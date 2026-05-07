「ひとり情シス退職」で止まらないIT運用へ ― 引き継ぎ資料ゼロ・最短3営業日で対応する『IT担当の退職・引き継ぎサポート』を提供開始

株式会社BTNコンサルティング

■ 背景：中小企業を直撃する「ひとり情シス退職」リスク

IT人材不足が深刻化する中、中小企業の多くは社内IT業務を1～数名の担当者に依存する「ひとり情シス」体制で運営されています。そうした企業

では、担当者の退職・休職が発生した瞬間に、

- サーバー、ネットワーク、SaaS契約、ライセンス管理がブラックボックス化する

- 管理者パスワードや各種アカウント情報が不明になる

- 退職者アカウントの無効化やアクセス権限棚卸しが滞り、情報漏洩リスクが高まる

- 後任のIT人材採用に3～6ヶ月かかり、その間のIT運用が停止する

といった深刻な事態に陥ります。引き継ぎ期間が短い、ドキュメントが整備されていない、そもそも担当者がすでに退職済みといったケースも多く

、経営者・総務部門が大きな負担を抱える状況が広がっています。

本サービスは、こうした「IT担当者の退職」というクリティカルな局面に特化し、引き継ぎ資料がない状態からでもIT運用を止めないことを目的と

しています。

■ サービスの特徴

1. 引き継ぎ資料がなくても対応可能

IT環境をゼロから調査・可視化するノウハウを保有。ドキュメントが一切なくても、サーバー・ネットワーク・SaaS・ライセンス・アカウントを洗

い出し、運用可能な状態に整えます。管理者パスワードが不明な場合も、各サービスのリカバリー手順を通じて対応します。

2. 最短3営業日で初動対応

緊急度の高いケースには最短3営業日で対応開始。管理者アカウントの確保とセキュリティリスクの即時排除を最優先で行い、その後IT環境の棚卸

しに進みます。

3. 退職予定者との引き継ぎ面談を代行

ITの専門知識を持つスタッフが退職予定者への引き継ぎ面談を代行。社内では聞き出せない技術的情報も効率的かつ漏れなく収集します。

4. チーム体制で「再発」を防止

専任担当＋チームバックアップ体制により、特定の個人に依存しない運用を実現。「一人辞めたらIT運用が止まる」状態を二度と発生させません。

5. Microsoft 365 / Google Workspaceの専門チーム

クラウド基盤の管理運用に精通した専門チームが、テナント管理からセキュリティ設定、退職者処理までスムーズに対応します。

6. そのまま月額運用へ移行可能

引き継ぎサポート完了後、情シス365の月額プランへシームレスに移行可能。一貫した体制で継続的にIT環境をサポートします。

■ 対応シーン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/142634/table/7_1_4a4c5287b9ddf595646b193449bde490.jpg?v=202605070151 ]

■ サポートフロー（5ステップ）

1. 緊急ヒアリング・初動対応（最短3営業日で開始）

2. IT環境の棚卸し・可視化（1～2週間）

3. セキュリティ対策・退職者処理（1週間）

4. 運用体制の構築・安定化（2～4週間で安定稼働）

5. 継続運用・改善（月次レポート／継続サポート）

■ 料金プラン（税別）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/142634/table/7_2_e7365ae28b2e1092bafc83407419bd56.jpg?v=202605070151 ]

最低契約期間は3ヶ月。新規採用（月額50～80万円・開始まで3～6ヶ月）や派遣・SES（月額60～100万円・開始まで2～4週間）と比較し、コスト・スピード・知見蓄積の各面で優位性があります。

料金とサポート内容の詳細はこちら(https://www.josis365.com/pricing/)から。

■ 対応実績（一部）

- 従業員80名・IT企業：ひとり情シスが突然退職、引き継ぎ資料・管理者パスワード不明の状態から1週間でIT環境可視化、2週間で安定運用化（ス

タンダードプラン）

- 従業員150名・製造業：退職予定者への引き継ぎ面談を代行、退職日までにスムーズ移行を完了（フルサポートプラン）

- 従業員40名・士業：兼任IT担当者の業務をドキュメント化し情シス365で巻き取り、担当者は本業に専念可能に（ライトプラン）

■ サービス概要

- サービス名：IT担当の退職・引き継ぎサポート

- 提供事業者：株式会社BTNコンサルティング（情シス365）

- 対応エリア：全国（リモート対応／東京都内およびその近郊はオンサイト訪問可）

- 料金：月額180,000円～（税別）／最低契約期間3ヶ月

- サービスサイト：https://www.josis365.com/lp/it-retirement-support.html

- 無料相談：https://meetings-na2.hubspot.com/e-kameta（60分・無料）

■ 会社概要

- 会社名：株式会社BTNコンサルティング

- 代表者：代表取締役 亀田 英佑

- 所在地：〒104-0045 東京都中央区築地7丁目11-5 401

- 事業内容：情シスアウトソーシング「情シス365」、AI実装・自動化「AI365」

- コーポレートサイト：https://www.btncon.com

- 情シス365：https://www.josis365.com

- AI365：https://www.aidev-365.com