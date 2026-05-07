世界No.1*北欧発フードロス削減アプリ「Too Good To Go」「NewDays」のサービス提供店舗を都内全域*73店舗へ拡大

Too Good To Go Japan株式会社

世界No.1*北欧発フードロス削減アプリ「Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）」を運営するToo Good To Go（本社：デンマーク）の日本法人、Too Good To Go Japan 株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大尾嘉 宏人、以下「Too Good To Go Japan」）は、株式会社JR東日本クロスステーション リテールカンパニー（所在地：東京都渋谷区／カンパニー長：高橋 徹）とのパートナーシップを強化し、2026年5月11日(月)より、サービス提供店舗を東京都内全域*の「NewDays」計73店舗へ順次拡大することをお知らせします。

世界No.1*：フードロス削減アプリにおけるユーザー数の世界No.1調査

・調査期間：2025年10月時点

・調査対象プラットフォーム：最大65か国にまたがるB2C向けフードマーケットプレイス88社

・調査方法：各競合について、ニュースフィード、プレスリリース、公式サイトにて公開されたユーザー数情報を調査（自社調べ）

東京都内全域*：改札内店舗や施設内店舗など一部を除く

■フードロス削減を通じて新たな顧客との接点を創出

JR東日本クロスステーションが運営する「NewDays」では、2026年1月末より東京都内の8店舗にて「Too Good To Go」のテスト導入を開始しました。約2ヶ月間の導入を経て、「サプライズバッグ」の出品数566個に対し564個が購入され、販売率は99.6%を達成。これにより、約4,000個のパンをフードロスから救い出すことに成功しました。

さらに、購入者アンケートの結果、利用者の約54%が「初めてNewDaysを利用した」と回答、リピート意向も98％に達しており、これまで店舗との接点がなかった新しい客層へアプリを通じてアプローチし、新規顧客の獲得およびブランドのファン化に大きく貢献していることがわかりました。

これらの結果から、「Too Good To Go」の活用はフードロス削減という社会貢献に留まらず、店舗と新しいお客様を繋ぐ重要な接点となり、収益性の向上にも寄与することが実証されました。以上の成果を踏まえ、このたび2026年5月より東京都内全域の「NewDays」（改札内店舗や施設内店舗など一部を除く）へのサービス拡大を決定しました。今後もサービスのエリア拡大にあわせて、全国へ拡大していく予定です。

■「サプライズバッグ」で、「おいしい選択。」を

ユーザーは、その日の販売状況に応じて詰め合わされたパンが複数個入った「サプライズバッグ」を、アプリから予約・購入いただけます。通常価格の約半額となる500円（税込）で提供され、何が入っているかわからないワクワク感とともに、おいしくフードロス削減に貢献できる体験を提供します。

■商品およびサービス拡大概要

【商品名】サプライズバッグ

【内容】パンの詰め合わせ ※サプライズバッグの内容は今後変更になる可能性があります

【価格】通常価格の約半額

【販売個数】当日の販売状況により変動いたします。

【拡大開始日】2026年5月11日（月）より順次

【導入店舗】「NewDays」都内73店舗（改札内店舗や施設内店舗など一部を除く）

■両社コメント

株式会社JR東日本クロスステーション リテールカンパニー カンパニー長 高橋 徹氏

「サービス開始以降、多くのお客さまにご利用いただいており、食品ロス削減への関心の高さを改めて感じております。駅立地という利便性を活かし、帰宅時のわずかな隙間時間で、「楽しみながら、地球に優しい貢献ができる体験」をお届けしてまいります。そして、関東エリアへのさらなる拡大も視野に入れ、フードロス削減の輪を広げていきたいと考えております。」

Too Good To Go Japan 株式会社 代表取締役 大尾嘉 宏人

「このたび、NewDays様とパートナーシップを強化できることを心から嬉しく、また心強く感じております。サービスを導入いただいたこの約3ヶ月間で、NewDays様によって、まだまだおいしく食べられる多くの食品が、それを求めているユーザーの皆さまの手へと渡りました 。地球にとっても、店舗にとっても、そしてユーザーの皆さまにとってもメリットの生まれる、まさに『三方よし』の結果に繋がったと感じております。さらに、購入者の半数以上が『初めてNewDaysを利用した』と答えてくださるなど、Too Good To Goが、フードロス削減の手段としてだけでなく、お客様にとっての『日々の小さな楽しみ』や、お店との『新しい出会い』のきっかけになれたことは、何よりの喜びです。今後もNewDays様とのパートナーシップのような取り組みを他の企業さまとも増やし、おいしく、楽しく、地球に優しい選択肢を広げてまいります。」

■NewDaysについて

株式会社 JR 東日本クロスステーション リテールカンパニーが運営するコンビニエンスストアで、「行きも、帰りも、いつも近くに。」をテーマに、日常（朝、昼、夜）に寄り添った魅力ある商品・サービスを提供します。新たなオリジナル商品ブランド「ニュータス」などNewDaysならではの独自の品揃えで、お客さまの日常をサポートしていきます。

公式HP：https://retail.jr-cross.co.jp/newdays/

公式Instagram：https://www.instagram.com/newdays_jp/

■Too Good To Goについて

Too Good To Go は、余った食品に価値を見出し、食品廃棄物のない地球を目指す、デンマーク発のソーシャルグッドカンパニーです。欧州、北米、アジア太平洋地域など21カ国で、1億2,000 万を超える登録ユーザーと20万以上の加盟パートナー企業とともに世界最大のフードロスマーケットプレイスを展開。これまで累計6億食以上のフードロス削減に貢献しました。グローサリーストア、ベーカリーカフェ、カジュアルレストラン、ファストフード、食品メーカーや卸業者など、幅広い業態と提携しており、Carrefour、ALDI、ユニリーバ、スターバックス、Whole Foods Market、SPAR、PAUL Group などが参加しています。

＜ビジョン・ミッション＞

Too Good To Goは、「フードロスのない社会を目指す（WE DREAM OF A PLANET WITH NO FOOD WASTE）」ことをビジョンとして掲げています。この実現に向け、「フードロス削減に共に立ち向かうすべての人々を支え、力を与える（INSPIRE AND EMPOWER EVERYONE TO FIGHT FOOD WASTE TOGETHER）」ことをミッションに、アプリの提供にとどまらず、消費者、店舗、そして社会全体を巻き込み、誰もが日常の中で簡単にフードロス削減というアクションに参加できる仕組みを作ることで、一人ひとりの小さな選択が大きな変化を生む未来を目指して活動しています。

■アプリ概要・ダウンロード

アプリ名： Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）

価格： 無料

対応OS： iOS / Android

App Store： ‎Too Good To Go:おいしい選択をはじめようアプリ - App Store

Google Play：Too Good To Go:おいしい選択をはじめよう - Google Play のアプリ

■加盟店様・パートナー企業の募集について

Too Good To Go Japanでは、共にフードロスの削減に取り組み、ビジネスの持続可能性を高めたいパートナー店舗様を募集しています。

パートナー登録はこちら ： https://www.toogoodtogo.com/ja/b2b/pr_inquiry

■会社概要

会社名： Too Good To Go Japan株式会社

代表取締役： 大尾嘉 宏人

事業内容： フードロス削減アプリ「Too Good To Go」の運営

設立： 2015年（デンマーク本社）、2025年（日本法人）

会社HP： https://www.toogoodtogo.com/ja

SNS：X https://x.com/toogoodtogo_jp

Instagram https://www.instagram.com/toogoodtogo_jp/

TikTok https://www.tiktok.com/@toogoodtogo_jp