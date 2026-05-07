劇団Birth 新作舞台『We Love you』　昭和40年代へのタイムリープから始まる「愛」を描く人間ドラマ　萬劇場にて5月20日より上演

ロングランプランニング株式会社

劇団Birth企画・製作、『We Love you』が2026年5月20日 (水) ～ 2026年5月24日 (日)に萬劇場（東京都豊島区北大塚 2-32-22）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティでチケット発売 :http://confetti-web.com/@/birth_weloveyou公式ホームページ :https://www.tac-birth.net/weloveyou

劇団Birthの最新作！ タイムリープから始まる「愛」を描いた人間ドラマ『We Love you』チケット好評販売中

昨年は劇団Birth創立初期に書かれた代表作の公演がつづき、かけがえのない友情を描いた『オルゴール』、沖縄の地で家族や人々のぬくもりを感じる『風咲き花』を上演し、両作ともに待望の再演としても好評を得ました。

今回は2年ぶりの新作として『We Love you』を2026年5月20日(水)～5月24日(日)、萬劇場にて上演します。

現代から昭和40年代への突然のタイムリープをきっかけに、時代を越えて絡み合ってゆく様々な想いや人間模様、そして「愛」というテーマをBirth流に描いた、ちょっぴり愉快であったかい最新作。

何度も劇団の作品に出演しているベテランから、オーディションを経て初参加のメンバーと共に物語を紡ぎます。

「当たり前」の日常がより愛おしく感じられる、劇団Birthが贈る最新の人間ドラマ。時を越えて届く「愛」の物語を、ぜひ劇場で一緒に体感してください。

【ストーリー】

結婚して数年。なんとなく日々を重ねている自分に鬱々と不安を感じていた小鳥。そんな時、友人からの頼みで急遽ホームヘルパーとして働く事に。そして出会った老夫婦、牧田夫妻。自身も不自由な身である夫が、寝たきりの妻を支えていた…。ある日、感謝の印としてネックレスを差し出される小鳥。躊躇はしたものの断りきれず、一旦は受け取る事に。だが、ネックレスを身に着けた瞬間…まさかのタイムリープ！？ここはどこ！？

時代を越えて絡み合ってゆく様々な想い・人間模様をBirth流に描いた、ちょっぴり愉快であったかい最新作。

公演概要

劇団Birth『We Love you』

公演期間：2026年5月20日 (水) ～ 2026年5月24日 (日)

会場：萬劇場（東京都豊島区北大塚 2-32-22）

[脚本・演出・作曲] 大久保慶

■公演スケジュール

5/20(水)19:00 ☆

5/21(木)19:00 ★

5/22(金)14:00 ☆/19:00 ★

5/23(土)13:00 ★/18:00 ☆

5/24(日)12:30 ☆/16:30 ★

☆…Sympathy

★…Empathy

※開場は開演の30分前

※上演時間は約2時間

■チケット料金

通常席：6,000円（全席自由・税込）

特典付き:7,000円(数量限定)

リピーター割引…各種チケットより1,000円引き

（全席自由・税込）

※特典付きチケットは公演ホームページからのみ購入可能

特典内容…製本台本+キャストメッセージ付き

※全席自由席

※リピーター割引は本公演チケットの半券持参及び、当日精算のみ対象

■出演者

☆Sympathy(シンパシー)

[一ノ瀬 小鳥] 大沢知世

[橘 加奈子] 幸乃みか

[久保 美雨] 佐々木梢

[一ノ瀬 隆/一ノ瀬 昌也] 水島和也

[篠崎 萌/橘 砂月] 有栖川有紗

[茶柱 周子/牧田 栄子] 伊東沙織

[小倉 雪(青年期)] 伊倉蘭

[久保 春菜] 大谷明璃

★Empathy(エンパシー)

[一ノ瀬 小鳥] 西川純奈

[橘 加奈子] 鈴木莉菜

[久保 美雨] 吉田帆乃未

[一ノ瀬 隆/一ノ瀬 昌也] 加藤拓也

[篠崎 萌/橘 砂月] 児野未弥

[茶柱 周子/牧田 栄子] 香本真梨奈

[小倉 雪(青年期)] 深谷侑未

[久保 春菜] 紅乃聖奈

シングルキャスト

[牧田 竜司/牧田 敏夫] 塩見淳史

[牧田 雪] 狩俣咲子

[マスター/小倉 紳助] 長賢一

[牧田 竜司(青年期)] 岡正仁

[小倉 倫太郎] 越村童也

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

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