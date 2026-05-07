ビストロノミ-「レ・コパン ドゥ ドミニク・ブシェ」にてプロヴァンスの気分に浸る“オールロゼ”の一夜　南仏シャトー・ラ・コストと味わう、初夏の特別ディナーを開催

株式会社焼肉坂井ホールディングス

レ・コパン ドゥ ドミニク・ブシェは、2026年6月12日（金）南仏プロヴァンスのワイナリー「シャトー・ラ・コスト」のロゼワインのみを揃えた特別ディナー「オールロゼ」を開催いたします。



主役は、美しいばら色の華やかさとともに、幸福感で包み込んでくれるロゼ。

フレッシュな酸味と芳醇な果実味、そしてロゼ特有の「キレとコク」が共存する味わいが、初夏の旬の食材と響き合う、この時期だけの贅沢な体験をお届けいたします。

開催概要

日時：2026年6月12日（金）

18:30 ドアオープン／19:00 ディナースタート

料金：18,000円（税込）

内容：コース料理＋ロゼワインペアリング

プティサレ ピサラディエール

アミューズ 野菜とバジルのピストゥスープ

前菜 夏鰹の藁焼き ニース風サラダ

魚介料理 白身魚のパピヨット プロヴァンサル

メイン 小さな夏野菜の肉詰め

デザート タルトトロペジェンヌ

提供ワイン

今回のオールロゼペアリングでは、4種それぞれのロゼが持つ酸、果実味、香り、余韻の違いによって、料理との響き合いを立体的にお楽しみいただきます。

La Bulle Rose NV

ピサラディエールと野菜のスープには、繊細な泡立ちとフレッシュでフローラルな印象を持つロゼスパークリングを。

豊かな果実味が玉ねぎの甘さと調和し、塩味や香ばしさを軽やかに包み込みながら、コースの始まりを華やかに彩ります。

Lisa Rose NV

鰹とニース風サラダには、桃や柑橘を思わせるみずみずしい果実のアロマと、やわらかく伸びる酸を備えたロゼを。

鰹の旨みに、タプナードの風味、ナスのピュレのコク、野菜のやさしい甘みが寄り添い、心地よくつなぎます。

Lady A Rose 2023

白身魚のパピヨットには、ライムを思わせる爽やかさと、白桃やラズベリーの繊細な果実味を持つロゼを。

伸びやかな酸が、白身魚の淡い旨みを引き立てながら、包み焼きによって立ち上るタイムとローリエの香りに上品に寄り添います。

蒸し焼きならではのやわらかな質感とも調和し、ひと皿をエレガントにまとめます。

Rose d’une Nuit 2024

ファルシには、ピンクグレープフルーツを思わせる柑橘の爽やかさと、イチゴやサクランボのやわらかな果実味を持つロゼを。

豚と牛の旨みを受け止めつつ、エルブ・ド・プロヴァンスの香りと美しく調和します。

万願寺唐辛子やトマトの香味も重なり、メインにふさわしい豊かな余韻を生み出します。

シャトー・ラ・コスト

南仏プロヴァンスに位置するシャトー・ラ・コストは、ワインと現代アート、建築が共存するワイナリーです。

広大な敷地には、世界的な建築家やアーティストの作品が点在し、自然と文化がゆるやかに溶け合う空間が広がります。

ワインは、化学肥料や農薬を使用しない有機栽培のぶどうから造られるオーガニックワイン。畑から醸造に至るまで環境への配慮が行き届き、その土地の空気をそのまま映したような味わいが特徴です。

明るく軽やかで、料理とともに楽しむことを前提にしたスタイルは、世界各国のレストランでも親しまれています。

レ・コパン ドゥ ドミニク・ブシェ Les Copains de Dominique Bouchet

パリの街角にある店に入り込んだようなあたたかな雰囲気のビストロ。

食材の品質にこだわり、丁寧に調理し、ソースでエスプリを効かせた「美しさ」と「華やかさ」の調和する料理を気さくなサービスでお楽しみいただけます。

シェフ ドミニクの「心」と「技術」を継承し、野村"Giro"法史シェフ率いるコパンたちが瑞々しい感性をお皿にのせて、旬の味わいを提供し続けています。

住所：東京都中央区銀座 5-1-8 銀座 MSビル B1F

TEL：03-6264-6566

営業時間：

ランチ 11:30～15:00 (L.O 14:00)

ディナー 18:00～23:00 (最終入店 20:00／L.O. 22:00)

定休日：不定休／夏季・年末年始

English Summary

Les Copains de Dominique Bouchet, a bistronomy restaurant in Ginza, Tokyo, will host a special one-night dinner titled “ALL ROSE” on June 12, 2026.

This event features a selection of four rose wines from Chateau La Coste, a Provence-based winery known for its unique integration of wine, contemporary art, and architecture. Each wine expresses a different balance of acidity, fruit, aroma, and finish, offering guests a layered tasting experience throughout the course.

The wines will be paired with a seasonal multi-course menu inspired by the flavors of Provence, including dishes such as pissaladiere, salade niçoise with seared bonito, fish papillote, and petits farcis. The progression of the courses is designed to highlight the nuances of each rose, allowing guests to experience how the wines evolve alongside the cuisine.

Set in the lively and relaxed atmosphere of Les Copains, the evening invites guests to enjoy rose in a more expressive and dynamic way-beyond its visual charm, discovering its depth, versatility, and affinity with food.

会社概要

社名：株式会社DBT（株式会社焼肉坂井ホールディングスグループ会社）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2-10-6 Daiwa築地駅前ビル10F

TEL：03-5565-2040 FAX：03-5565-1696

事業内容：飲食店（フランス料理店）

レ・コパン ドゥ ドミニク・ブシェ 公式サイト

https://www.lescopains.jp/

公式Instagram

https://www.instagram.com/les_copains_db/

ドミニク・ブシェ トーキョー 公式サイト（関連ブランド）

https://www.dominique-bouchet.jp/

公式Instagram

https://www.instagram.com/dominique_bouchet_tokyo/