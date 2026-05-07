日本最大級の教育分野専門展示会「EDIX（教育総合展）東京2026」に出展！Jackeryが教育現場のICT活用と停電対策を支えるソリューションを提案

株式会社Jackery Japan

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーJackery（ジャクリ）の日本法人である株式会社Jackery Japan（代表取締役：高橋 勝利/東京都中央区）は、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される、日本最大級の教育分野専門展示会「EDIX（教育総合展）東京」に出展いたします。

現在、教育現場ではタブレット端末やデジタル教材の活用が日常化し、授業や課外活動における安定した電源確保が課題となっています。また、自然災害への備えや環境教育への関心も高まっており、場所を問わずエネルギーを「使う・貯める・生み出す」ことへのニーズが広がっています。

Jackeryブースでは、これら多様なニーズに応えるため、中容量から超大容量まで幅広いラインナップを展示し、ICT教育の推進から緊急時の電源確保まで、教育現場における最適な電力供給の在り方を提示します。また、本展示会に合わせて、「Jackery 充電ステーション」を1台から購入可能な特別キャンペーンを実施いたします。導入を検討されている教育機関の皆様は、ぜひこの機会にご検討ください。

■展示製品

1．【分散利用に最適な小容量・複数台セット】Jackery パワーバンク＆充電ステーション

持ち運べるパワーバンク５台を専用の充電ステーションで一括管理でき、机の上でタブレット端末などを充電しながらの学習が可能です。安全性・長寿命に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。

※本展示会に合わせ、充電ステーションを1台から購入できるキャンペーンを開催予定！

2．【容量拡張可能な超大容量】Jackeryポータブル電源3600Plus・5000Plus

利用シーンに合わせて容量の拡張が可能な超大容量モデル。キャスター付きのため、教室間の移動や、停電時の非常用電源として必要な場所へスムーズに運搬・設置できます。

3．【利便性・安心感を両立した大容量】Jackery ポータブル電源 900・1800

大容量ながら軽量・コンパクト化を実現したモデル。「900」は最速60分でフル充電、「1800」は最速66分で80%まで充電可能で準備時間の限られた現場でも即座に対応可能です。

4.【持ち運びやすい中容量】Jackery ポータブル電源 600 New

軽量で可搬性に優れたデザインながら、複数台のデバイスを同時に充電できる出力を確保。教室移動や校外学習など、電源のない場所での教育活動をサポートします。

製品の詳細は、以下のJackery法人様向け専用ページをご覧ください。

https://www.jackery.jp/pages/jackery-corporation

■出展概要

展示会名：EDIX（教育総合展）東京2025

会 期：2026年5月13日（水）～15日（金）

会 場：東京ビッグサイト

展示会場：東1・2・3 ／ セミナー会場：東8・会議棟

主 催：EDIX実行委員会（企画運営 RX Japan 合同会社）

ブース番号：8-25

公式サイト：https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

ぜひブース（8-25）にお立ち寄りいただき、Jackery製品を直接お手に取ってご体感ください。

■Jackeryについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア。私たちJackery（ジャクリ）は「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。

私たちが目指すのは、太陽の力で楽しい時間も、いざという時も、電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けること。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。2019年に日本市場に参入してから2025年まで、7年連続で年間販売台数・売上No.1を達成しました。

これからもJackeryは、地球への負担をおさえながら、クリーンなエネルギーが当たり前になる未来へ向けて、歩み続けていきます。

- Sustainable Power for Your Life -

■会社概要

会社名：株式会社Jackery Japan

所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエアX棟3階

事業内容：ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト：https://www.jackery.jp

X ：https://x.com/jackeryjapan

Instagram：https://www.instagram.com/jackeryjapan

Facebook：https://www.facebook.com/jackeryjapan

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