれ店主監修のラーメンをご賞味ください。

【ひんやりスイーツの一例】

商品名：ラ・メゾン白金 2層のフルーツゼリー＆凍らすシャーベットギフト

価格：3,580円（税込3,866円）

特長：フルーツの味わいを楽しめる果肉入り2層ゼリー5種と、

果肉入りシャーベット3種の詰合せ。

商品名：京橋千疋屋アイスクリーム6個

価格：5,180円（税込5,594円）

特長：人気のバニラ、抹茶をはじめ京橋千疋屋らしいフルーツアイスを取り揃えました。

商品名：シェ・シバタ ドゥーブルジュレ フレシュール10個

価格：4,280円（税込4,622円）

特長：彩りの美しさと、味のハーモニーにこだわった2層のジュレ。果汁をたっぷり使用したジューシーなジュレを2層に重ねて、

果肉を浮かべました。

■対象商品の早期割引

期間：5月7日（木）～ 7月8日（水）まで

割引率：商品本体価格から5％又は10％引きです。

※イトーヨーカドーネット通販でのご購入も早期割引対象となります。

※酒ギフト、カタログギフトほか割引対象外の商品がございます。

■のりかえ割引

他社様（イトーヨーカドー・ヨーク各店を除く）の中元・お歳暮ギフトDMを店頭までお持ちいただいた場合に適用されます。

割引率：商品本体価格から10％引きです。

※早期割引を除く他の割引とは併用できません。いずれか割引率の高い方が適用されます。

※酒ギフト、カタログギフトほか割引対象外の商品がございます。

※ヨークマート・ヨークフーズ・ヨークプライス・コンフォートマーケット各店舗では実施しておりません。

■イトーヨーカドーネット通販でのご注文でnanacoポイント付与

期 間：5月7日（木）～7月12日（日）まで

対 象：ポイント5倍は早期割引対象商品が対象です。

※税抜200円につき、5円分のポイントが付きます。

■カタログ掲載商品はすべて配送料込！

掲載商品は、配送料込の価格を表記しています。

※離島等、一部配送できない地域がございます。

詳しくは売場係員またはサービスカウンター係員までおたずねください。

また、一部商品のお届け日が天候などにより前後する場合もございます。あらかじめご了承ください。

■対象商品をカード決済でボーナスポイントプレゼント

対象カード：セブンカード・プラス、セブンカード、クラブ・オン/ミレニアムカード、セゾンのクレジット払い。セブンカード・プラス、セブンカードご提示で現金払い、および電子マネー「nanaco」「シニアナナコ」での全額決済でポイントプレゼントのお客様に限ります。

※ポイントおよびApplePay・GooglePayでお支払いの場合、ボーナスポイントの付与はございません。

※商品によってポイント数が異なります。

※ネット通販では7月12日（日）まで「ポイント5倍」企画を実施するため、ボーナスポイントとポイント5倍のいずれか、付与ポイント数の高い方が適応されます。