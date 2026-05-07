日本ゴルフ用品協会(JGGA)は、今年で5回目となる女性限定ゴルフイベント「2026 Women's Golf JGGA Cup」(東日本大会：5月25日／西日本大会：6月3日)を開催いたします。

女性のゴルフへの関心の高まりを背景に、募集開始直後から定員を大きく上回る応募が寄せられております。





過去の大会での撮影





本大会は、2016年に米国でスタートした女性ゴルフ普及活動「Women's Golf Day」の理念を受け継ぎ、女性ゴルファーの裾野拡大と、ゴルフをより身近に楽しめる環境づくりを推進するため2022年にスタートして以来、毎年応募者が増加し続けている人気イベントです。応募多数の場合は、初参加者を一定数優先的に考慮したうえで抽選を行う方式を採用しており、この公平性と参加機会の創出が、参加希望者の増加と注目度の高まりにつながっています。

また、現在では公益財団法人日本ゴルフ協会(JGA)の女性とゴルフ部会が推進する「Women's Golf Now(WGN)」の理念にも賛同し、業界横断での普及活動に取り組んでおり、JGAからは毎年「日本女子オープンゴルフ選手権」のアフターラウンド1組招待の協賛を受け、参加者に特別な体験機会を提供しています。





2026年大会ではゴルフ業界のみならず他業種企業も含めた79社の協賛企業が参画(4/20時点)し、試打会や体験型コンテンツ、参加者向けプレゼントなど、女性ゴルフ市場の活性化を業界横断で推進するプラットフォームとしての役割を果たしています。





▼協賛企業はこちらから

https://www.jgga.or.jp/activity/view/772





マスコットと記念撮影

ホールにはフォトスポットも





今回、東日本・西日本ともに定員を大幅に超える応募が集まったことは、「女性ゴルフ市場拡大傾向」「参加しやすいイベントへのニーズの高まり」「JGGAの取り組みへの信頼と期待」を示すものです。

引き続き、参加枠の拡大や体験型コンテンツ充実を図り、より多くの女性ゴルファーが気軽にかつ心地よく参加できる環境づくりを検討、推進するとともに、日常を離れた特別な一日を体験できる大会を目指してまいります。





JGGAは今後も、女性ゴルファーの参加機会創出、業界全体の連携強化、そしてゴルフ市場の持続的な発展に向けた取り組みをさらに拡充してまいります。









■開催概要

●東日本大会

日程 ： 2026年5月25日(月)

会場 ： 袖ケ浦カンツリークラブ 新袖コース

(千葉県千葉市若葉区富田町1140)

募集人数： 160名

参加費 ： 26,000円(税込)

※キャディ付、ティーパーティー含

昼食代・飲料代は別途

URL ： https://www.jgga.or.jp/activity/view/761





●西日本大会

日程 ： 2026年6月3日(水)

会場 ： 有馬カンツリー倶楽部

(兵庫県三田市中内神南7-841)

募集人数： 140名

参加費 ： 19,000円(税込)

※キャディ付、ティーパーティー含

昼食(1ドリンク)付

URL ： https://www.jgga.or.jp/activity/view/760





●共通事項

競技方法 ： 18ホールストロークプレー(個人戦・チーム戦)

ドレスコード： ピンク

表彰 ： 優勝・準優勝・特別賞ほか(後日発送)









■一般社団法人 日本ゴルフ用品協会について

一般社団法人 日本ゴルフ用品協会(JGGA)は、1982年に社団法人として設立。2013年に一般社団法人に移行したゴルフ用品メーカー、ゴルフ小売業、ゴルフ卸売業を中心とした業界団体。創設以来、日本ゴルフ協会(JGA)をはじめとするゴルフ業界団体と共に、「ゴルフをみんなのスポーツに」をスローガンに日本のゴルフの発展のために活動。日々変化するゴルフを取り巻く環境に対し、JGGAがサステナブルな組織になると共に、今後もJGAをはじめとする他の業界団体とともにゴルフ業界の発展のために尽力していきます。





名称 ： 一般社団法人 日本ゴルフ用品協会

設立 ： 1982年7月に社団法人化 2013年4月に一般社団法人に移行

基本金： 2,205万円

会長 ： 倉島 隆夫

会員数： 2026年3月11日現在正会員235社

同賛助会員8社(243社)

公式HP： https://www.jgga.or.jp/about.html