ホリエモンAI学校福岡校、GW限定「半額キャンペーン」を開催

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：荒木 賢二郎、以下「ホリエモンAI学校」）は、ホリエモンAI学校福岡校にては、ゴールデンウィーク特別企画として、「GW半額キャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンでは、2026年5月11日（日）23:59までに「個人プラン」をご入会いただいた方を対象に、通常179,080円（税込）の受講料を、期間限定で89,540円（税込）にて提供いたします。

福岡校入会はこちら

https://fc.horiemon.ai/fukuoka/

※決済時に専用コード GW2026FUKU をご入力ください

キャンペーンの目的

生成AIの急速な普及により、ビジネス現場ではAI活用スキルが不可欠となっています。ホリエモンAI学校福岡校では、初心者でも実践的にAIを学べるカリキュラムを通じて、多くの受講生を支援しています。

今回のキャンペーンは、「AIを学びたいが最初の一歩を踏み出せていない方」に向け、より参加しやすい価格で学習機会を提供することを目的としています。

GW半額キャンペーン概要

キャンペーン名：GW半額キャンペーン

対象校舎：ホリエモンAI学校 福岡校

申込期限：2026年5月11日（日）23:59まで

通常価格：179,080円（税込）

キャンペーン価格：89,540円（税込） 割引率：50%OFF

※価格は入会金と初月１ヶ月分の受講料から50%割引したものです、2ヶ月目以降は毎月16,280円がかかります。更新されない場合には、利用規約に従い３日前までに退会の旨ご連絡ください。

福岡校入会はこちら

https://fc.horiemon.ai/fukuoka/

※決済時に専用コード GW2026FUKU をご入力ください

■ホリエモンAI学校について

ホリエモンAI学校は、ビジネス現場で即活用可能なAIスキルの習得に特化した実践型教育プログラムを提供しています。生成AIの基礎から応用、業務効率化、収益化まで一貫して学べるカリキュラムを通じて、即戦力となるAI人材の育成を支援しています。

■本リリースに関するお問い合わせ

電話取材、追加コメント、その他情報提供可能です。お気軽にご連絡ください。

ホリエモンAI学校株式会社

東京都新宿区新宿4-3-15 レイフラット新宿B棟3F

03-4400-3424

ux@telewor.com

https://horiemon.ai/