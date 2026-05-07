美術館で“芸術を味わう”体験を。ロートレックとミュシャの世界観を料理で表現した期間限定コースが登場― 広島県立美術館内「Zona ITALIA in Centro」にて提供中 ―

株式会社日本セレモ二ー

広島県立美術館（広島市中区）にて開催中の特別展「ロートレックとミュシャ パリ時代の10年」（2026年4月2日～5月31日）にあわせ、美術館内レストラン「Zona ITALIA in Centro」では、両芸術家のルーツに着想を得た期間限定コースを提供しています。

フランスとチェコ、それぞれの食文化を取り入れた料理を通じて、展示鑑賞とともに“芸術を味わう”新たな体験をご提案します。

■ 展示とともに楽しむ、期間限定の特別コース

本企画は、特別展の開催にあわせた期間限定のレストラン企画です。

ロートレック（フランス）とミュシャ（チェコ）という二人の芸術家のルーツをヒントに、親しみやすくも当店ならではのアレンジを加えたコース料理をご用意しました。

展示をご覧になった後の余韻をそのままに、料理を通して異国の文化や時代背景に思いを馳せる時間をお楽しみいただけます。

本コースでは、フランスの食文化に着想を得たラタトゥイユや、フランスの定番デザートであるガレットをご用意しています。

また、チェコの代表的なおつまみ「ナクラーダニーヘルメリーン」をイメージし、カマンベールチーズで親しみやすくアレンジした一皿もお楽しみいただけます。

美術館を利用されない方でもレストランのみのご利用が可能で、どなたでも気軽にお楽しみいただけます。

■ メニュー・価格

本企画では、展示の世界観を最も充実した構成でお楽しみいただける11,000円のフルコースを中心にご用意しています。魚介料理と肉料理の両方を含むコース構成で、期間限定メニューの魅力を余すことなくご体験いただけます。

また、ご利用シーンにあわせて、以下のコースもお選びいただけます。

・10,000円コース（肉料理をメインとした構成）

・8,500円コース（魚介料理をメインとした構成）

※より上質な食材を使用したシェフおすすめコース（14,000円）もご用意しています。

■ コース内容（一例｜11,000円コース）

・初鰹のカルパッチョ 新玉葱とクレソンのインサラータ

・ナクラーダニーヘルメリーン

・地鶏のパイ包み焼き ラタトゥイユソース

・フォカッチャ／自家製バター（イタリア産オリーブオイル使用）

・桜海老と空豆のクリームソース スパゲッティ（瀬戸内レモンの香り）

・真鯛と春野菜のカルトッチョ

・和牛フィレ肉のサルタート 山菜と赤味噌のアッチェント

・日向夏とバニラジェラートのガレット風

・ドリンク（セットメニューより選択）

※仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。

本コースは2026年5月31日までの期間限定でご提供しています。

■ 気軽に楽しめるコース

よりカジュアルにお楽しみいただけるメニューとして、平日限定のランチセット（3,800円）もご用意しています。

■ 展示概要広島県立美術館にて開催中の特別展「ロートレックとミュシャ パリ時代の10年」

展覧会名：ロートレックとミュシャ パリ時代の10年

会期：2026年4月2日（木）～5月31日（日）

会場：広島県立美術館

公式サイト：https://www.hpam.jp/museum/

■ Zona ITALIA in Centro（ゾーナイタリア イン・チェントロ）

広島県立美術館1階、縮景園の四季を間近に感じられるレストラン。

緑に包まれた隠れ家のような空間で、旬のコース料理とワインをゆったりとお楽しみいただけます。

縮景園を望む落ち着いた空間が広がる「Zona ITALIA in Centro」店内美術館鑑賞後の余韻をゆったりと楽しめる店内空間

【店舗情報】

■店舗名：Zona ITALIA in Centro（ゾーナイタリア イン・チェントロ）

■所在地：〒730-0014 広島県広島市中区上幟町2-22（広島県立美術館内1階）

■営業時間：

ランチ 11:00～15:00（L.O. 14:00）

カフェ 15:00～17:00

ディナー 17:00～22:00（L.O. 20:00）

■定休日：※ランチ・ディナーの予約状況により変更・休業の場合あり

■予約方法：お電話にて承ります（TEL：0120-797-902）

■公式サイト：https://aigroup-restaurant.com/zonaitalia-incentro.html

この記事に関するお問い合わせ先

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