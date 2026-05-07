2003年に韓国デビュー、2005年に日本デビュー以降、優れた歌唱力・ステージパフォーマンス力を誇る唯一無二のソロアーティストとして活躍し続けるSE7EN(セブン)が、7月11日、横浜にて「SE7EN JAPAN Fan Meeting 2026 “SE7EN ELE7EN”」を開催することが決定いたしました。





SEVEN_写真提供：ARTONE COMPANY





SE7ENは、2025年には韓国・日本で上演されたミュージカル「ドリーム・ハイ」で主演を務めたのに加え、日本デビュー20周年記念特別ライブSPECIAL PARTY「SE7EN “PRECIOUS DAY” ～ 20th Anniversary ～」を開催するなど、これまで長い間応援し続けてくれたファンへの感謝を伝えながら、精力的に活動を続けています。





今回開催される「SE7EN JAPAN Fan Meeting 2026 “SE7EN ELE7EN”」は、日本デビュー21周年(トリプル7)の新たなスタートとして開催する2026年初の日本でのイベントとなり、ファンとの距離をより近く感じられる特別な時間を提供予定です。イベント内ではサプライズ発表も予定されており、さらなる期待が高まっています。

現在、SE7ENとの楽しい時間を過ごしていただける多彩な企画を準備中です。SE7ENとともに過ごす特別なひとときを、ぜひご期待ください。









【公演概要】

公演名 ：SE7EN JAPAN Fan Meeting 2026 “SE7EN ELE7EN”

開催日時：2026年7月11日 (土)

1部 開場時間 13:30 / 開演時間 14:00

2部 開場時間 17:30 / 開演時間 18:00

会場 ：横浜ランドマークホール( https://landmarkhall.jp )

神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2-1ランドマークプラザ 5F

チケット：料金12,000円(税込)※全席指定

電子チケットにて販売(紙チケットの発行はございません)

スマートフォンが必要となります

ご同行者がいらっしゃる場合、

分配またはお申込者と同時に入場してください

ご本人確認をさせていただく場合がございます。

顔写真の入った公的身分証明書をご用意ください

枚数制限：お1人様4枚まで

未就学児童入場無料(席が必要な場合は有料)

※車椅子でのご来場はチケット購入前に各問い合わせ先までご連絡ください





参加者全員特典：お見送りハイタッチ会

※公演終了後、ご退場時に行います

※会場にてご案内する順番でご参加いただきます









■チケット販売スケジュール

【FC先行販売】

2026年5月15日(金)18:00 ～ 5月25日(月)23:59

【プレイガイド先行】

2026年6月5日(金)18:00 ～ 6月17日(水)23:59

【一般販売】

2026年6月26日(金)18:00 ～ 7月10日(金)23:59





楽天チケットにてお申込・抽選・販売を行います。

ご登録いただくメールアドレスにお知らせ、当落結果など重要なメールをお送りいたしますので、ドメイン指定受信を設定している方は必ず「 ＠ticket.rakuten.co.jp 」からのメールを受信できるよう事前に設定をお願いいたします。





主催：株式会社 CuCon

制作：株式会社アートカンパニー

運営：株式会社MSC





・公演に関するお問い合わせ先

「SE7EN JAPAN Fan Meeting 2026 “SE7EN ELE7EN”」

制作進行委員会： se7en.japan@gmail.com





・SE7EN日本公式X ： @luckyse7enJ

・SE7EN日本公式ファンクラブHP： http://lucky-7.jp/