Shokz、ニッポン放送「オールナイトニッポン」の番組協賛を5月5日より開始

Shokz Japan株式会社

新しいオーディオ体験を提供するオープンイヤー型イヤホンメーカーShokz Japan株式会社（ショックスジャパン）は、2026年5月5日（火）より、株式会社ニッポン放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中の深夜ラジオ番組「オールナイトニッポン」への協賛を開始しました。

毎週火曜日の25時から27時（水曜午前1時から3時）の放送枠にて番組を協賛します。番組内では、サカナクションの山口一郎さんが出演する特別なラジオCMを放送しており、4月22日に発売したばかりの最新フラッグシップモデル「OpenFit Pro」を中心に魅力を紹介します。

耳を塞がないShokzのオープンイヤー型イヤホンは、長時間の装着でも耳が痛くなりにくく、深夜にリラックスしながらラジオの世界を楽しむのに最適なアイテムです。今回の番組協賛を通じて、より多くのリスナーに快適なオーディオ体験を伝えていきます。

番組協賛概要

番組名： オールナイトニッポン

放送局： ニッポン放送（全国36局ネット）

パーソナリティ： 山口一郎（サカナクション）

放送日時： 毎週火曜日 25:00～27:00

協賛開始日： 2026年5月5日（火）

※スマホやパソコンからは『radiko（ラジコ）』を通して、放送から７日間お聴きいただけます。

山口一郎さん出演のラジオCMについて

番組公式サイト :https://www.allnightnippon.com/

番組の放送時間中、サカナクションの山口一郎さんが出演する2パターンのラジオCM（各20秒）をオンエアします。山口さん自身の言葉で、Shokzのイヤホンが日常にもたらす価値を語りかけます。

- 「おすすめ」篇

1日中つけても疲れない装着感と、日常を彩るクリアな音質をアピールします。音楽好きな方や集中したい受験生はもちろん、「ラジオ好きの人にもおすすめ」という、深夜ラジオのリスナーにぴったりなメッセージが込められています。

- 「ながら聴き」篇

歩きながら、仕事をしながら、勉強をしながら。日常のさまざまなシーンに寄り添う「ながら聴き」の魅力を伝えます。山口さん自身も「気に入って使っている」というリアルな声を届けます。

※「おすすめ」篇と「ながら聴き」篇は、毎週交互に放送される予定です。

メインプロモーション製品「OpenFit Pro」について

2026年4月22日に一般販売を開始した「OpenFit Pro」は、Shokz初となるフォーカスモード（ノイズ低減機能）を搭載した次世代のオープンイヤー型イヤホンです。航空宇宙グレードの素材を採用した超大型ドライバーによる上質なサウンドと、Dolby Atmos対応の臨場感あふれる音質を実現しています。肌にやさしいシリコン素材と超薄型のイヤーフックにより、長時間のラジオ視聴や勉強・仕事中でも快適な着け心地を保ちます。

製品概要

製品名 ： OpenFit Pro

販売価格： 39,880円（税込）

カラー展開： ホワイト・ブラック

販売チャンネル：

Shokz公式オンラインストア

全国の主要家電量販店

※Amazon・楽天・Yahoo!での販売は順次調整中です。

Shokz Japan株式会社について

OpenFit Pro :https://jp.shokz.com/products/openfit-pro?utm_source=jerry_prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=ann

耳を塞ぐことのないオープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。独自のオーディオ技術による高音質を実現し、手に取りやすい価格帯で展開。「ながら聴き」を高音質で楽しめるという、新しいオーディオ体験を提供し、耳を塞がない安全性と最高の音質を約束。イヤホン業界に革新を起こす商品開発を続けています。

公式サイト :https://jp.shokz.com/?utm_source=jerry_prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=ann

会社概要

会社名： Shokz Japan株式会社

本社 ： 東京都台東区上野三丁目14-2-301室

代表者： 陳 遷