エアコン2027年問題ならぬ「パソコン2026年問題」と題し、イトーヨーカドー赤羽店で下取り増額キャンペーン開催

株式会社ノジマ

株式会社ノジマ（代表執行役社長・野島廣司、以下「ノジマ」）では、店舗が独自に考案した様々なキャンペーンを開催しております。

2027年4月の省エネ基準厳格化に伴い価格上昇が見込まれる「エアコン2027年問題」が話題となっているなか、ノジマ イトーヨーカドー赤羽店では、パソコン部材の価格高騰を受けて、「パソコン2026年問題」と題し、下取り増額キャンペーンを実施中です。今後もパソコンの価格高騰が続く見込みとなっており、さらなる値上げの前にお早目の買い替えが推奨されます。最適なパソコン選びから初期設定までノジマスタッフが最大限サポートさせていただきますのでぜひ店頭にお越しください。

【期間】～2026年5月31日（日）

【店舗】ノジマ イトーヨーカドー赤羽店

https://www.nojima.co.jp/shop/tokyo/itoyokadoakabane/

【キャンペーン内容】

お買い替えでどんなに古いパソコンでも最大1万円で下取り！

※ノジマモバイル会員様限定。当社指定商品・条件に限ります。

※詳しくは店頭スタッフまで