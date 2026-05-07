Desktop Mate 音街ウナ DLC 5月14日リリース決定！

株式会社インフィニットループ

株式会社インフィニットループ(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：小野真弘)は、デスクトップマスコットプラットフォーム「Desktop Mate」において、株式会社エム・ティー・ケーが企画し、株式会社インターネットが販売するバーチャルボーカリスト「音街ウナ(https://store.steampowered.com/app/4640380)」のDLCを2026年5月14日(木)にリリースすることをお知らせいたします。本日よりSteamストアページを公開し、ウィッシュリストへの登録が可能となりました。

バーチャルボーカリスト「音街ウナ」がDesktop Mateに登場

2016年の登場以来、多くのクリエイターやファンに愛され続けてきた「音街ウナ」がDesktop Mateに登場。今回のDesktop Mate DLCでは、音街ウナの魅力が詰まったモーションとキャラクターボイスで、あなたのデスクトップを彩ります。

Desktop Mate 音街ウナ DLC

株式会社エム・ティー・ケーが企画し、株式会社インターネットが販売するバーチャルボーカリスト「音街ウナ」がDesktop Mateについに登場！大きな帽子「オタマン帽」がトレードマークの、音楽の街生まれ・身長148.5cm(帽子含む)の女のコ。元気いっぱいで天真爛漫な音街ウナが、あなたのデスクトップにやってきます。

本DLCでは、腰をつまんで持ち上げるとジタバタしたり、座っているとうとうと居眠りをしたり、たまに帽子の位置を直したりと、音街ウナらしい元気で愛らしい仕草を多数収録。なでなですると喜んでハートと音符を出したり、クリックすると驚いて帽子を落としてしまうなど、思わずつっつきたくなる特別な演出も搭載しています。



音街ウナイメージ

Desktop Mateとは

Desktop Mate(デスクトップメイト)は、あなたのPCデスクトップに、かわいいキャラクターたちが寄り添う次世代のデスクトップマスコットプラットフォームです。最新の3D技術を駆使した美麗なグラフィックで、公式監修のもと制作された高クオリティーなキャラクターたちがデスクトップ上で魅力的に動き回ります。

ウィンドウの上に座ったり、ウィンドウ間をジャンプしたり、マウスカーソルと戯れたりと、愛らしい仕草であなたのデスクトップライフを楽しく彩ります。キャラクターたちと触れ合うことで、まるで本当にそこにいるかのような体験を提供します。

すべての機能は仕事や作業の邪魔にならないよう慎重に設計されており、長時間使用しても快適にお楽しみいただけます。DLCには公式ライセンスのもと様々な人気キャラクターが続々登場予定。デスクトップの新しい仲間たちをぜひお楽しみください！

製品情報- 製品名：Desktop Mate 音街ウナ DLC- リリース日：2026年5月14日(木)- 価格：2,200円(税込)- 対応OS：Windows 10/11(64bit)- 対応言語：日本語・英語- 配信プラットフォーム：Steam- Steam URL- - Desktop Mate：https://store.steampowered.com/app/3301060/Desktop_Mate/- - Desktop Mate 音街ウナ DLC：https://store.steampowered.com/app/4640380- 公式サイト：https://infiniteloop.co.jp/desktopmate/- 公式Xアカウント：https://x.com/desktop_mateシステム要件- メモリ：8GB RAM 以上- プロセッサー：Intel Core i5-8250U / AMD Ryzen 3 3300U 以上- グラフィック：Intel UHD Graphics 730 / Radeon VEGA 8 以上- ストレージ：500MB の空き容量

※動作にはGPUもしくはGPU内蔵型CPUが必要です

本件に関するお問い合わせ先・会社概要

【インフィニットループとは】

- 会社名：株式会社インフィニットループ- 所在地：北海道札幌市中央区北一条東四丁目1番地1 サッポロファクトリー1条館- 代表者：代表取締役社長 小野真弘- URL : https://infiniteloop.co.jp/

北海道札幌市と宮城県仙台市に拠点を置くシステム開発会社です。ゲームやスマートフォン向けアプリ、VR/AR/MR、Webシステムなどの開発を行っています。2007年に北海道札幌市で創業し、東京を中心に全国の仕事を行っています。社是は「最先端の最後尾を独走する」で、アイデアの力で他者の追随を許さない最先端技術を生み出しています。エンジニア人材の育成にも取り組んでおり、情報技術やプログラミング分野において、次世代のエンジニア人材の育成を目指し、専門スキルの研修や若手エンジニアの成長支援に取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせは desktopmate@infiniteloop.co.jp へお願いいたします。

【音街ウナとは】

音街ウナは、声優・田中あいみの声をベースに制作された歌う「VOCALOID 音街ウナ」

「Synthesizer V 音街ウナ」、喋る「VOICEPEAK 音街ウナ」「VOICEROID2 音街ウナ」

「A.I.VOICE2 音街ウナ」で活躍するキャラクターです。誕生日は7月30日。年齢11歳、身長148.5cm(帽子含む)、出身地は音楽の街。大きな帽子「オタマン帽」がトレードマークの、元気いっぱいで天真爛漫な女のコ。2016年の登場以来、動画投稿や配信など幅広い分野で多くのクリエイターやファンに愛され続けています。

【株式会社エム・ティー・ケーとは】

株式会社エム・ティー・ケーは、3DCGアニメーション・映像制作を主軸に、キャラクターデザインやコンテンツプランニング、ライセンス事業を展開する企業です。オリジナルキャラクター・アニメーションの企画・製作・許諾のほか、TVCM・TV番組・映画・プロモーションビデオ、VR/AR、ゲーム等の映像・デザインデータの企画・制作を行っています。1966年4月1日設立。本社は静岡県浜松市。

【株式会社インターネットとは】

株式会社インターネットは、コンピュータ ソフトウェアの開発および販売会社です。 代表作品には音声合成ソフトの「VOCALOID Megpoid」「Synthesizer V Megpoid」「A.I.VOICE GUMI」、音楽制作・DAWソフト「ABILITY」「Singer Song Writer Lite」シリーズ、音声編集ソフト「Sound it!」シリーズなどがあります。

(C)MTK / INTERNET Co., Ltd.



