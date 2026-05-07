戦地ウクライナからの警鐘―日本にも広がる「見えない不安」

株式会社アイディアヒューマンサポートサービス

株式会社アイディアヒューマンサポートサービス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浮世満理子、以下「アイディアヒューマンサポートサービス」）が運営するココロゴトカフェは、5月を心のケア活動強化月間として活動しますのでお知らせいたします。

5月31日まで藤色フェア開催中

■背景・目的

世界的に不安定な社会情勢が続く中、戦争や紛争に起因する心理的不安は、当事者だけでなく、情報を受け取る私たちの日常にも影響を及ぼしています。特に近年は、国際情勢への関心の高まりとともに「漠然とした不安」や「先行きの見えなさ」によるストレスが広がっています。

また5月は、日本国内においてもゴールデンウィーク明け特有の「やる気が出ない」「気分が乗らない」といった、いわゆる5月病の傾向が顕在化する時期です。環境の変化や生活リズムの乱れによって生じる心身の疲れは、慢性的なストレスやパフォーマンス低下につながります。これから気温が高くなることで更に心身の負荷となるため、早い段階で回復をすることはとても重要です。特に、無意識に抱えている感情や思考を見える化する体験は、自分自身の内面と向き合うきっかけとなり、日常の中で再現可能なセルフケアの習慣化にもつながります。

そこで、日常の中でセルフケアができることが大切だと考え、2014年、気軽にカウンセリングやセラピーが受けられるココロゴトカフェをオープンしました。お茶を飲みながら、箱庭やアートなどの体験型セラピーは大変人気があります。店内には、カウンセラーの資格を持った「お悩みコンシェルジュ」が、みなさまのお話をお聴きしています。

また、ココロゴトカフェを運営するアイディアヒューマンサポートサービスは、心理カウンセラーの業界団体である一般社団法人全国心理業連合会が、戦争トラウマを抱えるウクライナの方の心のケアを行うために設立した、ウクライナ「心のケア」交流センターの活動に全面協力しています。ココロゴトカフェでも、生活の安定と日本での社会参加を目的として、2024年5月のリニューアルオープンから、ウクライナ避難民の就労支援を行っています。ココロゴトカフェのオーナーは、昨年に続き4月からウクライナ本国を訪問し、オレナ・ゼレンスカ大統領夫人主導で展開されている、全ウクライナ・メンタルヘルスプログラム「HOW ARE U?」と連携し、現在戦時下における「心のケア」を行っています。

今後もココロゴトカフェは、戦時下の心のケアから日常のセルフケアまで、あらゆる「心の課題」をケアできる活動を続けて参ります。

■「心のケア」イベント開催スケジュール

・ウクライナからの現地報告会「心理カウンセラーから見た世界に広がる戦争不安」

＜日程＞

5月 8日 (金)19:00～20:30

5月 15日 (金)19:00～20:30

申込みはこちら

https://www.idear.co.jp/2604ukraine_report/）

書道アートセラピー体験の様子

・わかばまつり～まだ知らない自分に、出会いに行こう～

＜日程＞

5月20日（水）19:00～20:30

自分の強み・感情・価値観を1枚に整理する「自分の取扱い説明書をつくる」

https://idear-human-support.stores.jp/reserve/idear/1514620

5月21日（木）19:00～20:30

アート・写真・言葉で自分の感情を表現する「感情のことば展」

https://idear-human-support.stores.jp/reserve/idear/1384644

5月31日（日）15:30～17:00

未来の自分へのタイムカプセル「未来の自分へ、手紙を書く会」

https://idear-human-support.stores.jp/reserve/idear/1355641

＜プレスリリースもご覧ください＞

5月31日まで藤色フェア開催中

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000134.000047506.html

お悩みコンシェルジュについて

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000047506.html

■「ココロゴトカフェ」とは？

ココロゴトカフェ

「心と身体にごちそうを」コンセプトに、カフェでお茶を飲むように、誰もが気軽にカウンセリングやセラピーを受けることができる場所として、一般社団法人全国心理業連合会（全心連）が企画。2014年2月、株式会社アイディアヒューマンサポートサービス運営のもと、心理カウンセラーのいるカフェ「ココロゴトcafe」をオープン。心理カウンセラーが4色のフードメニューと、心とカラダを元気にするココロトーク＆カウンセリングを考案し、ビジネスマンからの「アイスコーヒーと60分のカウンセリングをお願いします」というオーダーをたくさんいただきました。

2024年5月からは、フルーツティーとアートセラピーのお店「ココロゴトカフェ」として、新たに青山にリニューアルオープン、ウクライナ避難民の方の就業の場にもなっています。お花とこだわりの食器、身体とココロにやさしいフルーツティーや低糖質を中心としたメニューなど、訪れた方が心安らげる居場所としてご利用いただいています。アートセラピーを応用したココロトークは、心理療法の1つである箱庭療法を応用したセラピー「ミニチュアでトーク」、絵画療法を応用した「クレヨンでトーク」が人気です。

2026年4月からは、心理カウンセラーの業界団体である全心連の有資格者が「お悩みコンシェルジュ」として常駐し、いつでもお話をお聴きしています。

場所：東京都渋谷区渋谷2-9-9 SANWA青山ビル1F

営業時間：10：00-22：00（年中無休）

URL：https://www.idear.co.jp/cocorogotocafe_aoyama_shibuya/

■アイディアヒューマンサポートサービスについて

アイディアヒューマンサポートサービス

アイディアヒューマンサポートサービスは、「カウンセリング、メンタルトレーニングで社会課題を解決する」ことを理念とし、心のケアの専門家として社会人のキャリアチェンジを支援しています。アメリカのドクター、セラピスト、心理カウンセラー、メンタルトレーナーたちと幅広いネットワークを持ち、海外の最新のプログラムを導入しています。

メンタルトレーニングの分野では、サッカー、ゴルフ、野球、体操競技、テニス、水泳、陸上、フィギュアスケート、卓球など、幅広いアスリートを担当。これらのプログラムが、組織においての離職防止やメンタルヘルス不調予防として応用され、2000年より多くの企業が採用しています。企業経営者やアーティストなどのメンタルサポートも行い、災害や事件・事故後の心のケアとして、阪神・淡路大震災や東日本大震災後の心のケア、ウクライナ避難民の方への心のケア等も行っております。

SNS相談においては、一般社団法人全国心理業連合会（全心連）と協力し、厚生労働省自殺防止対策事業や、教育相談、子どもと親のための虐待防止相談、女性相談、誹謗中傷に対する心のケア、災害の心のケア等で多くの SNSスーパーバイザー、SNSカウンセラーを輩出しています。

会社名：株式会社アイディアヒューマンサポートサービス

代表者：代表取締役 浮世 満理子

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-9-9 SANWA青山ビル9F

URL：https://www.idear.co.jp/