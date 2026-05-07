スタイリングライフ・ホールディングス、「すてない循環」をつなぐ不要品回収プラットフォーム『R-LOOP（アールループ）』導入決定

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス（東京都新宿区、代表取締役 執行役員社長 北村博之、以下「スタイリングライフHD」）は、商業（卸売業、小売業）を中心に、生活雑貨や化粧品等の多様な商品を通じて、ユーザー様に新しいライフスタイルの提案を行っております。

このたび、脱炭素社会および循環型社会の実現に向け、ブックオフコーポレーション株式会社(本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：堀内康隆、以下「ブックオフ」)と株式会社BPLab（所在地：東京都港区、代表取締役：八代 直樹、以下「BPLab」)が共同運営する『ボックス型不要品回収システム「R-LOOP(アールループ）」』の導入を決定いたしました。

まずは、実証実験として、本社圏（東京都新宿区）より導入を開始し、社員や来訪者と共にリユース・リサイクルを推進してまいります。

1. 導入の背景と目的

スタイリングライフHDは、これまでも環境配慮型商品の展開や、行政が実施する脱炭素推進施策への参画など、サステナビリティな社会の実現に向けた取り組みを進めてまいりました。

今回導入する「R-LOOP」は、使わなくなった衣料品や雑貨を「捨てる」のではなく「つなぐ」ためのプラットフォームです。身近な場所に回収BOXを設置することで、廃棄物の削減と資源循環に貢献いたします。

2. 社員一人ひとりが参加する社会貢献として

本取り組みは、企業としての導入にとどまらず、「社員一人ひとりの行動変容」を促すことを重要な目的としています。

日々多くの商品を扱う企業の責任として、まずは社員自身が「モノの手放し方」を見直し、リユース・リサイクルを自分事として実践します。本社圏での導入を通じて社内のSDGs意識を高め、将来的にはお客様や地域社会へとその輪を広げていくことを目指します。

3. 実施概要

● 開始時期： 2026年5月1日

● 設置場所： 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス 本社圏（東京都新宿区北新宿）

● 回収対象品目： 衣類・雑貨

※著しく汚れているものや、特定の不可品目（家電・食品等）は回収できない。

4. すてない循環をつなぐ「R-LOOP（アールループ）」

「R-LOOP」は、生活者の「捨てたくない」という想いを受け止め、以下のスキームで資源を循環させるシステムです。

● 高いトレーサビリティ（追跡可能性）： 回収したモノが「その後どうなったか」が明確なため、安 心して手放すことができます。

● リユース（再利用）： ブックオフグループが運営するマレーシア等の現地店舗「Jalan Jalan Japan」をはじめ、様々な形で「次に使う人」にお届けしています。

● リサイクル（再生利用）： リユースが難しいものは、BPLabや国内リサイクルパートナーを通じて繊維リサイクル等を行い、資源として再生させます。

● 社会貢献： 現地の雇用創出や、孤児院への支援など、社会課題の解決にも寄与しています。

5. SDGsゴールへの貢献

本取り組みは、SDGs（持続可能な開発目標）の以下の目標達成に貢献します。

目標11：住み続けられるまちづくりを

目標12：つくる責任 つかう責任

目標13：気候変動に具体的な対策を

目標17：パートナーシップで目標を達成しよう

今後も本プロジェクトを通して、サステナビリティな社会の実現をめざした取組みを継続してまいります。

■R-LOOPについて

「R-LOOP」は、ブックオフと繊維製品の回収・再生の循環プラットフォーム「BIOLOGIC LOOP（ビオロジックループ）」を運営するBPLabにより、共同企画・運営しています。

生活者より「R-LOOP」に投入されたモノは、回収後に国内6拠点あるブックオフ運営サーキュラーベースに集約し、リユース・リサイクルに分別します。まだ使えるモノはブックオフが運営する海外リユース店舗「Jalan Jalan Japan（以下、JJJ）」でリユース品として現地の生活者に販売し、資源となる繊維製品はBPLabの「繊維リサイクルシステム」にて再資源化・再商品化されます。

「R-LOOP」ホームページ：https://www.rloop.jp/

BPLabホームページ：https://www.bplab.info

■ブックオフグループについて

BOOKOFFは1990年、35坪の千代田店（神奈川県）から始まりました。経営理念「事業活動を通じての社会への貢献・全従業員の物心両面の幸福の追求」のもと60社以上の加盟企業と共に発展し、現在はグループ全体で国内外約840店舗を運営。国内での年間利用者は約8,800万人、年間売買点数6億8千万点を超えています。2026年現在は、百貨店や高級住宅地へ出店するプレミアムサービス事業のほか、アメリカ合衆国やマレーシアなどでの海外事業にも積極的に取り組んでいます。今後もリユースのリーディングカンパニーとしてサステナブルな事業に尽力してまいります。

コーポレートサイト：https://www.bookoffgroup.co.jp

サービスサイト ：https://www.bookoff.co.jp

公式オンラインストア ：https://shopping.bookoff.co.jp

ブックオフが考える循環型社会：https://www.bookoffgroup.co.jp/sustainability/top/creating-shared-value/

■株式会社スタイリングライフ・ホールディングスについて

価値観が変化するいつの時代においても、お客様が求める「自分らしいライフスタイル」「新しい自由な生活スタイル」のために、私たちは、価値ある新しい商品提案やモノ作りを続け、心地よく楽しい時間を過ごせるショップやサロンなどの空間とサービスを提供することに努める『TBSグループ』の一社です。

【会社概要】

会社名：株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

代表者：代表取締役 執行役員社長 北村博之

所在地：本社所在地 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー

URL： https://www.stylinglife.co.jp/

＝スタイリングライフ・ホールディングス 事業会社＝

＜株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー＞

生活雑貨小売、直営店事業、フランチャイズ事業、ライセンス事業。

常に新しい商品や他所にないモノをご紹介し、独自の視点とスタイルで情報発信。PLAZAをはじめとするストアブランド展開で、女性を中心に幅広い年齢層のお客様にご支持いただいています。

＜株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCL カンパニー＞

基礎化粧品、メイクアップ化粧品、医薬部外品等の開発・製造・販売事業。

BCL カンパニーの化粧品は国内約3万店舗、海外約40ヵ国で取り扱われ、直営事業では国内14店舗、またオンライン事業も展開しています。新たにインナービューティーや美容家電と新規領域へも拡大中です。お客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

＜株式会社CPコスメティクス＞

化粧品、医薬部外品等の開発・製造・販売事業。

専売契約を結んだ代理店が運営する「CPサロン」を全国に約1,240店舗展開。1979年の創業以来、女性の素肌美を追求し、サロンケアとホームケアの両面から一人ひとりの美しさをサポートしています。

＜株式会社ビコーズ＞

洋傘商品企画、卸売。

株式会社ビコーズ（1994年設立）は、自社ブランド「because」で雨傘・日傘・レインコートなどのウェザーグッズを展開。加えて、男女問わず使えるデザインと機能性を兼ね備えたサステナブルブランド「U-DAY」も手がけています。

＜株式会社KNT365＞

服飾雑貨企画・製造・小売事業。

地球、人、動物にとっていいことだらけの365日使える作品を作っています。ペットボトル再生原料で作られたバッグなどの作品を中心に、オリジナル・コラボ品など多数で幅広いお客様に使っていただいています。

＜株式会社シーズマーケット＞

広告PRマーケティング、百貨店でのコスメ・アパレル店舗運営、自社ブランド製造・販売運営。

日本と韓国に法人を持ち、両国を結ぶ新たなビジネスモデルを展開。韓国の15以上のコスメ・アパレルブランドと直接契約し、広告・PRを中心に、直営店運営、自社コスメブランド「Joliyen.」の企画・販売も行っています。