泊まらない、初夏のグランピング旅。千葉・香取の農園リゾート THE FARM、夜まで過ごせる日帰りプランを期間限定で提供

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明、以下ザファーム）が運営する「農園リゾートTHE FARM」は、グランピング リバーサイド限定の「THE FARMを遊び尽くすBBQ付デイキャンププラン」を、2026年5月6日（水）～6月14日（日）の期間限定で提供します。

本プランは、12:00から21:00まで滞在できる日帰りグランピングプランです。森の中のテントを拠点に、昼は手ぶらでBBQや野菜収穫体験を楽しみ、夕暮れからは焚き火を囲んでスモアを味わう。1日の締めくくりには、天然温泉とサウナで心と体をゆるめることができます。

旅行費や宿泊費が気になりやすい今、遠くへ泊まりに行くだけが旅ではありません。THE FARMが提案するのは、宿泊をしなくても、自然の中で食べて、遊んで、くつろぎ、整うことができる“泊まらない初夏のグランピング旅”です。

”日帰り”で気軽に非日常へ。おひとり様8,000円のおトクなグランピングステイ

https://www.thefarm.jp/topics/33214/

泊まらない、初夏のグランピング旅へ

旅行に行きたいけれど、宿泊の予定を立てるほどではない。

連休は取れないけれど、自然の中でゆっくり過ごしたい。

そんな方に向けて、THE FARMでは、日帰りでグランピング気分を味わえる期間限定プランをご用意しました。「THE FARMを遊び尽くすBBQ付デイキャンププラン」は、グランピングエリアのリバーサイドを日帰りで利用できるプランです。昼から夜まで自然の中で過ごせるため、短い休日でも、旅に出かけたような満足感を味わえます。

宿泊をしないから、気軽。

でも、過ごす時間はしっかり特別。

いつもの休日を少しだけ遠くへ連れ出してくれる、初夏の小旅行のようなデイキャンププランです。

宿泊しなくても、旅の満足感を

旅行費や宿泊費が気になりやすい今、日帰りで充実した時間を過ごせるおでかけにも注目が集まっています。本プランは、宿泊を伴わずに、THE FARMならではのグランピング体験を一日で楽しめるプランです。BBQ、野菜収穫体験、焚き火、スモア、天然温泉＆サウナまで、自然の中で過ごす休日にほしい体験をぎゅっと詰め込みました。

「泊まりに行く」ほど大がかりではないけれど、いつもの日帰りより少し特別。

そんな初夏のリフレッシュにぴったりのプランです。

森の中のテントを拠点に、昼からゆっくり過ごす

滞在の拠点となるのは、自然に囲まれたグランピング リバーサイドエリア。

テントを拠点に、手ぶらでBBQを楽しんだり、農園リゾートならではの野菜収穫体験に参加したりと、THE FARMらしい過ごし方を日帰りで体験できます。

アウトドアに慣れていない方でも、準備の負担を気にせず過ごせるのも魅力です。友人同士の休日、カップルでの小旅行、家族での初夏のおでかけにもおすすめです。

日帰りでありながら、利用時間は12:00から21:00までの最大9時間。

あわただしく帰るのではなく、昼から夕方、そして夜へと移り変わる自然の表情をゆっくり楽しめます。

夕暮れからは、焚き火を囲む時間へ

このプランの魅力は、日中だけで終わらないこと。

日が傾きはじめたら、焚き火を囲むリラックスタイムへ。火を眺めながらスモアを楽しんだり、自然の中でゆっくり会話をしたりと、昼間のにぎやかなアウトドアとは違う、穏やかな時間が流れます。

日帰りなのに、夜のグランピング気分まで楽しめる。

それが、通常の日帰りBBQとは異なる本プランならではのポイントです。

最後は天然温泉とサウナで、心と体をリセット

たっぷり遊んだあとは、天然温泉とサウナで1日を締めくくります。外で食べて、自然の中で過ごし、焚き火を眺め、最後は温泉へ。宿泊しなくても、THE FARMらしい「食べる・遊ぶ・くつろぐ・整う」体験を一日で楽しめます。忙しい毎日から少し離れたいときや、週末だけで気分を切り替えたいときに。自然の中で過ごす時間と、天然温泉・サウナで整う時間を組み合わせた、初夏のリフレッシュプランです。

おふろcafe かりんの湯 公式HP

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

ザファーム食堂について

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/about/restaurant/

連休がなくても、1日で旅気分を

本プランは、まとまった休みが取りにくい方にもおすすめです。

宿泊の予定を立てなくても、1日あれば自然の中で過ごせる。

日帰りでも、昼から夜まで旅のような時間を楽しめる。

「泊まらない、初夏のグランピング旅」をテーマに、THE FARMならではの農園リゾート体験を気軽に満喫できる期間限定プランです。

プラン概要

プラン名：【グランピング リバーサイド限定】THE FARMを遊び尽くすBBQ付デイキャンププラン

実施期間：2026年5月6日（水）～6月14日（日）

利用時間：12:00から21:00までの最大9時間

対象：グランピング リバーサイド限定

料金：1名 8,000円～

主な内容：BBQ、野菜収穫体験、焚き火、スモア、天然温泉＆サウナ

予約：THE FARM公式サイトより受付

https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001457&pl=PL00063440&_gl=1*1cda5k9*_gcl_au*MTAwOTE2MjQzMS4xNzcwMTgzNzA5*_ga*MTAwOTIzNjMzNC4xNzM2MTIyNzM0*_ga_VNLHSBXRED*czE3Nzc4Njc4ODMkbzkwJGcxJHQxNzc3ODY3ODkwJGo1MyRsMCRoMA..(https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001457&pl=PL00063440&_gl=1*1cda5k9*_gcl_au*MTAwOTE2MjQzMS4xNzcwMTgzNzA5*_ga*MTAwOTIzNjMzNC4xNzM2MTIyNzM0*_ga_VNLHSBXRED*czE3Nzc4Njc4ODMkbzkwJGcxJHQxNzc3ODY3ODkwJGo1MyRsMCRoMA..)

備考：収穫内容・屋外アクティビティは、季節や天候により変更となる場合があります

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ザファーム 広報

TEL ：057-00-11831(10:00～18:00)

自動音声が流れますので、４.→３.の順にお進みください

MAIL：info@thefarm.jp

担当：椎名・續木