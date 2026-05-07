【無料／ウェビナー開催】なぜ“女性活躍推進”は空振りに終わるのか

ビジネスコーチ株式会社

ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562）の子会社であるコーポレートコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 駿、以下当社）は、5月19日（火）にRita address 代表 桂 由里子氏をお招きし、オンラインセミナーを開催いたします。

開催概要

「どう接していいか分からない」と悩む管理職と、

“女性活躍推進”という言葉に戸惑いや違和感を覚える女性社員。

双方の心理的ギャップにもアプローチし、現場でのコミュニケーション不全を解消し、多様な人材が育つ土壌を整えます。

「女性活躍」という言葉ばかりが先行し、制度や施策は整ったはずなのに、現場ではどこか手応えのない「空振り感」が漂っていないでしょうか。推進しているはずなのに一向に前へ進まない――。

その背景には、組織の中に潜む深い「認識のズレ」が存在します。

現場の管理職が「どう関わればよいのか正解がわからない」と頭を抱える一方で、女性社員からは「現状維持ではいけないのか」「女性活躍という言葉そのものに違和感がある」といった戸惑いの声が上がっています。こうした「掛け違い」は、決して個人の責任ではありません。

登用する側の「意識が低いのではないか」というバイアスと、登用される側の「自分には無理だ」という自己限定的な認識。この双方に存在する前提のズレが、関係性の中に潜む構造的な課題を作り出しているのです。

本来、女性活躍推進とは特定の人を対象とした局所的な施策ではありません。人的資本経営や全員活躍（DE＆I）を実現するための重要な「経営テーマ」なのです。

本セミナーでは、株式会社高島屋のESG推進室長やグループ会社取締役を歴任し、経営の視点と現場マネジメントの双方から組織の葛藤を見つめ続けてきた桂 由里子氏をお招きいたします。

現代的なマネジメントの在り方や、アンコンシャスバイアスの再解釈について深く掘り下げます。

このような方におすすめ

セミナースケジュール

セミナー詳細

- 「女性部下の育成が難しい」という現場マネージャーの声に直面している人事担当者- トップダウン文化から、個々の強みを活かす対話型文化へ変革したい経営層- 心理的安全性を高め、多様な人材が自走する文化を作りたいリーダー- 「女性向け」「管理職向け」の単発研修を実施しているが、行動変容や関係性の変化になかなか繋がらないとお悩みを抱えている、経営層／人事担当者- オープニング- アンコンシャスバイアスの再解釈- マネジメント再定義- 現場のリアリティ- 「認識」を「行動」に変える伴走支援[表: https://prtimes.jp/data/corp/40945/table/88_1_7ee7cd02b2fc362b4ae9f0928c47d789.jpg?v=202605070451 ]

登壇者プロフィール

桂 由里子（かつら ゆりこ）氏

Rita address代表

キャリアコンサルタント／研修講師

2000年 株式会社高島屋に入社。販売・企画・人事など幅広い業務を経験

多角的に百貨店ビジネスを学ぶ。

2020年 グループ会社の株式会社アール・ティー・コーポレーションにて、人事・総務・財務を統括する取締役管理本部長に就任。コロナ禍での厳しい事業運営を通じ、経営視点を深く養う。

2022年 本社帰任後、経営企画部ESG推進室長として、グループ全体のESG戦略立案・浸透を主導。

これらの経験を通じ、組織における「人」の重要性と可能性を強く実感し。2024年にRita addressを設立し独立。

森川 駿（もりかわ しゅん）

コーポレートコーチ株式会社

代表取締役社長

大学卒業後、大手旅行会社に入社し、団体旅行の営業担当として、社員旅行や修学旅行の旅行企画から手配、添乗業務を経験。2015年にビジネスコーチ株式会社に入社後、人事制度構築・ビジネスコーチングのコンサルティングセールスおよび、メンバーの採用・育成・マネジメントなどに従事。

2025年1月より現職。現場叩き上げの経験とコーチング理論を融合させ、企業の人的資本経営と組織変革をプロデュースしている。

ビジネスコーチ株式会社について

ビジネスコーチ株式会社は、「あなたに、一人の、ビジネスコーチ」をコーポレートスローガンに、「一人ひとりの多様な魅力、想い、能力の発揮を支援し、働く人が幸せを感じられる社会の持続的発展を可能にする」ことを私たちの存在意義と考えております。日本経済新聞社との戦略的パートナーシップにより、「実行人財の創出」を共通の使命に掲げ、経営戦略と人材戦略の一体化を通じて人的資本経営をリードしています。ビジネスコーチングを主軸とした人材開発・組織開発の手段を、志ある一業を担う経営者や起業家の方々、そしてそこで働く社員の皆様にご提供し、日本経済のさらなる発展に貢献してまいります。

社名：ビジネスコーチ株式会社（東証グロース：9562）

代表者：代表取締役社長 細川 馨

所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階

設立：2005年4月6日

事業内容：人材開発および組織開発支援

URL：https://www.businesscoach.co.jp/

【セミナー主催：コーポレートコーチ株式会社】

社名：コーポレートコーチ株式会社

代表者：代表取締役社長 森川 駿

所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階

設立：2025年1月6日

事業内容：人材開発事業

URL：https://corporatecoach.co.jp/

TEL：03-3528-8022

本件に関するお問い合わせは、下記URLよりご連絡ください。

https://lp-businesscoach.studio.site/contact