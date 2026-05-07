パスポートはいらない！英語で世界旅行へ！　明光キッズe「SUMMER SCHOOL 2026」開催　6つの国をめぐる、ドキドキ・ワクワクのワールドツアー

株式会社明光ネットワークジャパン

個別指導の学習塾「明光義塾」を全国展開する株式会社明光ネットワークジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本光太郎）が運営するオールイングリッシュの学童保育・アフタースクール、Meiko Kids e（明光キッズe）では、2026年7月21日（火）～8月31日（月）の期間、夏の特別プログラム「SUMMER SCHOOL 2026」を開催いたします。

今夏は、より多くのお子さまに明光キッズeの英語環境を体験いただけるよう、外部生の方でも参加しやすい短期パックプランを新たに設けました。「まずは数日だけ参加してみたい」「夏休みの一部だけ通わせたい」といったご家庭の声に応える、通いやすい設計です。

夏休みなどの長期休暇は、子どもたちが新しい世界に触れ、興味や可能性を大きく広げられる貴重な機会です。明光キッズeではこれまでも、日常の会話やアクティビティをすべて英語で行う環境を通じて、子どもたちが自然に英語に親しみ、「伝わる楽しさ」を体験できる場を提供してきました。

その取り組みを夏休みにさらに発展させ、普段とはひと味違うテーマで英語に触れる機会として、今年も「SUMMER SCHOOL」を開催いたします。世界旅行（ワールドツアー）をテーマに、さまざまな国や文化を英語で楽しく学びながら、子どもたちの好奇心と国際感覚を育みます。

【夏限定の短期プログラム】

開催期間：2026年7月21日（火）～8月31日（月）

※スクールによって日程は異なります

お預かり時間：シーズナリーコース（午前） 9:00 ～13:00

レギュラーコース（午後） 13:00 ～19:00

延長利用で最大8:00～20:00までお預かり可能。

夏休み中も生活リズムを整えながらお過ごしいただけます。

対象学年：年少～小学生

URL https://www.meikokids.jp/contents/news/126

お申込み方法：ご希望のスクールへご連絡ください。

■お電話でのお申込み：https://www.meikokids.jp/school/?brand[]=2

■ホームページからのお問い合わせ：https://www.meikokids.jp/contact/

【外部生向け・おすすめ短期パック】

「まずは数日だけ参加してみたい」「夏休みの一部だけ通わせたい」そんなご家庭に向けた、通いやすい料金設計です。

まずは短期参加から、夏の英語体験をはじめてみませんか。

※その他、10日間コース、15日間コース等もございます。

1日だけの利用や延長利用、昼食手配も可能です。

詳細は各スクールへお問い合わせください。

オールイングリッシュ環境で、英語と世界文化を体験

インド、アメリカ、ブラジル、イギリス、エジプト、オーストラリアなど、世界各国を日替わりでテーマに、その国の文化・暮らし・特徴を英語で体験します。映像やオリジナル教材、クラフトやゲームなどのアクティビティを通じて、英語を「学ぶ」のではなく、英語で世界を知ることを大切にしたプログラムです。ネイティブ講師やバイリンガルコーチと過ごす日常の中で、英語初心者のお子さまも安心して参加でき、楽しみながら自然と「聞く・話す」力を育みます。夏休みという特別な時間を、英語とともに世界が広がる学びの体験へとつなげます。

【一日の流れ（例）】シーズナリーコース

１.Good morning＆Homework Time！

～夏休みの宿題をキッズeに滞在している間に進められます～

２.World Tour Lesson

～海外の文化や日本との違いを英語で学びます～

３.Writing Time

～レッスンで学んだ単語を書くことで情報を整理して記憶が定着します～

４.Special Activity Time

～レッスンで学んだ各国のクラフト作成やスポーツ体験、クッキング、ゲームを行います～

５.Lunch Time

～ランチの際のマナーも英語で学びます～

※プログラム内容はスクール・日程により異なります。

World GamesCooking Activity

■英語学童保育・アフタースクール「Meiko Kids e(明光キッズe)」

明光キッズeは、オールイングリッシュ環境で過ごす英語学童保育・プリスクールです。入室から退室までの会話を英語で行い、海外にいるような環境の中で自然に“生きた英語”を身につけます。ネイティブ講師とバイリンガルコーチが寄り添いながら、「長所進展・ほめる教育」を大切にし、子どもたちの自信と自立心を育みます。

遊びを取り入れた日常プログラムに加え、プログラミングや英検対策など多彩な学びにも対応。英語力だけでなく、自分の考えを伝える力やチャレンジする姿勢を伸ばします。

明光キッズeが大切にする 5つの「e」

english（英語環境）

environment（安心できる居場所）

express（表現する力）

experience（多彩な体験）

enjoy（楽しむ心）

◆株式会社明光ネットワークジャパンについて

企業としてPurpose（パーパス：存在意義）を“「やればできる」の記憶をつくる”、Visionを“「Bright Light for the Future」人の可能性をひらく企業グループとなり、輝く未来を実現する”と掲げ、個別指導塾「明光義塾」を始め、さまざまな教育サービスを運営・フランチャイズ展開しています。

URL：https://www.meikonet.co.jp/