【青春の味がお酒になった！？】ライフガードサワーの素５月18日発売
中野BC株式会社
中野BC株式会社
2026年5月7日、中野BC株式会社（本社：和歌山県海南市、代表取締役：中野幸治）は、1986年の発売から多くの人を魅了してきた「LIFEGUARD」とのコラボ商品として「ライフガードサワーの素」を発表しました。この商品は全国の酒販店ほか直営サイト長久庵（https://shop.nakano-group.co.jp/c/sour/lifeguard/lifeguardsour）にて購入可能です。
商品概要
ライフガードサワーの素は、炭酸で希釈して飲むコンクタイプのリキュール。
おすすめの飲み方は「ライフガードサワーの素：ソーダ＝1：4」の５倍希釈です。
忘れられないあの味を忠実に再現し、どこか懐かしさを感じ、ゴクゴクと飲める“大人のライフガード”として開発しました。すっきりとした爽快感で、食中酒としても楽しんでいただけます。
商品詳細
容量：600ml/1800ml
アルコール度数：25度
発売日：2026年5月18日
価格
600ml：1,628円（税込）
1800ml：4,818円（税込）
注意事項
※本製品はアルコール飲料です。
お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。
妊娠中や授乳期の飲酒は気をつけましょう。
※LIFEGUARDは株式会社チェリオジャパンの登録商標です。
中野BC株式会社
「ニッチトップのものづくり」をテーマに県産素材を生かした商品開発を行う和歌山の酒蔵。酒類のほか、健康食品・素材原料などの販売も行う。
本社所在地：和歌山県海南市藤白758-45
（https://www.nakano-group.co.jp）