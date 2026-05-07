１番人気はどのクラブ？ りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26を対象とした「ＷＩＮＮＥＲ」優勝・準優勝チーム予想の投票状況をご紹介！

独立行政法人日本スポーツ振興センター

独立行政法人日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）は、りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26（以下「BCS」といいます）を対象とした「ＷＩＮＮＥＲ」を、５月５日（火）から販売開始しています。

現在、優勝・準優勝チームを予想する「競技会予想くじ」と、５月７日（木）から開催されるクォーターファイナルの「１試合予想くじ」を販売中です。

また、５月１５日（金）以降に開催されるセミファイナル及びファイナルの「１試合予想くじ」の販売も予定しております。

＊販売期間は変更になる場合があります。

＊販売場所や決済方法によって、販売締切時間は異なります。各指定試合や競技会のくじ情報をご確認ください。

＊各対戦カードは、２戦先勝方式で行われるため、第２戦までの結果により指定試合の一部（各対戦カードの第３戦）が開催されない場合があります。この場合、開催されないこととなった指定試合に係るスポーツ振興投票券は販売しません。

（スポーツくじオフィシャルサイトURL： https://www.toto-dream.com/）

■「BリーグCS 2025-26 優勝・準優勝予想」の投票状況 （５月７日（木）１０時時点）※１

優勝・準優勝予想の１番人気は、「優勝：長崎ヴェルカ（西地区優勝・レギュラーシーズン勝率７８．３％）、準優勝：琉球ゴールデンキングス（西地区３位・同勝率７０％）」で、払戻倍率（オッズ）は４．９倍！２番人気は、「優勝：長崎ヴェルカ、準優勝：宇都宮ブレックス（東地区優勝・同勝率７５％）」で、払戻倍率（オッズ）は５．５倍。３番人気は、「優勝：宇都宮ブレックス、準優勝：長崎ヴェルカ」で、払戻倍率（オッズ）は６．３倍となっています。

※１ ５月７日（木）１０時時点の投票状況です。払戻倍率（オッズ）は、投票状況により販売終了まで変動します。

払戻倍率（オッズ）は、スポーツくじオフィシャルサイト（https://www.toto-dream.com/）で随時更新しています。

＊販売場所や決済方法によって販売締切時間は異なります。各競技会のくじ情報をご確認ください。

■りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26を対象とした「１試合予想くじ」の販売予定

りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26を対象とした「１試合予想くじ」も販売中ですので、併せてお楽しみください。

＜B2 PLAYOFFS 2025-26を対象とした「１試合予想くじ」 販売期間＞

〔１試合予想〕

＊販売期間は変更になる場合があります。

＊販売場所や決済方法によって、販売締切時間は異なります。各指定試合や競技会のくじ情報をご確認ください。

＊各対戦カードは、２戦先勝方式で行われるため、第２戦までの結果により指定試合の一部（各対戦カードの第３戦）が開催されない場合があります。この場合、開催されないこととなった指定試合に係るスポーツ振興投票券は販売しません。

（スポーツくじオフィシャルサイトURL： https://www.toto-dream.com/）

■「ＷＩＮＮＥＲ」は、明治安田Jリーグ百年構想リーグでもお楽しみいただけます！

明治安田Ｊリーグ百年構想リーグは終盤に差し掛かり、各試合で熱戦が繰り広げられています。

ぜひJリーグでも「ＷＩＮＮＥＲ」をお楽しみください。

■「ＷＩＮＮＥＲ」販売概要※２

「ＷＩＮＮＥＲ」の売上の一部は、スポーツ振興のための助成金として活用されることに加えて、JリーグやB.LEAGUEのクラブチームに還元され、選手等のための環境整備やクラブ強化などに充当されます。

※２ １９歳未満の方の購入又は譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取れません。

※３ 当せん金は、売上金額や当せん口数によって変動します。払戻倍率（オッズ）は、投票状況により販売終了まで変動します。

■スポーツくじについて

スポーツくじの売上金から、当せん払戻金、経費等を除いた収益の２/３がスポーツ振興の助成に充てられており、この助成金が日本のスポーツを育てる大切なパワーになっています。

スポーツくじの収益による助成は、２００２年より実施しており、これまでに約２，８８４億円の助成を行っています（２０２５年度は配分額を合算）。

助成金は、グラウンドの芝生化などのスポーツ施設の整備、地域のスポーツ教室・大会の開催や未来のトップアスリートの育成などに役立てられています。

これからも、多くのお客様にくじを楽しんでいただけるよう、商品や販売方法等の工夫を行うとともに、効果的な助成を実施することで、日本のスポーツ振興に貢献してまいります。

引き続き、スポーツくじをよろしくお願いいたします。

＜参考＞スポーツ応援サイトGROWING（https://www.toto-growing.com/）