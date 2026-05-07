ORICO、11-in-1 SSD ドッキングステーションを発表--8TB拡張＋8K出力＋100W給電を1台で実現

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICOは、MacやノートPCの生産性を飛躍的に高める11-in-1 USB-Cドッキングステーション(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRJFCM7V?th=1)を発表しました。

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■ 大容量拡張＆高速データ転送

本製品はM.2 SATAおよびNVMe SSDに対応。最大8TBのストレージ拡張が可能です。USB-CおよびUSB-Aデータポートは最大10Gbpsの転送速度を実現し、大容量ファイル・動画・写真もストレスなく移動できます。

■ 圧倒的な映像出力

DPまたはHDMIポートで最大8K@30Hzの出力が可能。DPとHDMIを同時使用時には、各モニターで最大4K@60Hzのデュアルディスプレイに対応します。高精細な映画体験や3D映像、ゲームにも最適です。

■ 11ポートで何でもつながる

主なポート構成：

映像：DP×1、HDMI×1

データ：10Gbps USB-C×1、10Gbps USB-A×1、5Gbps USB-A×2

その他：SD/TFカードスロット、3.5mmオーディオ/マイク端子、ギガビットイーサネット、100W PD給電ポート

■ 高速ネットワーク＆高音質

RJ45ギガビットイーサネット（最大1000Mbps）で安定した有線接続を実現。3.5mmオーディオ/マイク端子では、ロスレスな高音質を楽しめます。

■ 100W高速給電

スマートフォンやノートPC、iPadへの給電が可能。PD対応のPCであれば、充電しながら作業できます。

■ 強化された放熱性能

内蔵ファン＋M.2ヒートシンクを搭載。複数ポートを同時使用しても、熱による速度低下を抑制します。※SSDは高速動作時に発熱します。やけどの恐れがありますので、ご注意ください。