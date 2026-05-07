第8回 国際 建設・測量展（CSPI 2026）　アクティオが誇る最先端の商品を出展

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO：小沼直人、以下アクティオ)は、2026年6月17日(水)～20日(土)の4日間、幕張メッセで開催される建設業界・測量業界の展示会「第8回 国際 建設・測量展（CSPI 2026）」に出展いたします。

現在、建設業界は人手不足や働き方が大きな課題となっており、建設DXに代表される生産性向上に関する技術開発や実用化が急務となっています。また、国土交通省が推進する「i-Construction」により、建設現場では一層のICT化が求められています。

このような課題を解決するために、今回アクティオは、現場環境の改善や業務効率の向上に貢献する最先端の商品を出展。アクティオの技術力や提案力を象徴する機械をご紹介します。

さらに、グループ会社であるエスアールエス株式会社、株式会社櫻川ポンプ製作所から、多分野で活躍する商品を出展いたします。

また、20日(土)は一般のお客様にも公開されます。アクティオは通常の展示ブースに加え、キッズパークを出展し、子どもたちが楽しめる体験型コンテンツを多数用意する予定です。

※16歳以上の方は来場登録が必要です

＜展示一例＞

■冷える～む３＜アクティオオリジナル＞

「冷える～む３」は、建設現場の暑熱対策に活躍する冷房機能付きテント型休憩所です。

２台のスポットクーラーから出る冷気を効率よく循環させることで、室内温度を下げます。 また、オプションの吊りテントを併用することでテントの横幕との間に空気層が生まれ、断熱性能がさらに向上し、外気温と比べて最大１４度の冷却効果を発揮します。

設営は作業員２人で約６分と極めて短時間。テント同士を連結して広さを自由に調整できるため、用途に合わせた柔軟な空間作りが可能です。

■軌陸バックホーアタッチメント「G4-III」

「G4-III」は鉄道の軌道保守作業における枕木交換の効率を向上させるアタッチメントです。

グリッパー機能と４頭タンパー両方の機能を備え、約２分という短時間で機能を切り替えることが可能です。従来必要だったアタッチメントの付け替え作業が不要となるため、作業の中断時間を大幅に削減します。

■TawaRemo(R)（タワリモ）

「タワリモ」はタワークレーンの運転席には搭乗せずに、離れた場所からでもクレーンを遠隔操縦できるシステムです。ビルと同じ高さにある運転席まで梯子を使って昇降する必要がなくなります。専用コックピットには、運転席で作業しているかの様な映像が映し出され、オペレーターは実際の運転席に近い感覚で操作ができます。

■LRTK Phone

「LRTK Phone」はLiDARセンサーと写真測量を組み合わせた高精度な点群スキャンから、杭打ち誘導も可能な座標ナビ、ＡＲ投影、ＧＮＳＳ測位、土量計算までこなせる万能測量機です。様々な場面での活用が可能です。

iPhoneに専用アンテナを取り付けることで、誰でも簡単にcm精度での３D測量を可能にします。

■開催概要