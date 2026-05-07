SALMON PDRN 3,600ppm × CICA PDRN配合、化粧水＋美容液 2in1「PDRN Focus」

株式会社スノウスケイプ

株式会社スノウスケイプ（所在地：北海道札幌市）は、次世代エイジングケア成分PDRNを2種配合した化粧水＋美容液 2in1 スキンケア「PDRNフォーカスローション＆セラム」を2026年5月7日に発売します。

SALMON PDRN 3,600ppm※1 × CICA PDRN※2の2軸配合に加え、9種の幹細胞由来成分※3、リポソームビタミンC誘導体※4、ペプチドコンプレックスなどを高配合しながら、エアレスボトル採用の高機能2in1処方で、忙しい毎日でも理想のルーティンを一本で完結させます。日本初※5、2つの軸で整える「肌管理」の新基準です。

※1 DNA-Na（整肌成分）※2 ツボクサ葉/茎エキス（整肌成分） ※3 9種の幹細胞…（すべて整肌成分）１.リンゴ果実培養細胞エキス、２.ブドウ果実細胞エキス、３.アルガニアスピノサカルス培養エキス、４.バオバブカルス培養溶解質、５.クコカルス培養エキス、６.クリスマムマリチマムカルス培養液、７.ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、８.ヒト臍帯間葉幹細胞順化培養液、９.ヒト臍帯血細胞順化培養液／ヒト臍帯血由来幹細胞エクソソーム ※4 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル ※5 自社調べ（2026年4月調査）

■ ブランドについて - Focus by Core Formula

「理想の肌に近づくために、寄り道はいらない。」

スキンケアの選択肢が増え続けるなかで、「何を使えばいいかわからない」という迷いを抱える人は少なくありません。Focus by Core Formulaは、その迷いに答えるために生まれたブランドです。

意味のある成分だけを、最適なバランスで。あれこれ試すのではなく、1本と向き合い、自分の肌との相性を見極める--そのための処方設計が「Core Formula」です。

■ 商品概要

■ なぜ2in1なのか - PDRN Focusの処方設計

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182920/table/2_1_370cfaf00f4ae4b5c2c71588c34c6093.jpg?v=202605070151 ]

【比較１. vs オールインワンジェル】

オールインワンは便利な反面、美容成分が分散し働きかけが穏やかになりがちです。重い保湿膜が有効成分の浸透を妨げることもあり、仕上げケアを自分で選ぶ余地がなく、肌状態に合わせたケアがしにくい面があります。

【比較２. vs 導入美容液＋化粧水（別使い）】

pH・油分量の違いで成分同士が干渉し、後のステップが前のステップを流してしまうことがあります。塗布間の水分蒸発・肌温度変化で浸透タイミングを逃すことも。重ね塗りによる摩擦は長期的な肌負担につながります。

【PDRN Focus 2in1の答え】

成分同士が最初から最適に共存するよう一体設計。導入・保湿・美容成分が一体化し、最も届きやすい瞬間を逃しません。一度のなじませで完結するため、摩擦回数が減り長期ケアにも有効です。

■ 採用技術（6ポイント）

１. SALMON PDRN※1 × CICA PDRN※2

サケ由来のポリヌクレオチドとツボクサ由来植物成分のW設計。乾燥によるキメの乱れに、うるおいの通り道を整え、なめらかな肌印象をサポートします。

２. 9種の幹細胞※3 × エクソソーム由来成分※4

乾燥やキメの乱れにアプローチし、なめらかな肌印象をサポート。ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、リンゴ果実培養細胞エキス、アルガン芽細胞エキスなどを配合。

３. リポソームビタミンC誘導体※5

油溶性ビタミンC誘導体を、セラミドを含むリポソームに内包。角層になじみやすく、乾燥によるくすみにアプローチします。

４. ペプチドコンプレックス

加水分解ヒアルロン酸Na・ヘキサペプチド-9・トリペプチド-1の3種配合。うるおいとハリ感の印象をサポートします。

５. アデノシン

肌コンディションを整え、なめらかで整った印象へ導きます。

６. エアレスボトル採用

生PDRNのようなフレッシュな状態で使うことを目指した設計。空気に触れにくい構造で、成分をクリーンに保ちます。

※1 DNA-Na（整肌成分）※2 ツボクサ葉/茎エキス（整肌成分） ※3 9種の幹細胞…（すべて整肌成分）１.リンゴ果実培養細胞エキス、２.ブドウ果実細胞エキス、３.アルガニアスピノサカルス培養エキス、４.バオバブカルス培養溶解質、５.クコカルス培養エキス、６.クリスマムマリチマムカルス培養液、７.ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、８.ヒト臍帯間葉幹細胞順化培養液、９.ヒト臍帯血細胞順化培養液／ヒト臍帯血由来幹細胞エクソソーム ※4 １.ヒト臍帯血細胞順化培養液／ヒト臍帯血由来幹細胞（整肌成分）、２.リンゴ果実培養細胞エキス、３.クコカルス培養エキス ※5 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル

■ 効果別成分対応

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/182920/table/2_2_bc31b605e2677810afc546c62cbced59.jpg?v=202605070151 ]

※1 9種の幹細胞…（すべて整肌成分）１.リンゴ果実培養細胞エキス、２.ブドウ果実細胞エキス、３.アルガニアスピノサカルス培養エキス、４.バオバブカルス培養溶解質、５.クコカルス培養エキス、６.クリスマムマリチマムカルス培養液、７.ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、８.ヒト臍帯間葉幹細胞順化培養液、９.ヒト臍帯血細胞順化培養液／ヒト臍帯血由来幹細胞エクソソーム ※2 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル ※3 DNA-Na（整肌成分）※4 ツボクサ葉/茎エキス（整肌成分）

■ フリー処方

パラベンFREE ／ エタノールFREE ／ 合成香料FREE ／ 合成着色料FREE ／ 鉱物油FREE ／ 金属封鎖剤FREE