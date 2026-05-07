【青春の味がお酒になった！？】ライフガードサワーの素５月18日発売

中野BC株式会社

2026年5月7日、中野BC株式会社（本社：和歌山県海南市、代表取締役：中野幸治）は、1986年の発売から多くの人を魅了してきた「LIFEGUARD」とのコラボ商品として「ライフガードサワーの素」を発表しました。この商品は全国の酒販店ほか直営サイト長久庵（https://shop.nakano-group.co.jp/c/sour/lifeguard/lifeguardsour）にて購入可能です。

商品概要

ライフガードサワーの素は、炭酸で希釈して飲むコンクタイプのリキュール。

おすすめの飲み方は「ライフガードサワーの素：ソーダ＝1：4」の５倍希釈です。

忘れられないあの味を忠実に再現し、どこか懐かしさを感じ、ゴクゴクと飲める“大人のライフガード”として開発しました。すっきりとした爽快感で、食中酒としても楽しんでいただけます。

商品詳細

容量：600ml/1800ml

アルコール度数：25度

発売日：2026年5月18日

価格

600ml：1,628円（税込）

1800ml：4,818円（税込）

注意事項

※本製品はアルコール飲料です。

お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。

妊娠中や授乳期の飲酒は気をつけましょう。

※LIFEGUARDは株式会社チェリオジャパンの登録商標です。

中野BC株式会社

「ニッチトップのものづくり」をテーマに県産素材を生かした商品開発を行う和歌山の酒蔵。酒類のほか、健康食品・素材原料などの販売も行う。

本社所在地：和歌山県海南市藤白758-45

（https://www.nakano-group.co.jp）