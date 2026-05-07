iPad・Surfaceの画面を美しく快適に守る。「指紋防止光沢」「反射防止」液晶保護フィルム2タイプを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、Apple iPadシリーズおよびMicrosoft Surfaceシリーズに対応した液晶保護フィルムの新ラインアップとして、「指紋防止光沢フィルム（LCD-○○KFPTシリーズ）」と「反射防止フィルム（LCD-○○Tシリーズ）」の2種類を発売しました。

いずれも各デバイスの画面形状に合わせた専用設計で、大切な端末をキズや汚れからガードします。ケースとフィルムを同時使用した際も干渉せず、サンワサプライ製iPadケース・Surfaceケース各種と合わせてご使用いただけます。

【掲載ページ】

品名：液晶保護フィルム

品番：LCD-○○KFPTシリーズ（指紋防止光沢フィルム）/LCD-○○Tシリーズ（反射防止フィルム）

標準価格：3,850円（税抜き 3,500円）～5,390円（税抜き 4,900円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LCD-IPAD10KFPT2

傷・汚れなどから液晶画面を守る

ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。

タッチパネル操作に対応

フィルムを貼り付けても、スムーズにタッチパネルの操作が可能です。

フィルムへの指紋の付着を防ぐ、指紋防止光沢「LCD-○○KFPTシリーズ」

指紋や脂汚れが残りにくく、高精細な液晶画面を活かせる指紋防止光沢タイプです。

専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。

光沢タイプなので発色に優れており、写真や動画の色が鮮やかに見えます。

周囲からの反射を防止「LCD-○○Tシリーズ」

LCD-○○KFPTシリーズLCD-○○KFPTシリーズ

周囲からの反射を防止する、反射防止タイプです。

専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。

外光や蛍光灯などの映り込みを防ぐ反射防止加工がされているので、屋内・屋外を問わず快適に使用できます。

LCD-○○TシリーズLCD-○○Tシリーズ

ラインアップ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11495/table/5932_1_8a61723658b4aa2d69b64524be7e44e1.jpg?v=202605070152 ]

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【関連ページ】

液晶保護フィルム

https://www.sanwa.co.jp/product/acc/protectfilm/index.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LCD-IPAD10KFPT2

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LCD-IPAD10T1

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LCD-SF11KFPT2

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