好評につき、今年も登場！2026年5月25日（月）期間限定発売 “ベタつき肌”を好転させる、渾身の一滴「ローヤルエクセレントオイル シトラスハーブ」

株式会社 山田養蜂場

ローヤルゼリーにわずか3%しか含まれない、油溶性成分の「ローヤルゼリーオイル※２」。この希少な成分を最大限に生かし、美肌効果と使い心地を追求して生まれた「ローヤルエクセレントオイル」に、柑橘系の爽やかな香りをお楽しみいたただける「ローヤルエクセレントオイル シトラスハーブ」が、2026年12月末までの期間限定で今年も登場します。

洗顔後すぐに使うブースターとして肌をやわらかくほぐし、潤いの通り道をつくります。香りでリフレッシュしながら、ハリとツヤを感じるなめらかな肌に整えます。

「ローヤルエクセレントオイル シトラスハーブ」

＜美容オイル＞

25ｍL／6,300円（税込6,930円）

通販及び直営店、ECモールにて販売

リピート率NO.1※３ 「ローヤルエクセレントオイル」＜美容オイル＞とは？

◆オイルへのこだわり。日本初※１の原液美容オイル

豊富な栄養素に満ちた貴重な天然素材「ローヤルゼリー」。その中にたった3％しか含まれない、

油溶性成分の「ローヤルゼリーオイル※２」を使用しています。ローヤルゼリーの油溶性成分を取り

出すために選んだのは、皮脂の成分に近く、肌になじみやすいスクワラン。

なかでもオリーブの実にわずか0.1%しか含まれない、「オリーブスクワラン※２」を採用しました。

ローヤルゼリーとオリーブスクワランのほかには、何も加えていません。希少で贅沢なオイルです。

◆肌実感。スキンケアのなじみをよくする

大人の肌は「乾燥が進む」「古い角質がたまる」「角質層が厚くなる」などの要因により、硬くゴワ

つき、スキンケアがなじみにくくなります。「ローヤルエクセレントオイル」は、年齢とともに乾燥して硬くなった肌をやわらかくほぐし、整えるエイジングケア※４美容オイル。

うるおいの通り道をつくる※5ことで、その後に使うスキンケアのなじみを高めながら、ハリとツヤを感じるなめらかな肌に整えます。

◆サラッとなじむ

オイル特有のベタつき感がなく、肌にサラッとなじみます。洗顔の後の肌にほんの数滴。

ふっくら肌を叶えて、乾燥による小じわを目立たなくします※6。

◆４つのフリー【着色料、鉱物油、合成香料、防腐剤無添加】

「ローヤルエクセレントオイル」＜美容オイル＞

25ｍL／6,300円（税込6,930円）

※1ローヤルゼリーのオイル成分をスクワランに溶解した原液美容オイルにおいて日本初（TPCマーケティングリサーチ(株)調べ、2023年6月29日現在）

※2保湿成分 ※3山田養蜂場スペシャルケアアイテムのうち、2021年6月～2023年5月における2年間のリピート売上において

※4年齢に応じた化粧品によるお手入れのこと ※5角質層まで ※6効能評価試験済み

好評につき、12月末までの期間限定で再登場！「ローヤルエクセレントオイル シトラスハーブ」

リピート率NO.1※１の「ローヤルエクセレントオイル」に、天然精油でシトラスの香りをつけました。レモン果皮油、ライム油、アオモジ果実油、ユーカリ葉油をオリジナルブレンド。リラックス感のあるさわやかな柑橘系の香りで、リフレッシュしながらスキンケアを楽しめます。

１.あと残りしない！フワッと広がる、天然精油の軽やかな香り

●レモン果皮油

さわやかな酸味と清涼感のある香り

●ライム油

フレッシュな香り

●アオモジ果実油

レモングラスに似た甘い香り

●ユーカリ葉油

リフレッシュするメディシナルな香り

レモン

ライム

アオモジ

ユーカリ

２.心地よくケアできる

ローヤルゼリーに3％しか含まれない「ローヤルゼリーオイル」とオリーブの実に0.1％しか含まれない「オリーブスクワラン」。それぞれ希少な保湿成分を贅沢に組み合わせ、品質に徹底的にこだわりました。さらに肌※2への効果を維持しながら、オイル特有のにおいを軽減するなど、より心地よくケアできるよう工夫を重ねています。使用感や機能性は「ローヤルエクセレントオイル」と同じ。「乾燥でザラついた肌にはオイルがいい」「オイルは苦手だったけれど、その後の化粧水がグングン入る※2」「肌がふっくらするのがわかった」「この香りは通年使いたい」などの嬉しいお声が続々寄せられました。

さわやかな香りにいやされながら、1滴のチカラを存分に体感できます。

【使い方】

スポイト5滴を手のひらにとり、洗顔後すぐの肌になじませます。

その後は化粧水などいつものスキンケアで肌を整えます。

【容量・価格】

25ｍL／6,300円（税込6,930円）

（容量・価格は「ローヤルエクセレントオイル」に同じ）

＊通販及び直営店、ECモールにて販売

※１山田養蜂場スペシャルケアアイテムのうち、2021年6月～2023年5月における2年間のリピート売上において ※２角質層まで