自治体初 名古屋市様が「G-SUPPORT」を用いた廃棄物回収実証実験を実施

新明和工業株式会社

このたび、新明和工業株式会社（本社：兵庫県宝塚市、代表取締役社長 椢原 敬士、以下 当社）とレシップ株式会社（本社：岐阜県本巣市、代表取締役社長 北野 元昭、以下 レシップ）の2社が共同開発した廃棄物収集業務効率化システム「G-SUPPORT」が、名古屋市様が志向する「資源ごみ」回収の各戸回収化に向けた実証実験に採用されることになりました。

同実験は、既に同市で導入されている「家庭系一般ごみ（「可燃ごみ」「不燃ごみ」など）」にならい、「資源ごみ（紙製容器包装・雑紙、ペットボトル、空びん、空き缶）」の各戸回収方式の適用を想定して行われるもので、2026年5月から3カ月間実施されます。今般採用された「G-SUPPORT」を介して廃棄物収集車の稼働に関する各種データを収集し、その分析結果をもとに、効率的かつ持続可能な廃棄物収集モデルの構築が進められます。

名古屋市様実施 廃棄物回収に関する実証実験の概要

近年、全国の自治体で排出される廃棄物の量は、3R（リデュース・リユース・リサイクル）の推進や人口減少などを背景に減少傾向にある一方で、現場で行われる廃棄物収集作業は、高齢化、人手不足、気温の高温化など、収集作業者に負荷のかかる要因が増加しています。

また、容器包装リサイクル法やプラスチック資源循環促進法の施行に伴って廃棄物の分別収集が進み、これらへの対策の検討を余儀なくされている自治体が増加しています。

こうした状況を背景に、先行して「家庭系一般ごみ」の各戸回収方式を導入されている名古屋市様において、同じ回収方式を「資源ごみ」に適用するのに先立ち、最適な回収ルートの見極めや収集作業者の負荷を減らすことを目的に、今般の実証実験を計画されました。本実験において「G-SUPPORT」は、実験対象の廃棄物収集車に設置され、実走行を通じて各種データの取得および分析活動に活用されます。

「G-SUPPORT」が関連する実証実験の概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70611/table/25_1_32bc00e04d2ab1f16c8b7d15d82b598a.jpg?v=202605070251 ]車載機器（取付状態）収集状況管理画面その他の実証実験への参画：収集作業者の身体的負荷把握 概要（新明和工業:2025年度実績）

当社は、上記実証実験への関与とは別に、名古屋市環境局様からの依頼により、2025年から、同市で行われている廃棄物収集作業に関する身体的負荷の計測・把握に取り組んでおります。

これは、廃棄物に関する前述の課題に基づき、年齢、地域特性、収集量、気温といった要因ごとの収集作業者の負荷の変動について、心拍数の変化を計測することで把握し、その分析結果を当社が製造する塵芥車の改良をはじめ、具体的改善策の提案につなげることを目的に実施しているものです。

本活動は、当初2025年度（単年度）のみ実施予定でしたが、名古屋市様からの要請に従い、2026年度は調査対象となる廃棄物の種別を変更し、継続して実施いたします。

収集作業者の身体的負荷把握 概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70611/table/25_2_aafc5dd9d01d7365d4f34092e296dc45.jpg?v=202605070251 ]

今般、名古屋市様において「G-SUPPORT」を用いた実証実験が実施されることとなり、当社としましては、昨年から実施している収集作業者の身体的負荷把握と併せまして、同市における廃棄物収集の効率化・負荷低減の一助となるよう尽力してまいります。

関連サイト：

新明和工業

廃棄物収集業務効率化システム「G-SUPPORT」

https://www.shinmaywa.co.jp/truck/gsystem/

レシップ

廃棄物収集業務効率化システム

https://www.lecip.co.jp/lecip/products/autom/jinkaisya/index.html



【報道機関からのお問い合わせ先】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/70611/table/25_3_8325bc20777debb68fb1404e3d2c1acd.jpg?v=202605070251 ]

【「G-SUPPORT]に関するお問い合わせ先】

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/70611/table/25_4_74f2e62c087ac409a66f659135dfa67a.jpg?v=202605070251 ]

【収集作業者の身体的負荷把握実証実験に関するお問い合わせ先】

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/70611/table/25_5_548ff23fba34774aea7ce65594e6a725.jpg?v=202605070251 ]新明和工業株式会社

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新明和グループは、現在、特装車、パーキングシステム、産機・環境システム、流体、航空機の5つの事業を柱に、社会インフラを支えるさまざまな製品やサービスを提供しています。安心で快適な暮らしを支えるとともに、省人化・無人化による人手不足の解消、効率化によるコスト削減、環境負荷低減などの社会課題解決にも貢献しています。