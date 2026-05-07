小田急沿線の酒蔵と、地域資源をつなぐ新たな観光体験　５月１１日、「神奈川の酒蔵で日本酒巡りツアー」発売

小田急電鉄株式会社

小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：鈴木 滋）は、小田急グループの神奈中タクシー株式会社（本社：神奈川県厚木市 社長：永山 輝彦）と連携し、２０２６年５月１１日（月）に、小田急沿線を中心に点在する酒蔵や地域資源を一体的に楽しめる新たな観光体験として、デジタルチケット「神奈川の酒蔵で日本酒巡りツアー」を発売します。

キービジュアル

本チケットでは、神奈川県に点在する１２の酒蔵のうち最大４蔵を貸し切りタクシーで巡ることを基本に、神社や牧場、パン工場見学など周辺地域の観光スポットへの立ち寄りを組み合わせたコースも含む、全６コースをご用意しています。発着地は海老名駅もしくは本厚木駅とし、箱根観光とあわせた利用もしやすい設定とすることで、小田急沿線ならではの新しい楽しみ方を提案します。

２０２４年に日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されるなど、日本酒の文化的価値が国内外で高く評価されています。近年では、酒蔵を訪ね、その土地ならではの風土や水とともに日本酒に触れることができる「酒蔵巡り」が週末のお出かけや小旅行として関心を高めています。

小田急沿線には、丹沢山系が育む良質な地下水など、酒造りに欠かせない水資源に恵まれた地域が広がっており、こうした自然環境を生かした酒蔵が点在しています。一方で、酒蔵の多くは自然豊かな場所に立地していることから、アクセス面が酒蔵巡りを楽しむ上での課題となっています。

各酒蔵の日本酒一覧

本チケットは貸し切りタクシーを活用することで、渋滞を考慮した効率的なルートで酒蔵を巡ることができ、土地勘のない方でも安心してご利用いただけます。運転の必要がないため、グループ全員で試飲を楽しめる点も特長です。また、移動中は荷物をタクシーに置いたまま酒蔵や観光スポットを訪れることができるため、お土産の購入などによる手荷物の重さを気にすることなく、手ぶらでツアーを満喫できます。運転手を除き最大６名まで乗車可能な大型車両を使用するため、移動中はゆったりとしたプライベート空間で旅をお楽しみいただけます。さらに、運転手が翻訳機「ポケトーク」を携帯するなど、海外からのお客さまにも安心してご利用いただける環境を整えます。

当社では、グループ各社や地域事業者との連携を通じて、沿線に点在する観光資源を再編集し、移動と体験を組み合わせることで、公共交通を起点とした新たな観光のあり方を提案してまいります。

デジタルチケット「神奈川の酒蔵で日本酒巡りツアー」の詳細は、下記のとおりです。

記

１ チケット名

神奈川の酒蔵で日本酒巡りツアー

２ チケット発売日時

２０２６年５月１１日（月）１０：００

※ ツアー開始は２０２６年５月１６日（土）になります。

※ １カ月先分まで購入可能です。

３ 内 容

- 本チケットは、海老名または本厚木を起点に、複数の酒蔵とその周辺の観光スポットの間を貸し切りタクシーで周遊するサービスを提供するものです。行く先々の酒蔵や観光スポットではお客さまに自由時間をお楽しみいただけます。- 酒蔵２～４蔵の訪問を基本とし、内容や所要時間の異なる全６コースからお選びいただけます。- 価格は、以下の１.～５.は６０，０００円／台（税込み）、６.は３６，０００円／台（税込み）となります。- 車種はアルファードまたはヴェルファイアで、最大６名（運転手を除く）までご乗車いただけます。

＜コース詳細＞

※ 以下「★」は観光スポットへの立ち寄りを示します。

１. 観光満喫コース（所要時間目安：５時間、発着地：海老名駅）

＜酒蔵はもちろん、観光も充実＞

清水酒造⇒服部牧場（★）⇒久保田酒造⇒オギノパン（★）⇒泉橋酒造

２. 歴史探訪コース（所要時間目安：５時間、発着地：海老名駅）

＜寒川神社への参拝に加え、歴史ある蔵元を訪問＞

熊澤酒造⇒寒川神社（★）⇒黄金井酒造⇒泉橋酒造

３. ゆったりコース（所要時間目安：５時間、発着地：海老名駅）

＜酒蔵併設カフェでゆっくりとくつろぐ時間も＞

熊澤酒造⇒泉橋酒造⇒大矢孝酒造

４. 本格派コース（所要時間目安：５時間、発着地：本厚木駅）

＜酒蔵を４つ巡れる、お酒好きの方のためのコース＞

川西屋酒造店⇒中沢酒造⇒道の駅 足柄・金太郎のふるさと（★）

⇒井上酒造⇒石井醸造

５. 運気アップコース（所要時間目安：５時間、発着地：海老名駅）

＜縁結びのご利益で知られる出雲大社へ参拝も＞

吉川醸造⇒金井酒造店⇒出雲大社相模分祠（★）⇒熊澤酒造

６. 短時間コース（所要時間目安：３時間、発着地：海老名駅）

＜観光のすき間にコンパクトに満喫＞

泉橋酒造⇒寒川神社（★）⇒熊澤酒造

１.～５.の６０，０００円チケットをご体験のうえ７日以内にアンケートにご協力いただいた方のうち、先着３０組を対象に体験料金の半額（３０，０００円）をキャッシュバックするキャンペーンを実施します。

※ 酒蔵における見学体験は含まれていません。

※ 試飲代はチケット料金に含まれていないため、各酒蔵で別途お支払いが必要となります。（試飲の可否は酒蔵によって異なります。）

※ ドライバーによる観光案内は含まれていません。

※ チケット料金には高速代・駐車料金が含まれます。

※ 酒蔵の定休日などの都合により、選択できるコースは日によって異なります。

※ 催行日の５日前に締め切ります。

※ 当日の道路状況や天候等により、行程が変更となる場合があります。

酒蔵マップ（提供：神奈川県酒造組合）

４ 購入方法

ウェブサイト「ＥＭｏｔオンラインチケット」にてご購入いただけます。

ＵＲＬ：

https://www.emot-tickets.jp/detail-purchase?language=ja&masterBookId=757&set=true&site=(https://www.emot-tickets.jp/detail-purchase?language=ja&masterBookId=757&set=true&site=)

※本サイトの閲覧、チケット購入・利用にはスマートフォンが必要です。

※代表者でのチケット購入によりご利用いただけます。

５ 特設ページ

コース選びに役立つ、コースやスポットの詳細や見どころ紹介に加え、１２の酒蔵ごとのおすすめ銘柄やその味わいを紹介します。日本酒に親しみのない方でも、コースや酒蔵の比較が簡単にでき、お気軽にご参加いただけます。

コース・スポット紹介：https://www.emot.jp/syuzou.sakecource.html

銘柄紹介：https://www.emot.jp/recommended_bottle.html

６ お問い合わせ

ＥＭｏｔサポートデスク（９：００～１７：００）

メール： support@emot.jp

電 話：０５０-５８３５-２４２９

以 上