【国内初】不動産反響対応に特化した音声AIサービスとして、AIが即時架電する「反響AIコールくん」を正式リリース

株式会社Rabona AI

リアルタイムAI会話エージェントを研究する株式会社Rabona AI（本社：東京都、代表取締役：鳥邉 翔）は、不動産会社向けに、ポータルサイトからの反響を検知しAIが即時架電する「反響AIコールくん」（https://fudosan.rabona-ai.com）を2026年4月17日より正式リリースいたしました。不動産の反響対応に特化した音声AIサービスとしては国内初※となります。

詳細を見る :https://fudosan.rabona-ai.com/

■背景と課題

国土交通省の調査によると、不動産業界で業務効率化が急務と回答した事業者は約64.3%にのぼります。一方、入居希望者の3割以上が初回対応の遅れにより別物件へ流出しているという調査結果もあり、反響対応のスピードが成約率に直結する構造が明らかになっています。

しかし現実には、多くの不動産会社が電話・人手に依存した反響対応を続けています。営業時間外の反響は翌営業日まで放置され、日中であっても内見対応や契約業務に追われる営業担当者が即時に架電できないケースが大半です。反響対応のためだけにインサイドセールス担当者を雇用すれば、1人あたり月額30～50万円のコストが発生します。

「反響は来ている。しかし、電話をかける人がいない」

これが不動産会社の経営者が抱える最大のペインです。

■「反響AIコールくん」とは

不動産ポータルサイトからの反響をリアルタイムに検知し、AIが即時に電話をかけて対話する、不動産反響対応に特化した音声AIサービスです。

従来の反響対応代行サービスでは、人間のオペレーターが架電するため対応速度や稼働時間に限界がありました。「反響AIコールくん」では、音声認識（STT）・大規模言語モデル（LLM）・音声合成（TTS）を組み合わせた完全自律型のAIが電話対応を行うため、365日、反響発生から最短30秒での初回架電を実現します。

▼ 実際のAI架電デモ（女性オペレーター音声）※会話速度は調整可能

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EzBnAqrdydI ]

■ 主な特長

1. 反響即時架電

SUUMO・HOME'S・アットホーム等のポータルサイトからの問い合わせを自動検知。営業時間外や休日でも、反響から最短30秒でAIが架電を開始します。

2. 不動産営業に最適化された対話AI

物件の希望条件ヒアリング、内見日程の調整、周辺環境の案内など、不動産反響対応に必要な会話フローを搭載。人間と区別がつかない自然な日本語で対話します。

3. 365日稼働、取りこぼしゼロ

休日の反響も、日曜日の問い合わせも、即座に対応。「翌営業日に折り返し」による顧客離脱を防ぎます。

4. CRM自動連携

通話内容はHubSpot・Salesforceに自動記録。営業担当者は翌朝、ヒアリング済みの見込み客リストを確認するだけで追客を開始できます。

5. 圧倒的なコスト優位性

インサイドセールス担当者1名（月額30～50万円）に対し、「不動産反響AIくん」は月数万円か

らスタート可能。反響対応にかかるコストを大幅に削減します。

■ 今後の展望

株式会社Rabona AIは、電話AIエージェントにとどまらず、コールセンターが現在抱えているカスタマーサポート業務や、リアルタイムに会話ができるAIビデオエージェントで人間が本質的な仕事のみできるようサポートいたします。

<< 企業概要 >>

株式会社Rabona AI

所在地：東京都港区北青山１丁目３‐３三橋ビル３階

代表者：代表取締役 鳥邉 翔

設立：2026年4月

事業内容：AI電話、AI商談の研究・開発

URL：https://www.rabona-ai.com/corporate/

サービスサイト：https://fudosan.rabona-ai.com

※不動産に特化したAIテレアポサービスは国内初。自社調べ（2026年5月時点）。

詳細を見る :https://www.rabona-ai.com/corporate/