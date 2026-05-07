【L’ÉCHOPPE】Le Yucca’s Strap slip on

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「L'ECHOPPE」（レショップ）より、Le Yucca’s Strap slip on をレショップ青山店にて発売いたします。

これまで「L’ÉCHOPPE（レショップ）」と幾度となく取り組みを重ねてきた、デザイナー村瀬由香氏によるイタリアのシューズブランド〈Le Yucca’s（レユッカス）〉。

3月にリリースしたテジュー素材のスリッポンに続き、今作では“イタリアの製法で作る英国靴”をテーマに、新たな一足を製作しました。前作がアメリカ靴を思わせる重厚なムードを表現していたのに対し、今回は春夏らしい軽やかさと品の良さを意識した仕上がりです。

ベースに採用したのは、英国の名門シューメーカーでオーダーされていたシングルバックル仕様のスリップオン。ローファーのような軽快さを持ちながらも、製法にはグッドイヤーウェルトを用いることで、確かな作りと履き心地を両立しています。

アッパーには、スーパーバックレザーを採用。一般的なスウェードよりも毛足が短く、繊細な艶感を持つ素材で、高級靴にも用いられる上質なレザーです。一方で、カジュアルシューズにも使われてきた背景を持ち、上品さと軽快さを自然に兼ね備えています。

カラーは、コーラルピンクとブルーグレーの2色を展開。どちらもやわらかな空気感を持つ色合いで、ラフなスタイルからクラシックな装いまで幅広く馴染みます。

イタリア靴ならではの上質な仕立てと、英国靴を思わせる端正な佇まい。その両者を掛け合わせることで、春夏の装いに自然と溶け込む軽やかな一足に仕上がりました。

Le Yucca’s Strap slip on

PRICE：\15,400（tax included）

Color：コーラルピンク、ブルーグレー

【展開詳細】

発売日：5月9日(土)

展開店舗：L’ECHOPPE 青山店

お問い合わせ先：L’ECHOPPE 青山店

電話番号：03-5413-4714

【ABOUT L'ÉCHOPPE（レショップ）】

ひとつの服の発見が人々を繋ぐことを願い、

まだ見ぬ新しいもの・見逃されてきた価値を追い求め、世界を渡り歩き、収集する。

そして、それら価値あるものを発信する。

https://baycrews.jp/brand/detail/lechoppe

https://www.instagram.com/lechoppe.jp/?hl=ja

■L’ECHOPPE青山店

所在地：東京都港区南青山3-17-3 1階

営業時間：平日 12:00～20:00、土日祝 11:00～20:00

定休日：不定休

■L’ECHOPPE渋谷店

所在地：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK SOUTH 2階

営業時間：11:00～21:00

定休日：不定休

【PRESS CONTACT】

式部 碧斗

TEL：03-5413-4714

aoto-shikibu@baycrews.co.jp

【COMPANY INFO】

株式会社ベイクルーズ

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/