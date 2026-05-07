筑波大学女子ラクロス部、クラウドファンディング「2部昇格のその先へ。#繋げ、超えろ」目標を188％達成して終了！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、筑波大学女子ラクロス部のクラウドファンディングプロジェクト「２部昇格のその先へ。#繋げ、超えろ」を実施し、目標を188%達成して終了しました。皆さん、応援・ご支援ありがとうございました！

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/ibaraki/team/1166/invest/784/detail

１．クラウドファンディングプロジェクト実行者様の声（筑波大学女子ラクロス部様）

いつも温かいご支援と応援をいただき、心より御礼申し上げます。

この度は、クラウドファンディング「２部昇格のその先へ。#繋げ、超えろ」に多大なるご支援を賜り、誠にありがとうございました。

今回のクラウドファンディングを通じて、私たちが普段、誰に支援や応援をして頂いているかを近くで感じることができました。

応援頂いていることに部員1人1人が責任を持ち、２部昇格で恩返しするという強い気持ちをみんなが持つことが出来るようになりました。

改めまして、温かいご支援に深く感謝申し上げるとともに、今後とも筑波大学女子ラクロス部を応援頂けましたら幸いです。

本当にありがとうございました。

(筑波大学女子ラクロス部)

２．プロジェクト結果及びスポチュニティが提供するデータ分析結果（一部公開）

＜プロジェクト結果＞

・クラウドファンディング実施期間：2026年3月16日～4月16日

・目標金額：第一目標 800,000円 ／ 第二目標 1,200,000円 ／ 第三目標 1,500,000円

・支援獲得金額：1,508,000円（第一目標に対する目標達成率：188％）

・支援数：75人・80件

・支援者1人あたり平均単価：20,107円／人

＜今回のプロジェクトのサマリ＞

プロジェクト序盤から順調に支援が集まり、開始6日間で第一目標の80万円を達成しました。

その後も終盤にかけて支援が大きく伸長し、最終日まで多くのご支援をいただいた結果、第二目標の120万円、第三目標の150万円も達成しました。最終的な支援総額は1,508,000円となり、第一目標比188%と目標を大きく上回る成果となりました。

◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！

スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。

更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（ https://corp.spportunity.com/clubteam/ ）をご覧ください。

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（https://media.spportunity.com/）を運営しております。

このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（info@spportunity.co.jp）までお問い合わせください。

これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、NTTドコモⅾメニュー、SmartNews、スポーツブル、ほか

【会社・団体概要】

◆筑波大学女子ラクロス部

所在地：茨城県つくば市天王台1-1-1

設立日：2005年

主将：松丸碧愛

ホームページ：https://tsukulax.wixsite.com/tsukulax/

Instagram：https://www.instagram.com/stories/tsukuba_womens_lax/

ブログ：https://ameblo.jp/tsukuba-girls-lacrosse/

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先

筑波大学女子ラクロス部

担当：前川陽子

E-mail：s2310534＠u.tsukuba.ac.jp

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ： https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。