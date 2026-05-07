【チーズガーデン】“チーズ×抹茶”のふくよかな味わいを重ねた季節限定チーズバウム　『抹茶チーズバウム（カット）』『チーズバウムアソート（プレーン＆抹茶）』

株式会社庫や

コロワイドグループのチーズガーデン（株式会社庫や 本社：栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）は、『抹茶チーズバウム（カット）』と『チーズバウムアソート（プレーン＆抹茶）』を、2026年5月20日（水）より全国のチーズガーデンおよびオンラインショップで販売いたします。

※画像はイメージです

『チーズバウム』は、カマンベールの濃厚な香りと、しっとり、ふんわり食感がお楽しみいただけるバウムクーヘンです。2022年冬の発売より、幅広い年代の方から愛されているチーズガーデンの人気の焼菓子のひとつで、2025年11月には、一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する「第93回ジャパン・フード・セレクション」食品・飲料部門において、最高評価である「グランプリ」を受賞いたしました。

また、2023年春には、食べ切りサイズに個包装された『チーズバウム（カット）』を発売し、2025年2月よりフレーバー展開をスタートさせ、その時期にしか楽しめない季節限定の味わいを提供し、より多くのシーンでご利用いただいております。

今回、『チーズバウム』初の“和”フレーバー『抹茶チーズバウム（カット）』と『チーズバウムアソート（プレーン＆抹茶）』を、期間限定で販売いたします。『抹茶チーズバウム（カット）』は、国産の卵とクリーミーなカマンベールを使用した生地に抹茶などを混ぜ込み、しっとりと焼き上げました。食べるとチーズと抹茶の深い旨みと豊かな香りが調和した味わいが口にひろがり、チーズのコクと、抹茶の芳香な香りの余韻がお楽しみいただけます。また、『抹茶チーズバウム（カット）』の発売に合わせ、『チーズバウム（カット）』と『抹茶チーズバウム（カット）』の各3個をセットにした、『チーズバウムアソート（プレーン＆抹茶）』も販売いたします。

個包装で手配りしやすく、会社の同僚やご友人などへのささやかなプレゼントとして、また一息つきたい時など自分へのご褒美にもぴったりな商品です。

チーズガーデンのスイーツとともに、心やすらぐ時間や大切な方々と過ごす素敵な時間をお楽しみください。

4個入1,300円（税込）プレーン3個・抹茶3個 1,850円（税込）

＜商品概要＞

商品名：抹茶チーズバウム（カット）4個入／チーズバウムアソート（プレーン＆抹茶）

販売価格：

抹茶チーズバウム（カット）4個入1,300円（税込）

チーズバウムアソート（プレーン&抹茶） 1,850円（税込）※プレーン3個・抹茶3個入

販売期間：2026年5月20日（水）～7月中旬（予定）

販売店舗：チーズガーデン全店、オンラインショップ

※店舗形態ごとに品揃えが異なる場合がございます。

【チーズガーデン 季節の御用邸チーズケーキと焼菓子（季節限定フレーバー）商品のご紹介】

チーズガーデンでは、チーズガーデンのスイーツを通して、あたたかい幸せな時間を贈りたいという想いから様々なチーズスイーツを開発・販売しています。また、『御用邸チーズケーキ』の“季節限定フレーバー”や、焼菓子の“季節限定フレーバー”など、その時期にしか楽しめない味わいを提供しています。

※店舗形態ごとに品揃えが異なる場合がございます。

御用邸抹茶チーズケーキ 1,780円（税込）

「西尾の抹茶」を100%使用し、香料・着色料を使用せず、低温でじっくり焼き上げた、濃厚でありながら、すっきりとした後味が楽しめるベイクドチーズケーキです。

販売期間：2026年4月8日（水）～6月上旬（予定）

御用邸珈琲チーズケーキ 1,880円（税込）

風味の異なる2種類のコーヒーをあわせ、コーヒーの色合いや香り、味わいが楽しめる季節限定フレーバー初の「コーヒーフレーバー」です。

販売期間：2026年4月22日（水）～5月下旬（予定）

ストロベリーチーズバウム（カット） 4個入 1,300円（税込）

国産の卵とクリーミーなカマンベールを使用した生地に、苺のペーストなどを混ぜ込み、しっとりと焼き上げた、ピンク色が愛らしい一品です。

販売期間：2026年3月18日（水）～5月中旬（予定）

オレンジフィナンシェ 2個入 650円（税込）

オレンジピールとグレープフルーツピール、爽やかな柑橘感とほのかな苦みがあるスパイス“マーガオ”を加えてしっとりと焼き上げた季節限定フィナンシェです。

販売期間：2026年4月15日（水）～6月下旬（予定）

【チーズガーデンについて】

那須の美しい自然とともに。

『御用邸チーズケーキ』をはじめとした各種チーズケーキや、チーズクッキーやガレットチーズなど、チーズにこだわった焼菓子をお届けする洋菓子ブランドです。

栃木県のみならず、北海道・宮城・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・富山・石川・愛知・大阪でも店舗展開しており、一部の店舗ではお食事やカフェとしてもご利用いただけます。

[ブランドサイト] https://cheesegarden.jp/

【株式会社庫やについて】

1984年創業。『御用邸チーズケーキ』などのチーズにこだわった焼菓子を製造・販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」やチョコレート菓子専門店「エヌカカオチョコレート」、自然に囲まれた癒し時間を満喫できるレストラン「カフェ＆ガーデンしらさぎ邸」など、栃木県の那須高原発祥のスイーツブランドなどの展開に加え、伝統的な洋菓子作りと独創性を兼ね備えた洋菓子ブランド「欧風菓子グリンデルベルグ」、驚きの食感と味覚で笑顔になれる、東京発のスイーツブランド「purecoco TOKYO（ピュアココ トーキョー）」を展開するなど、スイーツブランドを中心に経営しています。

[庫やホームページ] http://www.kuraya-group.co.jp/