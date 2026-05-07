マッサージメーカーこだわりの”もみ”で頭皮ケアする【EMSスカルプスパ】が『LDK 2026年3月号』ヘッドマッサージャー部門で《A＋評価》を受賞！

株式会社ドリームファクトリー

全国約4,000店で取り扱われているトータルボディケアブランド『ドクターエア』より好評発売中の頭皮ケアツール【EMSスカルプスパ】が、株式会社晋遊舎が発行する”テストする女性誌”「LDK」において、ヘッドマッサージャー部門の高評価製品としてA＋評価を受賞いたしました。（ 掲載：LDK 2026年3月号 掲載特集：ヘアケアの真実39）

■ 製品概要

たった5分で、目覚めよ頭皮！もみ心地に

着目したEMSスカルプスパで 整頭ケア

コンパクト設計に定評あるドクターエアらしく、約230gという圧倒的な軽さを実現。腕を上げなければならない頭皮ケアでも疲れない軽さで、毎日続けたくなるハンディサイズ。頭皮に蓄積した汚れをかきだし、心地よい刺激で、頭皮まわりをすっきりサポートするから、ふっくら健康的な頭皮へ。

ながら5分！使いやすさにこだわり抜いた

リアル設計

インスピレーション源はマッサージ機器の体感。だからこわばりがちな表情筋や咀嚼筋、側頭筋を刺激し、緊張の連鎖を断ち切るアプローチが可能に。硬い頭皮が原因で生じるトラブルへと働きかけると同時に、頭皮の皮脂詰まりや汚れを解消したい人にもぴったりの、サロンのようなケアが叶います。

もみ × EMS × ストレッチの“狭く深く”設計

こわばった頭皮に「やわらげる」「起こす」「整える」ことにこだわり、ディープポイントモーションを採用。ドクターエアならではのもみとEMS、ストレッチを組み合わせて悩みの多い頭皮に働きかけます。

IPX7相当だから、自宅でヘッドスパサロン感覚

コンパクト設計に定評あるドクターエアらしく、約230gという軽量設計を実現。腕を上げなければならない頭皮ケアでも疲れない軽さで、毎日続けたくなるハンディサイズ。頭皮に蓄積した汚れをかきだし、マッサージ効果で血流をサポートするから、ふっくら健康的な頭皮へ。

■ 実績とエビデンス：なぜドクターエアが選ばれるのか

累計出荷台数830万台突破

2013年の創業以来、妥協のない製品開発で

「国民的信頼ブランド」としての地位を確立。

プロの現場での採用

多くのプロスポーツチームやトップアスリートが、日々のコンディショニングにドクターエアを採用しています。

デザインと機能の両立

グッドデザイン賞をはじめとする数々のアワードを受賞。リビングに馴染み、毎日手に取りたくなるデザインを追求しています。

健康にアプローチするトータルボディケアブランド ドクターエア