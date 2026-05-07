【取材可能】地元小学生による稚鮎（ちあゆ）放流を実施

一般社団法人グリーンコープ共同体

西日本を中心に16の生協で構成されている一般社団法人グリーンコープ共同体（本部：福岡市博多区、代表理事：日高 容子、以下「グリーンコープ」）に所属するグリーンコープ生活協同組合連合会、および株式会社グリーンコープミルクは、山国川漁業協同組合（大分県中津市）と共同で、地元小学生による稚鮎（ちあゆ）の放流を2026年5月12日（火）に実施します。

昨年度の放流の様子（2025年5月）

本取り組みは、地域の小学生とともに稚鮎を放流することで、山国川の環境保全に対する理解と関心の向上を目的として実施しています。今年度も地元の中津市立三郷小学校と中津市立下郷小学校の児童が参加し、稚鮎を放流します。活動の最後には、鮎の塩焼きの試食など、自然の恵みにふれる体験も予定しています。

【取り組みの背景】

グリーンコープは、山国川漁業協同組合の「山国川の環境保全と魚類等の繁殖保護活動」を2024年から支援しています。今年度は約3,000匹の稚鮎の放流を予定しています。グリーンコープでは生物の放流活動を継続し、地域と自然の共生を目指してまいります。

グリーンコープの山国川の豊かな自然を守る取り組み

https://milk.greencoop.or.jp/saveyamakunigawa/

【開催概要】

日時： 2026年5月12日（火）10:30～11:15（雨天中止）

場所： 株式会社グリーンコープミルク（山国川沿い）敷地裏の放流地点

大分県中津市山国町宇曽1237-1

参加者：三郷小学校3年生・下郷小学校4・5年生（児童20名）、引率教員4～6名、 大分県北部振興 局、中津市2～3名、グリーンコープ関係者10～12名

主催： グリーンコープ生活協同組合連合会、株式会社グリーンコープミルク、山国川漁業協同組合

内容： １.稚鮎の放流体験（バケツによる個別放流） ２.アユの塩焼きの試食と交流

【グリーンコープの共生・循環型酪農プロジェクト】

グリーンコープは、「共生・循環型酪農プロジェクト」を推進。安心・安全・安価でおいしいびん牛乳を安定供給する体制を整えています。７月には、中津市耶馬渓町に1,000頭規模の乳牛を飼育する「耶馬渓ファーム」が開業予定であり、餌、牧場、工場、流通が一体となった循環型農業の体制が整います。

グリーンコープの共生・循環型酪農プロジェクト

https://milk.greencoop.or.jp/

組織概要

一般社団法人グリーンコープ共同体

福岡市博多区博多駅前一丁目５番１号

代表理事 日高 容子

https://www.greencoop.or.jp/

2018年、グリーンコープ生活協同組合連合会や、社会福祉法人グリーンコープ、労働協同組合など、九州（福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島）、近畿（大阪、兵庫、滋賀）、中国（鳥取、岡山、島根、広島、山口）、そして福島の16の生協、各種団体とともに「一般社団法人グリーンコープ共同体」を設立。ひとつのグリーンコープのように持てるものを共有・連帯しながら、それぞれの地域に根ざした生活協同組合として活動してきました。「安心・安全な食べものを子どもたちに食べさせたい」という母親の想いからはじまって、それぞれの地域を豊かにしていくことを目指しています。