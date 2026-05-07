AI検索最適化(AISEO / LLMO)をこれひとつで。診断・分析・施策実行までを一気通貫で支援する「Dr. AISEO」を正式リリース

Ｄｒ．ＡＩＳＥＯ株式会社

Dr. AISEO株式会社は、生成AIによる検索環境の変化に対応するAISEO対策支援サービス「Dr. AISEO」を、2026年5月1日にリリースいたしました。主要なAIモデルでの自社ブランドの露出状況をスコアリングし、AI検索に引用されやすい最適なコンテンツ制作を最短ルートで支援します。

サービス開発の背景

Google AI OverviewsやChatGPTなどの普及により、ユーザーの検索行動は「リンクをクリックする」ことから「AIの回答を直接受け取る」形へとシフトしています。企業にとって、従来のSEO対策に加え、AIに正しく認知・引用されるための「AISEO（AIO / LLMO）」の重要性が急速に高まっています。海外では、分析から対策までを一気通貫で対策できるツールが出始めている一方で、しかし、「自社がAIにどう映っているか見えない」「何を優先して対策すべきかわからない」「専門知識がなく高額な予算もかけられない」という課題を抱える企業が少なくありません。「Dr. AISEO」は、これらの課題を解決し、低コストで確実にAI検索時代を勝ち抜くためのパートナーとして開発されました。

「Dr. AISEO」サービス概要

1. サービス基本情報

「Dr. AISEO」は、AI検索時代における新しいマーケティング診断・実行ツールです。必要情報を入力することで、AI検索での露出状況やAI検索時の評判を数値化し、ビジネスへの影響度を可視化します。さらに、海外の研究に基づいた効果の高い施策を優先度付きで提案し、対策コンテンツの自動生成までを一気通貫でサポートします。

2. 料金プラン

シンプルで明確な体系により、あらゆる規模の企業様で導入いただけます。

♦︎ Lightプラン（月額 29,800円) : 1つのブランドで基本的なAISEO対策をしたい小規模企業・ブランド向けにおすすめなプランです。

♦︎ Growthプラン（月額 79,800円) : 複数ブランドで基本的なAISEO対策をしたい中規模な企業・ブランドにおすすめのプランです。

♦︎ Enterpriseプラン（カスタム）: 複数のブランドで本格的にAISEO対策をしたい企業におすすめの個別カスタム可能なプランです。♦︎ クレジット追加購入可能 : 基本の3プランに加えて、追加のクレジット購入による柔軟な使用料の拡充が可能です。

3. サービスの特長

「Dr. AISEO」は、AISEO対策の「診断→分析→施策実行→効果測定」までをワンストップで実現する国内で数少ないAISEOツールです。

◯ AI露出状況の可視化（AI参照率 / AI引用率 / AI推奨率)

主要なLLM（ChatGPT, Gemini, Claude等）における露出状況、引用回数、表示順位を詳細に分析。海外最新研究をもとにした独自スコアで現状を把握できます。

◯ 優先度付きの改善アクション提案

「FAQ構造化データの追加」「AI向け記事生成」など、具体的な施策を期待されるスコア上昇値とともに優先度順で提示。迷うことなく最短で成果を出せます。

◯ AISEO対策コンテンツの自動生成

分析結果に基づき、LLMに評価されやすいコンテンツをAIが自動生成。週次の自動レポート配信により、PDCAサイクルを高速化します。

◯ GA4連携による流入・売上インパクト分析

Googleアナリティクスと連携し、AI検索経由の流入を可視化。AISEO対策がどの程度ビジネスに寄与しているかを定量的に測定可能です。

◯ クエリファンアウトの洗い出し機能

関連クエリを網羅的に分析し、コンテンツ戦略の幅を拡大

今後の実装予定機能（2026年5月以降リリース予定）

サービスの価値をさらに高めるため、以下の機能拡張を予定しています。

◯ Google AI Overview対策コンテンツ生成

Googleの生成AI検索機能に最適化されたコンテンツ作成を支援

◯ 画像自動生成機能

記事コンテンツに最適な画像をAIが自動生成

◯ 自社コンテンツ管理機能とGA4連携の強化

コンテンツの一元管理と、より詳細な分析機能を提供

◯ レポーティング出力機能

AISEO対策の成果をわかりやすく複数んファイル形式で出力化

◯ AI流入を元にした売上インパクトの推定

AI検索エージェントからの流入が売上に与える影響を定量化

◯ Amazon特化 Rufus AIO対策機能

AmazonのRufusに、自社商品が選ばれるように対策できる機能です。

◯ Shopify特化 ECサイトAIO対策機能

Shopifyストアの自社商品が、AI検索に選ばれるように対策できる機能です。

【リリース記念】特別キャンペーンのご案内

Dr.AISEOのサービスリリースを記念し、抽選で10社様にLightプランを無料でご提供いたします。

【キャンペーン概要】

Dr.AISEOのサービスリリースを記念し、先着企業様にLightプランを無料でご提供いたします。

- 提供内容：Lightプラン 無料提供- 募集社数：抽選10社- 対象：AISEO対策に関心のある法人企業様 (競合企業と思わしき企業様へのご提供はいたしません。ご了承ください)- 応募方法：専用フォームよりお申し込みください（詳細はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL0SZO7leqJVZpGa-PGES9mh96VCFH_ON7vvL-NwYq9QpXfQ/viewform?usp=sharing&ouid=103963426629907272620)をご覧ください）

【応募条件】

- 自社サイト・サービスページへのロゴ掲載許諾- サービス利用後のアンケートへのご回答

【キャンペーン参加のメリット】

今後の展開

- 通常\29,800のLightプランを3ヶ月間でお試しいただけます- 自社のAISEO対策状況を無償で診断・分析できます- 競合との比較分析により、戦略立案に活用できます- AI検索時代のマーケティング戦略を先行して構築できます※ 本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。※ 無料提供期間や詳細条件については、お申し込み時にご案内いたします。詳細を見る :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL0SZO7leqJVZpGa-PGES9mh96VCFH_ON7vvL-NwYq9QpXfQ/viewform?usp=sharing&ouid=103963426629907272620

Dr.AISEOは、AISEO対策の「診断・分析・施策・測定」をシームレスに実現するプラットフォームとして、今後も機能拡張を続けてまいります。生成AI検索の普及により変化するデジタルマーケティング環境において、企業の皆様がいち早く対応し、新たな流入チャネルを確立できるよう、継続的にサポートしてまいります。

その他のお問い合わせ

■ Dr.AISEO株式会社（Dr.AISEO 運営事務局）

■ Email：info@dr-aiseo.com