GATEWAY Tech TAKANAWA 2026出展＆ピッチ登壇のお知らせ
SUSHI TOP MARKETING株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：徳永大輔、以下 「当社」）は、2026年 5月 13日より開催されるGATEWAY Tech TAKANAWA 2026への出展及び、会場内にて実施されるピッチコンテストTAKANAWA PITCHへの弊社CEO徳永の登壇が決定したことをお知らせします。
■GATEWAY Tech TAKANAWA 2026 開催概要
日時： 2026年 5月 13日（水）、14（木）10:00～18:00
会場：東京都港区高輪2-21-2 THE LINKPILLAR 1 SOUTH地下2階「TAKANAWA GATEWAY Convention Center」
主催：東日本旅客鉄道株式会社
ブース番号：PF02
公式HP：https://www.takanawagateway-lish.com/gateway-tech/
申し込みはこちら：https://eventregist.com/e/gateway-tech-takanawa2026
■TAKANAWA PITCH 開催概要
日時：2026年5月14日（木）14:00～16:00
会場：THE LINKPILLAR 1 SOUTH地下2階「TAKANAWA GATEWAY Convention Center」
GATEWAY Tech TAKANAWA 2026とは環境や健康、モビリティ、地域創生などといった様々な分野から、最新のソリューションや導入事例が展示される、地球益の追求を目標とした展示会です。
SUSHI TOPのブースおよびピッチでは、地域の関係人口創出や、観光・周遊の向上など、地域創生の観点から、地球益につながるソリューションや実際の導入事例などについて紹介します。持続可能な生活者との接点創出および、関係性作りに悩む全ての方に役立つ内容となっております。
ご来場をお待ちしております。
【リリースに関する問い合わせ先】
SUSHI TOP MARKETING株式会社
Email：sales@sushitopmarketing.com
【資料のご紹介】
SUSHI-MANGA 「SUSHITOPMARKETING のブロックチェーンを活用したコミュニケーションデザインが漫画でわかる！」
https://sushi-manga.onrender.com/index.html