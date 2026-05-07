FAIR'S FAIR株式会社

報道関係者各位

2026年5月7日

BOUTIQUE × FRUIT OF THE LOOM PACK TEEを発売

FAIR’S FAIR株式会社が展開する「BOUTIQUE（ブティック）」は、アメリカのベーシックウェアブランド「FRUIT OF THE LOOM（フルーツオブザルーム）」とのコラボレーションによるパックTシャツ「IT’S OUR DAILY 2PACK TEE」をリリースいたします。

パックには、クルーネックTシャツとポケットTシャツの2型をセット。スタイリングや着用シーンに応じて、ワードローブの軸として機能します。

素材には、透けを抑えた程よい肉感のコットン天竺を採用し、日常的な着用と繰り返しの洗濯に対応する、扱いやすい仕上がりになっています。

シルエットは、従来のパックTに多く見られるタイトな設計ではなく、着丈をややコンパクトに調整し、身頃には適度なゆとりを持たせたバランスに設計。一枚で着用した際にもスタイルが成立するフォルムを目指しました。

また丸胴仕様により脇の縫い目を排除し、着用時のストレスを軽減。詰まり気味のネックとあわせて、カジュアルな中に落ち着いた印象を加えています。

左裾には、主張を抑えたロゴを配置。スタイリングに溶け込みながら、さりげないアクセントとして機能します。

本プロダクトは「毎日着るものを整える」という視点から設計されたBOUTIQUEによるベーシックウェアです。インナーとしても一枚着としてもシーズンを問わず活躍するパックTシャツを、ぜひお楽しみください。

【商品概要】

商品名：BOUTIQUE × FRUIT OF THE LOOM IT’S OUR DAILY 2PACK TEE

内容：クルーネックTシャツとポケットTシャツの2枚セット

素材：コットン100%

カラー：ホワイト、ネイビー、ブラック

価格：\6,600（Tax In）

販売店舗：BOUTIQUE、ONLINE BOUTIQUE（ https://onlineboutique.jp/ ）

発売日：5/9（土）

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【ABOUT BOUTIQUE】

ファッションディレクター金子恵治が店主を務める「BOUTIQUE（ブティック）」は、自身がディレクションするブランド、ストアオリジナルレーベルに加え、ヴィンテージウェアやセレクトアイテムを展開してします。

住所：東京都港区北青山2-12-42 秀和第二北青山レジデンス1F

【CONTACT】

FAIR’S FAIR株式会社

boutique@fairsfair.jp