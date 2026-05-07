【青春の味がお酒になった！？】ライフガードサワーの素５月18日発売

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中野BC株式会社


2026年5月7日、中野BC株式会社（本社：和歌山県海南市、代表取締役：中野幸治）は、1986年の発売から多くの人を魅了してきた「LIFEGUARD」とのコラボ商品として「ライフガードサワーの素」を発表しました。この商品は全国の酒販店ほか直営サイト長久庵（https://shop.nakano-group.co.jp/c/sour/lifeguard/lifeguardsour）にて購入可能です。



商品概要


ライフガードサワーの素は、炭酸で希釈して飲むコンクタイプのリキュール。


おすすめの飲み方は「ライフガードサワーの素：ソーダ＝1：4」の５倍希釈です。


忘れられないあの味を忠実に再現し、どこか懐かしさを感じ、ゴクゴクと飲める“大人のライフガード”として開発しました。すっきりとした爽快感で、食中酒としても楽しんでいただけます。


商品詳細


容量：600ml/1800ml


アルコール度数：25度


発売日：2026年5月18日


価格


600ml：1,628円（税込）


1800ml：4,818円（税込）


注意事項


※本製品はアルコール飲料です。


お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。


妊娠中や授乳期の飲酒は気をつけましょう。



※LIFEGUARDは株式会社チェリオジャパンの登録商標です。




中野BC株式会社

「ニッチトップのものづくり」をテーマに県産素材を生かした商品開発を行う和歌山の酒蔵。酒類のほか、健康食品・素材原料などの販売も行う。



本社所在地：和歌山県海南市藤白758-45


（https://www.nakano-group.co.jp）