【横浜・八景島シーパラダイス】音と光のライブエンターテインメント花火ショーを開催！『花火シンフォニア』【２０２６年５月３０日（土）～２０２７年３月２１日（日）のうち計１９日間】

株式会社 横浜八景島

『横浜・八景島シーパラダイス』では、２０２６年５月３０日（土）～２０２７年３月２１日（日）のうち計１９日間にて、音と光のLIVEエンターテインメント花火ショー「花火シンフォニア」を開催いたします。花火シンフォニアは、デジタル制御によって花火と音楽がコンマ１秒までシンクロし、１０分間で約２,５００発もの花火が打ちあがるシーパラダイスオリジナル花火ショーです。楽曲に呼応して輝く花火たちは、夜空を舞台にまるで踊るかのように鮮やかな軌跡を描きながら踊り、きらめき、飛び跳ね、見る人すべてを花火シンフォニアの世界へと引き込みます。

シーパラで１日遊んだ後の締めくくりに、圧倒的なスケールでお届けする花火シンフォニアをお楽しみください。

期 間：■２０２６年

５月３０日（土）、６月２７日（土）、７月１８日（土）、１９日（日）、２５日（土）、

８月１日（土）、８日（土）、１５日（土）、２９日（土）、

９月１９日（土）、２０日（日）、２１日（月祝）、２２日（火祝）、

１０月１０日（土）、１１日（日）、１１月２１日（土）、２２日（日）

■２０２７年

３月２０日（土）、２１日（日） 計１９日間

時 間：・２０：３０～２０：４０（※２０２６年５月～９月開催時）

・２０：００～２０：１０（※２０２６年１０月～２０２７年３月開催時）

場 所：横浜・八景島シーパラダイス ボードウォーク周辺

備 考：荒天時や都合等により、中止する場合がございます。