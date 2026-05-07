戦略策定において一次インテリジェンスが欠けている重要な要素である理由
表面的な情報を超えて、競合が語らない実態を明らかにする
多くの組織は、戦略を立てる際に公開されている情報に大きく依存しています。市場レポート、競合の発表、財務開示は、市場全体を把握するうえで有用な概要を提供します。
しかし、オリバー・ガーダム氏が主導した最近のセッションで議論されたように、これらの情報は全体像の一部しか示していません。
より価値の高い洞察は、多くの場合、表には現れない領域に存在しており、それが戦略に直接的な影響を与えています。
二次データの限界
二次調査はアクセスしやすく、体系的に整理されているため広く活用されています。市場規模、競合のポジショニング、製品投入、財務実績などの情報を提供します。
しかし、これらは企業が公開することを選択した内容に基づいています。
そのため、本質的な制約が存在します。意思決定の背景にある動機や、内部で直面している課題を明らかにするものではありません。
例えば、競合が新しい市場への参入を発表した場合、その背景が強い需要によるものなのか、競争圧力によるものなのか、あるいは他分野での業績低下によるものなのかは見えてきません。
ウェビナーの全編はこちらからご覧ください:
http://youtu.be/nTJVSnssahI
表面下に存在するもの
一次インテリジェンスは、こうした見えない層を明らかにすることに焦点を当てています。
セッションでは、直接的な関与を通じてのみ得られる洞察の例として、以下が挙げられました。
● 流通業者の不満の初期兆候
● まだ公表されていない試験的プロジェクト
● 競合が直面している運用上の課題
● 正式なフィードバックには現れない顧客の不満
これらの洞察は文脈を伴うため、公開情報よりも実行に移しやすい価値を持つことが多くあります。
例えば、競合の流通ネットワークにおける不満を把握することは、そのチャネルへの参入や拡大の機会を示す可能性があります。
文脈と地域特性の理解
一次インテリジェンスのもう一つの重要な利点は、地域ごとの特性を捉えられる点にあります。
市場は一様ではありません。規制、顧客の嗜好、競争行動は地域ごとに大きく異なります。
一次調査はこれらの違いを明らかにし、実際の市場の動きをより正確に理解することを可能にします。
より深い洞察のための手法の組み合わせ
効果的な競争インテリジェンスは、単一の情報源に依存するものではありません。
本セッションで紹介されたアプローチは、以下の複数の手法を組み合わせています。
● 顧客インタビューおよび調査
● 営業チームからのフィードバック
● チャネル観察および覆面調査
● 分析ツールによるデータの多角的検証
このような多手法のアプローチにより、洞察の網羅性と信頼性が確保されます。
可視化から理解へ
表面的なデータと深いインテリジェンスの違いは、可視化と理解の違いにあります。
可視化は何が起きているかを示します。理解はなぜそれが起きているのか、そして戦略にとって何を意味するのかを明らかにします。
より深いインテリジェンスに投資する組織は、変化を先取りし、機会を特定し、潜在的なリスクを回避する力を持つようになります。
競合の行動に対するより深い可視性を獲得し、公開情報を超えた洞察を得るために、より適合性の高いアプローチがどのように競争インテリジェンスを強化できるかをご覧ください:
http://www.thebusinessresearchcompany.com/customized-research
配信元企業：The Business research company
多くの組織は、戦略を立てる際に公開されている情報に大きく依存しています。市場レポート、競合の発表、財務開示は、市場全体を把握するうえで有用な概要を提供します。
しかし、オリバー・ガーダム氏が主導した最近のセッションで議論されたように、これらの情報は全体像の一部しか示していません。
より価値の高い洞察は、多くの場合、表には現れない領域に存在しており、それが戦略に直接的な影響を与えています。
二次データの限界
二次調査はアクセスしやすく、体系的に整理されているため広く活用されています。市場規模、競合のポジショニング、製品投入、財務実績などの情報を提供します。
しかし、これらは企業が公開することを選択した内容に基づいています。
そのため、本質的な制約が存在します。意思決定の背景にある動機や、内部で直面している課題を明らかにするものではありません。
例えば、競合が新しい市場への参入を発表した場合、その背景が強い需要によるものなのか、競争圧力によるものなのか、あるいは他分野での業績低下によるものなのかは見えてきません。
ウェビナーの全編はこちらからご覧ください:
http://youtu.be/nTJVSnssahI
表面下に存在するもの
一次インテリジェンスは、こうした見えない層を明らかにすることに焦点を当てています。
セッションでは、直接的な関与を通じてのみ得られる洞察の例として、以下が挙げられました。
● 流通業者の不満の初期兆候
● まだ公表されていない試験的プロジェクト
● 競合が直面している運用上の課題
● 正式なフィードバックには現れない顧客の不満
これらの洞察は文脈を伴うため、公開情報よりも実行に移しやすい価値を持つことが多くあります。
例えば、競合の流通ネットワークにおける不満を把握することは、そのチャネルへの参入や拡大の機会を示す可能性があります。
文脈と地域特性の理解
一次インテリジェンスのもう一つの重要な利点は、地域ごとの特性を捉えられる点にあります。
市場は一様ではありません。規制、顧客の嗜好、競争行動は地域ごとに大きく異なります。
一次調査はこれらの違いを明らかにし、実際の市場の動きをより正確に理解することを可能にします。
より深い洞察のための手法の組み合わせ
効果的な競争インテリジェンスは、単一の情報源に依存するものではありません。
本セッションで紹介されたアプローチは、以下の複数の手法を組み合わせています。
● 顧客インタビューおよび調査
● 営業チームからのフィードバック
● チャネル観察および覆面調査
● 分析ツールによるデータの多角的検証
このような多手法のアプローチにより、洞察の網羅性と信頼性が確保されます。
可視化から理解へ
表面的なデータと深いインテリジェンスの違いは、可視化と理解の違いにあります。
可視化は何が起きているかを示します。理解はなぜそれが起きているのか、そして戦略にとって何を意味するのかを明らかにします。
より深いインテリジェンスに投資する組織は、変化を先取りし、機会を特定し、潜在的なリスクを回避する力を持つようになります。
競合の行動に対するより深い可視性を獲得し、公開情報を超えた洞察を得るために、より適合性の高いアプローチがどのように競争インテリジェンスを強化できるかをご覧ください:
http://www.thebusinessresearchcompany.com/customized-research
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