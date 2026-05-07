🔹 ORICO、M.2 SSD内蔵の8-in-1 MagSafeドッキングステーション iPhone ProRes動画を直接保存。10Gbps・4K・100Wを1台で実現

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICOは、M.2 NVMe SSDスロットとUSB-Cハブを一体化(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPWQ9ZV5?th=1)した8-in-1ドッキングステーションを発表しました。

ストレージ拡張とインターフェース拡充を1台で実現する製品です。

📀 ストレージ拡張＆高速データ転送

本製品はM.2 2230 NVMe SSD（最大2TB） に対応。

USB 3.2ポートは最大 10Gbps の高速転送を実現します。

キーボード・マウス・USBメモリ・外付けHDDなど、複数のデバイスを同時に認識・使用可能です。

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通常価格： \8999

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🎬 iPhone ProRes動画を直接保存

iPhone 15/16/17 Pro／Pro Maxで撮影した 4K ProRes動画 を、本製品経由で直接SSDやSD/TFカードに保存できます。

⏱️ 待ち時間なく撮影を続けられ、ストレージ不足の問題を解消します。

※オーディオポートも搭載。撮影時にマイクを接続可能です。

🧲 MagSafe磁気吸着

強力な磁石により安定した吸着力を発揮。スマホにしっかり固定され、片手で簡単に操作できます。

付属の磁気リングを使用すれば、MagSafe非対応のiPhoneやAndroidスマートフォンでも使用可能です。

🖥️ 4K映像出力

HDMIポートは最大 4K@60Hz に対応。

高画質・滑らかな画面ミラーリングを実現し、映画鑑賞・3Dゲーム・オンライン会議・ビジネスプレゼンに適しています。

⚡ 100W PD急速充電

アダプターやモバイルバッテリーから、本製品経由でスマートフォンやノートPCに充電が可能。

充給しながら使用できるため、長時間の撮影やデータコピー中も転送が途切れる心配なし。

幅広い互換性

iPhone 15/16/17シリーズ、MacBook Pro/Air、iPad Pro、Androidスマートフォン、ノートPCなど、フル機能Type-Cデバイスに対応。

🧳 旅行、在宅ワーク、ビジネス出張に最適な一台です。