資料送付の初動を高速化。ナーチャリングAI「immedio Box」、トラッキング付きURLを即時発行できるChrome拡張機能をリリース

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都港区、代表取締役：浜田 英揮、以下 immedio）は、「隠れたホットリードから、商談が増える」ナーチャリングAI「immedio Box（イメディオボックス）」において、トラッキング付き資料URLの発行と送付を効率化するChrome拡張機能をリリースしました。

「あとで送ります」が商談を止める

問い合わせ直後や商談直後など、顧客の検討温度が高いタイミングにおいても、資料送付が即時に行われず、時間差が生じるケースが見られます。この遅れにより、

- 送付タイミングの遅延- 顧客関心の低下- 他社による先行接触

といった機会損失が発生します。これらは担当者の意思や運用の問題ではなく、資料送付までのプロセスが分断されていることに起因しています。

資料送付からその後のアクションまでを分断なくつなげる

問い合わせ直後や商談直後など、顧客の関心が高いタイミングでは、資料送付のスピードが閲覧率やその後の行動に影響します。

送付までに時間がかかると、閲覧されないまま流れる、または他の検討に埋もれるといったケースが発生します。本機能では、トラッキング付きURLを即時に発行し、その場で送付することが可能です。

関心が高い状態のまま情報提供できるため、資料閲覧や返信などのアクションにつながりやすくなり、その後のフォローも行いやすくなります。

概要｜初動対応の遅れをなくす

今回のChrome拡張機能では、メール作成中の画面から直接、資料を選択し、トラッキング付きURLを発行・送付できます。

- 管理画面に遷移する- リンクを探す- コピーして戻る

といった分断された操作をなくし、資料送付の即時実行を可能にし、対応の遅れによる機会損失の抑制に寄与します。

特徴｜日常業務の“数十秒”を削減する

利用シーン

今後の展望

- URL発行までの操作を最短化ブラウザ上で資料を検索・選択し、そのまま共有可能。管理画面を行き来する必要がありません。- トラッキング付きで送付できる送付した資料の閲覧状況を把握でき、フォローの判断に活用できます。- メール作成の流れを止めないメール作成中にそのまま資料を挿入できるため、作業の分断が発生しません。- 問い合わせ直後の初回資料送付- インサイドセールスのフォロー対応- 商談後の追加資料共有いずれも、“すぐ送れるかどうか”が結果を左右する場面です。

immedioは、営業活動における小さな遅れや分断を解消し、対応スピードと精度の向上を支援していきます。今回のリリースを通じて、日常的な業務である資料送付をより効率化し、営業活動全体の質を高めてまいります。

詳しくはこちら :https://www.immedio.io/news/page-2857/?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260507お問い合わせ・デモの体験はこちら :https://www.immedio.io/contact-us/?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260507

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供

サービスHP ：https://www.immedio.io/

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ナーチャリングAI

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)