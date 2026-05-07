ヨネックス株式会社（代表取締役社長：アリサ ヨネヤマ）は、“シリーズ最速のボールスピード”と“精密に狙えるコントロール性”で、より高次元のプレーへと導く上級者向けソフトテニスラケット新「VOLTRAGE（ボルトレイジ）8S/8V」、独創の新構造で柔らかな打感と軽快な飛びを両立したストリング「POLYACTION UNLEASH（ポリアクション アンリーシュ）」を2026年7月上旬より発売いたします。

【VOLTRAGE 8S/8V】

本製品のコンセプトは、“「速い」だけでは終わらない、攻め続けられるラケットへ”。より速いショットをより正確に連続で放つことで、試合の主導権を握ります。 従来品を超える「スピード」と「コントロール性」を実現するため、各所に新設計を採用しました。新形状「SWELL SHAFT」は、フェイスのたわみを強めつつ、ねじれを抑えてコントロール性と弾き性能がアップ。また、フェイス上部を広げた「新フェイス形状」により、オフセンター打球時の飛びを高めアシスト性能を強化。さらに、ストリング溝の幅を狭めた「細溝構造グロメット」がスウィング時の空気抵抗を抑制し、操作性が向上しました。 アジア選手権大会2025にてシングルス、男子ダブルス、団体で3冠を達成した上松俊貴選手 (NTT西日本) は、「硬さの中に繊細な持ち感があり、ボールスピードが速く、鋭く落ちてくれます。イメージ通りに飛び、振り抜きやすいです」とコメント。上松選手をはじめ、全日本選手権3連覇を達成し、日本代表として国際大会での金メダル獲得に貢献してきた林田リコ選手（淳昌群庁：韓国）、全日本選手権5度優勝の実績を誇る船水颯人選手、そしてアジア選手権大会2025でダブルス金メダルを獲得した内本隆文選手（NTT西日本）らが使用予定です。

【POLYACTION UNLEASH】

「UNLEASH」は、プレーヤーの力を解き放つイメージを表現しています。高弾性ポリエステルを配合した芯鞘構造により、優れた球持ちと反発性を両立。柔らかな打感と軽快な飛びで、幅広いプレーレベルに対応するポリストリングです。新VOLTRAGE 8シリーズとの相性も良く、プレーヤーのパフォーマンスを最大限に引き出す組み合わせとしてご提案いたします。

INNOVATION

【新VOLTRAGE 8 シリーズ】

■さらにコントロール性を高めた新形状「SWELL SHAFT」

従来品よりもラケットのねじれを抑えた設計。フェイスのたわみを強めつつ、ねじれを抑えることでコントロール性が向上しました。

■「新フェイス形状」で飛距離と初速が向上

フェイスの上部を広げた設計により、オフセンター打球時のアシスト性能を高め、打球の飛距離と初速が向上しました。

■「細溝構造グロメット」採用により操作性がアップ

従来品よりもストリングが通る溝の幅を狭めた設計をトップ部とサイド部に採用。スウィング時の空気抵抗を抑制し、振りやすさが向上します。

【POLYACTION UNLEASH】

■独創の新構造で「柔らかな打感」と「軽快な飛び」を両立

製品概要

○お客様からのお問い合わせ

ヨネックス株式会社 営業センター 03-3836-1221

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