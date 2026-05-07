需要予測AIを活用したSKU別発注管理の高度化に向け、在庫管理 AI SaaS「Vestory」を導入

株式会社ナイガイ

株式会社ナイガイ（本社：東京都港区赤坂 代表取締役社長：今泉 賢治）は、需要予測AIを活用したSKU別発注管理の高度化を目的として、株式会社ハイクリ（本社：東京都中野区 代表取締役社長：兼松 洋輔）が提供する在庫管理 AI SaaS「Vestory（ベストリー）」を導入したことをお知らせいたします。

今回の導入では、既存システムとの連携を通じて、各品番の売上・粗利・在庫データをVestoryへ集約し、SKU単位のデータを一元的に把握できる基盤を整備します。また、Vestory上での発注登録機能の活用により、発注管理業務の効率化を図るとともに、当社の商品カテゴリ・品番体系や業務特性を踏まえたカスタマイズを行うことで、需要予測AIを活用した発注判断を支援する運用環境を構築します。さらに、過去データを用いたAI予測モデルのチューニング、データ連携基盤の整備、運用マニュアルの作成、説明会やワークショップの実施などを通じて、現場での定着までを見据えた導入・運用体制を整備してまいります。

今後は、Vestoryの活用を通じて、需要予測AIを用いたSKU別発注管理の最適化を進めながら、在庫運用と販売計画の高度化を図ってまいります。日々蓄積される販売・在庫データを、より迅速で精度の高い発注判断につなげることで、売上向上に資する運用体制の構築を目指すとともに、今後の事業運営におけるデータ活用のさらなる高度化を推進してまいります。

Vestory（ベストリー）について

Vestoryは、株式会社ハイクリが提供する、ファッション業界向けの在庫管理

AI SaaSです。需要予測AIを活用し、SKU別の販売見通しに基づく発注判断

と在庫管理を支援することで、在庫運用の最適化と売上向上を後押しします。

サービスサイト：https://vestory.jp/

■ 株式会社ハイクリ

会社名：株式会社ハイクリ

本社所在地：東京都中野区中央4-4-2 ヘリオス6新中野4階

代表者：代表取締役社長 兼松 洋輔

設立：2024年5月

事業内容：ファッション業界向けAI SaaSの開発・提供

URL：https://www.hicrea.co.jp/